الهلال السعودي يكشف حقيقة التفاوض مع فينيسيوس

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251011/الهلال-السعودي-يكشف-حقيقة-التفاوض-مع-فينيسيوس-1105869421.html
الهلال السعودي يكشف حقيقة التفاوض مع فينيسيوس
الهلال السعودي يكشف حقيقة التفاوض مع فينيسيوس
سبوتنيك عربي
كشف مسؤولو الهلال السعودي حقيقة التفاوض مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، الذي عاد اسمه في الآونة الأخيرة إلى واجهة الترشيحات في... 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T09:49+0000
2025-10-11T09:49+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
أخبار نادي الهلال السعودي
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094058321_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fcb7f57677ed5faf77bfb84ad8469778.jpg
ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية، اليوم السبت، عن إدارة الهلال للتحقق من ذلكن حيث نفى مسؤولو النادي تماما وجود أي تواصل رسمي أو غير رسمي مع اللاعب أو ممثليه.وأكدت إدارة الهلال السعودي أنها تركز حاليا على الاستقرار الفني للفريق، ولا تفكر في صفقات بهذا الحجم في الوقت الراهن.وكانت وسائل إعلام قد تناولت بالحديث محاولة تفاوض نادي الهلال السعودي مع فينيسيوس بالتزامن مع أنباء عن تعثر مفاوضات تجديد عقده مع النادي الملكي، ما فتح باب التكهنات مجددا حول مستقبله.ووضع نفي الهلال السعودي حدا مؤقتا لسيل الشائعات، التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، إلا أن تأثيرها ظل حاضرا في النقاشات الإعلامية والجماهيرية.وفي السياق ذاته، أوضحت تقارير صحفية أن النادي الأهلي السعودي يستعد لإبرام صفقة القرن عبر تقديم عرض قياسي جديد للتعاقد مع نجم منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور.وأضاف الحساب: "وفقا للتقارير يستعد الأهلي السعودي لتقديم عرض ضخم تبلغ قيمته 300 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حال رفض فينيسيوس تجديد عقده مع النادي الملكي".يذكر أن فينيسيوس جونيور انضم إلى ريال مدريد في صيف عام 2018 ويرتبط مع النادي بعقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2027.
https://sarabic.ae/20250715/ليفربول-يستهدف-صفقة-مدوية-لضم-فينيسيوس-جونيور-1102714280.html
أخبار نادي الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094058321_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_dac1a0736a65fc6681a3336b5d132110.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي ريال مدريد, أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة
أخبار نادي ريال مدريد, أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة

الهلال السعودي يكشف حقيقة التفاوض مع فينيسيوس

09:49 GMT 11.10.2025
© AP Photo / Manu Fernandezريال مدريد الإسباني يفوز على ضيفه الألماني بروسيا دورتموند، 5- 2 على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
ريال مدريد الإسباني يفوز على ضيفه الألماني بروسيا دورتموند، 5- 2 على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
تابعنا عبر
كشف مسؤولو الهلال السعودي حقيقة التفاوض مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، الذي عاد اسمه في الآونة الأخيرة إلى واجهة الترشيحات في سوق الانتقالات السعودية.
ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية، اليوم السبت، عن إدارة الهلال للتحقق من ذلكن حيث نفى مسؤولو النادي تماما وجود أي تواصل رسمي أو غير رسمي مع اللاعب أو ممثليه.
وأكدت إدارة الهلال السعودي أنها تركز حاليا على الاستقرار الفني للفريق، ولا تفكر في صفقات بهذا الحجم في الوقت الراهن.
وكانت وسائل إعلام قد تناولت بالحديث محاولة تفاوض نادي الهلال السعودي مع فينيسيوس بالتزامن مع أنباء عن تعثر مفاوضات تجديد عقده مع النادي الملكي، ما فتح باب التكهنات مجددا حول مستقبله.
البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
مجتمع
ليفربول يستهدف صفقة مدوية لضم فينيسيوس جونيور
15 يوليو, 20:17 GMT
ووضع نفي الهلال السعودي حدا مؤقتا لسيل الشائعات، التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، إلا أن تأثيرها ظل حاضرا في النقاشات الإعلامية والجماهيرية.
وفي السياق ذاته، أوضحت تقارير صحفية أن النادي الأهلي السعودي يستعد لإبرام صفقة القرن عبر تقديم عرض قياسي جديد للتعاقد مع نجم منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور.
ووفقا لحساب "indykaila" على منصة "إكس"، فإن أهلي جدة قد دخل في مفاوضات مباشرة مع ريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في صفقة قد تكون الأضخم في تاريخ كرة القدم العالمية.
وأضاف الحساب: "وفقا للتقارير يستعد الأهلي السعودي لتقديم عرض ضخم تبلغ قيمته 300 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حال رفض فينيسيوس تجديد عقده مع النادي الملكي".
يذكر أن فينيسيوس جونيور انضم إلى ريال مدريد في صيف عام 2018 ويرتبط مع النادي بعقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2027.
