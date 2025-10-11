https://sarabic.ae/20251011/الهلال-السعودي-يكشف-حقيقة-التفاوض-مع-فينيسيوس-1105869421.html
الهلال السعودي يكشف حقيقة التفاوض مع فينيسيوس
الهلال السعودي يكشف حقيقة التفاوض مع فينيسيوس
سبوتنيك عربي
كشف مسؤولو الهلال السعودي حقيقة التفاوض مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، الذي عاد اسمه في الآونة الأخيرة إلى واجهة الترشيحات في... 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T09:49+0000
2025-10-11T09:49+0000
2025-10-11T09:49+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
أخبار نادي الهلال السعودي
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094058321_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fcb7f57677ed5faf77bfb84ad8469778.jpg
ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية، اليوم السبت، عن إدارة الهلال للتحقق من ذلكن حيث نفى مسؤولو النادي تماما وجود أي تواصل رسمي أو غير رسمي مع اللاعب أو ممثليه.وأكدت إدارة الهلال السعودي أنها تركز حاليا على الاستقرار الفني للفريق، ولا تفكر في صفقات بهذا الحجم في الوقت الراهن.وكانت وسائل إعلام قد تناولت بالحديث محاولة تفاوض نادي الهلال السعودي مع فينيسيوس بالتزامن مع أنباء عن تعثر مفاوضات تجديد عقده مع النادي الملكي، ما فتح باب التكهنات مجددا حول مستقبله.ووضع نفي الهلال السعودي حدا مؤقتا لسيل الشائعات، التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، إلا أن تأثيرها ظل حاضرا في النقاشات الإعلامية والجماهيرية.وفي السياق ذاته، أوضحت تقارير صحفية أن النادي الأهلي السعودي يستعد لإبرام صفقة القرن عبر تقديم عرض قياسي جديد للتعاقد مع نجم منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور.وأضاف الحساب: "وفقا للتقارير يستعد الأهلي السعودي لتقديم عرض ضخم تبلغ قيمته 300 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حال رفض فينيسيوس تجديد عقده مع النادي الملكي".يذكر أن فينيسيوس جونيور انضم إلى ريال مدريد في صيف عام 2018 ويرتبط مع النادي بعقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2027.
https://sarabic.ae/20250715/ليفربول-يستهدف-صفقة-مدوية-لضم-فينيسيوس-جونيور-1102714280.html
أخبار نادي الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094058321_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_dac1a0736a65fc6681a3336b5d132110.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار نادي ريال مدريد, أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة
أخبار نادي ريال مدريد, أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة
الهلال السعودي يكشف حقيقة التفاوض مع فينيسيوس
كشف مسؤولو الهلال السعودي حقيقة التفاوض مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، الذي عاد اسمه في الآونة الأخيرة إلى واجهة الترشيحات في سوق الانتقالات السعودية.
ونقلت صحيفة
"اليوم" السعودية، اليوم السبت، عن إدارة الهلال للتحقق من ذلكن حيث نفى مسؤولو النادي تماما وجود أي تواصل رسمي أو غير رسمي مع اللاعب أو ممثليه.
وأكدت إدارة الهلال السعودي أنها تركز حاليا على الاستقرار الفني للفريق، ولا تفكر في صفقات بهذا الحجم في الوقت الراهن.
وكانت وسائل إعلام قد تناولت بالحديث محاولة تفاوض نادي الهلال السعودي مع فينيسيوس بالتزامن مع أنباء عن تعثر مفاوضات تجديد عقده مع النادي الملكي، ما فتح باب التكهنات مجددا حول مستقبله.
ووضع نفي الهلال السعودي حدا مؤقتا لسيل الشائعات، التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، إلا أن تأثيرها ظل حاضرا في النقاشات الإعلامية والجماهيرية.
وفي السياق ذاته، أوضحت تقارير صحفية أن النادي الأهلي السعودي
يستعد لإبرام صفقة القرن عبر تقديم عرض قياسي جديد للتعاقد مع نجم منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور.
ووفقا لحساب "indykaila" على منصة "إكس"، فإن أهلي جدة قد دخل في مفاوضات مباشرة مع ريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في صفقة قد تكون الأضخم في تاريخ كرة القدم العالمية.
وأضاف الحساب: "وفقا للتقارير يستعد الأهلي السعودي لتقديم عرض ضخم تبلغ قيمته 300 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حال رفض فينيسيوس
تجديد عقده مع النادي الملكي".
يذكر أن فينيسيوس جونيور انضم إلى ريال مدريد في صيف عام 2018 ويرتبط مع النادي بعقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2027.