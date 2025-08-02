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https://sarabic.ae/20250802/اتحاد-جدة-يحسم-الجدل-حول-التعاقد-مع-فينيسيوس-1103306009.html
اتحاد جدة يحسم الجدل حول التعاقد مع فينيسيوس
اتحاد جدة يحسم الجدل حول التعاقد مع فينيسيوس
سبوتنيك عربي
علق فريق اتحاد جدة السعودي، على التقارير التي ربطته بإمكانية التعاقد مع نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T15:57+0000
2025-08-02T15:58+0000
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وقال رامون بلانيس، المدير الرياضي للفريق السعودية، في تصريحاته التي نقلتها إذاعة "راديو ماركا": "لم نتفاوض أو نتحدث مع فينيسيوس"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "من الطبيعي أن يرتبط اسم لاعب مثل فينيسيوس بدور مميز يتمتع بهذه القوة والتأثير".وكانت عدة تقارير سابقة ربطت النجم البرازيلي بالانتقال إلى الدوري السعودي، خصوصا بعد تعثر المفاوضات بينه وبين إدارة ريال مدريد بشأن تجديد عقده. وتصاعدت وتيرة التوتر داخل أروقة ريال مدريد، بعدما تحولت مفاوضات فينيسيوس جونيور، إلى مواجهة علنية بين اللاعب وإدارة النادي.واتهم مقربون من اللاعب رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، بالكذب بعد تداول أنباء عن اتفاق الطرفين على تمديد العقد حتى 2030، وهو ما نفاه محيط النجم البرازيلي، مؤكدين أن الراتب المقترح لا يختلف عن عقده الحالي البالغ 20 مليون يورو سنويا. في المقابل، نقلت تقارير أن بيريز أبلغ وكلاء اللاعب، فينيسيوس جونيور، بأن تجديد العقد مرهون بتحسن أدائه، معتبرا أن مستواه في الموسم الماضي لم يكن مقبولا، خاصة في ظل مطالبته براتب يعادل ما يتقاضاه كيليان مبابي (31 مليون يورو سنويا).ويعد فينيسيوس جونيور أحد ركائز الفريق في المواسم الأخيرة، إذ ساهم بتتويج نادي "ريال مدريد" بعدة ألقاب محلية وأوروبية، لكن تراجع مستواه الأخير فجّر أزمة جديدة داخل أسوار "الملكي".وخاض فينيسيوس جونيور البرازيلي حتى الآن 314 مباراة بقميص "ريال مدريد"، سجل خلالها 105 أهداف، وقدم 79 تمريرة حاسمة، وساهم في تتويج الفريق بـ14 لقبا.وأكد فينيسيوس مرارا وتكرارا على رغبته في البقاء مع ريال مدريد، إلا أن الخلافات المالية وتأخر تجديد العقد قد يدفعانه للتفكير في خطوة جديدة.
https://sarabic.ae/20250801/عرض-سعودي-يعطل-مفاوضات-تجديد-فينيسيوس-مع-ريال-مدريد-1103271406.html
https://sarabic.ae/20250108/الاتحاد-الإسباني-يعلن-رسميا-عقوبة-فينيسيوس-وموقفه-من-كأس-السوبر-1096582088.html
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الأخبار, رياضة, منوعات, أخبار نادي ريال مدريد, مباريات الدوري السعودي
الأخبار, رياضة, منوعات, أخبار نادي ريال مدريد, مباريات الدوري السعودي

اتحاد جدة يحسم الجدل حول التعاقد مع فينيسيوس

15:57 GMT 02.08.2025 (تم التحديث: 15:58 GMT 02.08.2025)
© AP Photo / Alberto Saizالبرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني
البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Alberto Saiz
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علق فريق اتحاد جدة السعودي، على التقارير التي ربطته بإمكانية التعاقد مع نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال رامون بلانيس، المدير الرياضي للفريق السعودية، في تصريحاته التي نقلتها إذاعة "راديو ماركا": "لم نتفاوض أو نتحدث مع فينيسيوس"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "من الطبيعي أن يرتبط اسم لاعب مثل فينيسيوس بدور مميز يتمتع بهذه القوة والتأثير".
وكانت عدة تقارير سابقة ربطت النجم البرازيلي بالانتقال إلى الدوري السعودي، خصوصا بعد تعثر المفاوضات بينه وبين إدارة ريال مدريد بشأن تجديد عقده.
البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
مجتمع
عرض سعودي يعطل مفاوضات تجديد فينيسيوس مع ريال مدريد
أمس, 12:27 GMT
وتصاعدت وتيرة التوتر داخل أروقة ريال مدريد، بعدما تحولت مفاوضات فينيسيوس جونيور، إلى مواجهة علنية بين اللاعب وإدارة النادي.
واتهم مقربون من اللاعب رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، بالكذب بعد تداول أنباء عن اتفاق الطرفين على تمديد العقد حتى 2030، وهو ما نفاه محيط النجم البرازيلي، مؤكدين أن الراتب المقترح لا يختلف عن عقده الحالي البالغ 20 مليون يورو سنويا.
في المقابل، نقلت تقارير أن بيريز أبلغ وكلاء اللاعب، فينيسيوس جونيور، بأن تجديد العقد مرهون بتحسن أدائه، معتبرا أن مستواه في الموسم الماضي لم يكن مقبولا، خاصة في ظل مطالبته براتب يعادل ما يتقاضاه كيليان مبابي (31 مليون يورو سنويا).
ويعد فينيسيوس جونيور أحد ركائز الفريق في المواسم الأخيرة، إذ ساهم بتتويج نادي "ريال مدريد" بعدة ألقاب محلية وأوروبية، لكن تراجع مستواه الأخير فجّر أزمة جديدة داخل أسوار "الملكي".
لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم تقرر إيقاف لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور مباراتين بعد اعتدائه على حارس مرمى فالنسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
مجتمع
الاتحاد الإسباني يعلن رسميا عقوبة فينيسيوس وموقفه من كأس السوبر
8 يناير, 09:34 GMT
وخاض فينيسيوس جونيور البرازيلي حتى الآن 314 مباراة بقميص "ريال مدريد"، سجل خلالها 105 أهداف، وقدم 79 تمريرة حاسمة، وساهم في تتويج الفريق بـ14 لقبا.
وأكد فينيسيوس مرارا وتكرارا على رغبته في البقاء مع ريال مدريد، إلا أن الخلافات المالية وتأخر تجديد العقد قد يدفعانه للتفكير في خطوة جديدة.
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