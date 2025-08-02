https://sarabic.ae/20250802/اتحاد-جدة-يحسم-الجدل-حول-التعاقد-مع-فينيسيوس-1103306009.html

اتحاد جدة يحسم الجدل حول التعاقد مع فينيسيوس

اتحاد جدة يحسم الجدل حول التعاقد مع فينيسيوس

سبوتنيك عربي

علق فريق اتحاد جدة السعودي، على التقارير التي ربطته بإمكانية التعاقد مع نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T15:57+0000

2025-08-02T15:57+0000

2025-08-02T15:58+0000

مجتمع

الأخبار

رياضة

منوعات

أخبار نادي ريال مدريد

مباريات الدوري السعودي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096467867_0:0:1347:759_1920x0_80_0_0_e193cbf078284872ce4e0cfac0d4e9e3.jpg

وقال رامون بلانيس، المدير الرياضي للفريق السعودية، في تصريحاته التي نقلتها إذاعة "راديو ماركا": "لم نتفاوض أو نتحدث مع فينيسيوس"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "من الطبيعي أن يرتبط اسم لاعب مثل فينيسيوس بدور مميز يتمتع بهذه القوة والتأثير".وكانت عدة تقارير سابقة ربطت النجم البرازيلي بالانتقال إلى الدوري السعودي، خصوصا بعد تعثر المفاوضات بينه وبين إدارة ريال مدريد بشأن تجديد عقده. وتصاعدت وتيرة التوتر داخل أروقة ريال مدريد، بعدما تحولت مفاوضات فينيسيوس جونيور، إلى مواجهة علنية بين اللاعب وإدارة النادي.واتهم مقربون من اللاعب رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، بالكذب بعد تداول أنباء عن اتفاق الطرفين على تمديد العقد حتى 2030، وهو ما نفاه محيط النجم البرازيلي، مؤكدين أن الراتب المقترح لا يختلف عن عقده الحالي البالغ 20 مليون يورو سنويا. في المقابل، نقلت تقارير أن بيريز أبلغ وكلاء اللاعب، فينيسيوس جونيور، بأن تجديد العقد مرهون بتحسن أدائه، معتبرا أن مستواه في الموسم الماضي لم يكن مقبولا، خاصة في ظل مطالبته براتب يعادل ما يتقاضاه كيليان مبابي (31 مليون يورو سنويا).ويعد فينيسيوس جونيور أحد ركائز الفريق في المواسم الأخيرة، إذ ساهم بتتويج نادي "ريال مدريد" بعدة ألقاب محلية وأوروبية، لكن تراجع مستواه الأخير فجّر أزمة جديدة داخل أسوار "الملكي".وخاض فينيسيوس جونيور البرازيلي حتى الآن 314 مباراة بقميص "ريال مدريد"، سجل خلالها 105 أهداف، وقدم 79 تمريرة حاسمة، وساهم في تتويج الفريق بـ14 لقبا.وأكد فينيسيوس مرارا وتكرارا على رغبته في البقاء مع ريال مدريد، إلا أن الخلافات المالية وتأخر تجديد العقد قد يدفعانه للتفكير في خطوة جديدة.

https://sarabic.ae/20250801/عرض-سعودي-يعطل-مفاوضات-تجديد-فينيسيوس-مع-ريال-مدريد-1103271406.html

https://sarabic.ae/20250108/الاتحاد-الإسباني-يعلن-رسميا-عقوبة-فينيسيوس-وموقفه-من-كأس-السوبر-1096582088.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, رياضة, منوعات, أخبار نادي ريال مدريد, مباريات الدوري السعودي