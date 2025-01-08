https://sarabic.ae/20250108/الاتحاد-الإسباني-يعلن-رسميا-عقوبة-فينيسيوس-وموقفه-من-كأس-السوبر-1096582088.html
الاتحاد الإسباني يعلن رسميا عقوبة فينيسيوس وموقفه من كأس السوبر
الاتحاد الإسباني يعلن رسميا عقوبة فينيسيوس وموقفه من كأس السوبر
سبوتنيك عربي
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، إيقاف لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، مباراتين، بعد اعتدائه على حارس مرمى فالنسيا ستول ديمتريفسكي، خلال... 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T09:34+0000
2025-01-08T09:34+0000
2025-01-08T09:34+0000
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وذكرت وسائل إعلام رياضية أن "اللجنة استندت في العقوبة إلى المادة 130 من اللائحة، بعدما أكد حكم اللقاء سوتو غرادو، في تقريره، أن فينيسيوس تعمّد ضرب حارس فالنسيا من دون كرة، بقوة مفرطة".وأضافت أن "فينيسيوس سيكون بإمكانه المشاركة في مباراة مايوركا في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني، غدا الخميس، وأيضا في المباراة النهائية، حال تأهل فريقه وانتظار الفائز من برشلونة وأتلتيك بلباو".وأوضحت الوسائل أنه "نظرا لأن عقوبة الإيقاف أقل من 4 مباريات، فإنها ستنفذ في ذات البطولة التي حدثت فيها الواقعة، لذا سيغيب فينيسيوس جونيور، عن مباراتي ريال مدريد بالجولتين المقبلتين من الدوري أمام لاس بالماس وبلد الوليد، يومي 19 و25 يناير(كانون الثاني الجاري)".واعتبر ريال مدريد، في بيان سابق، أن "ما حدث على أرض الملعب لم يتم الحكم عليه بشكل جيد"، معتقدًا أن "استفزاز حارس فالنسيا ومبالغته بعد ضربة فينيسيوس، لم تكن موضع تقدير من الحكم الإسباني".وحقق ريال مدريد فوزاً "قاتلاً"على فالنسيا، الجمعة الماضية، بنتيجة (2-1) في لقاء مؤجل من الجولة 12 في الدوري الإسباني، فيما أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن النادي سيتقدم باستئناف ضد عقوبة الطرد بحق فينيسيوس جونيور، خلال لقاء فالنسيا.
https://sarabic.ae/20250104/إعلام-تقرير-حكم-ريال-مدريد-وفالنسيا-قد-يكلف-فينيسيوس-الغياب-عن-4-مباريات-1096470404.html
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أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, الأخبار, رياضة, منوعات
أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, الأخبار, رياضة, منوعات
الاتحاد الإسباني يعلن رسميا عقوبة فينيسيوس وموقفه من كأس السوبر
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، إيقاف لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، مباراتين، بعد اعتدائه على حارس مرمى فالنسيا ستول ديمتريفسكي، خلال مباراة الفريقين في منافسات الدوري.
وذكرت وسائل إعلام رياضية أن "اللجنة استندت في العقوبة إلى المادة 130 من اللائحة، بعدما أكد حكم اللقاء سوتو غرادو، في تقريره، أن فينيسيوس تعمّد ضرب حارس فالنسيا من دون كرة، بقوة مفرطة".
وأضافت أن "فينيسيوس سيكون بإمكانه المشاركة في مباراة مايوركا في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني، غدا الخميس، وأيضا في المباراة النهائية، حال تأهل فريقه وانتظار الفائز من برشلونة وأتلتيك بلباو".
وأوضحت الوسائل أنه "نظرا لأن عقوبة الإيقاف أقل من 4 مباريات، فإنها ستنفذ في ذات البطولة التي حدثت فيها الواقعة، لذا سيغيب فينيسيوس جونيور، عن مباراتي ريال مدريد بالجولتين المقبلتين من الدوري أمام لاس بالماس وبلد الوليد، يومي 19 و25 يناير(كانون الثاني الجاري)".
واعتبر ريال مدريد
، في بيان سابق، أن "ما حدث على أرض الملعب لم يتم الحكم عليه بشكل جيد"، معتقدًا أن "استفزاز حارس فالنسيا ومبالغته بعد ضربة فينيسيوس، لم تكن موضع تقدير من الحكم الإسباني".
وحقق ريال مدريد فوزاً "قاتلاً"على فالنسيا، الجمعة الماضية، بنتيجة (2-1) في لقاء مؤجل من الجولة 12 في الدوري الإسباني، فيما أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن النادي سيتقدم باستئناف ضد عقوبة الطرد بحق فينيسيوس جونيور، خلال لقاء فالنسيا.