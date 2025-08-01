https://sarabic.ae/20250801/عرض-سعودي-يعطل-مفاوضات-تجديد-فينيسيوس-مع-ريال-مدريد-1103271406.html
عرض سعودي يعطل مفاوضات تجديد فينيسيوس مع ريال مدريد
عرض سعودي يعطل مفاوضات تجديد فينيسيوس مع ريال مدريد
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير صحفية غربية، اليوم الجمعة، بتطورات جديدة في ملف تجديد عقد نجم المنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور، مع نادي ريال مدريد الإسباني. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T12:27+0000
2025-08-01T12:27+0000
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وذكرت صحيفة "كادينا سير"، اليوم الجمعة، أن فينيسيوس قرر تجميد مفاوضات التجديد مؤقتا مع النادي الإسباني، مطالبا بأن يحصل على أعلى راتب في الفريق، مثل الفرنسي كيليان مبابي، المنضم حديثا للنادي الملكي.وعزت الصحيفة الغربية هذه الخطوة من النجم البرازيلي بعد أن تلقى فينيسيوس عرضا ضخما من أحد أندية الدوري السعودي، وُصف بأنه "الأعلى في تاريخ كرة القدم"، حيث يتجاوز المقابل المعروض له 25 مليون يورو صافي سنويا.ويشار إلى أن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، يتقاضى حاليا راتبا سنويا يقدر بـ15 مليون يورو، إضافة إلى مكافأة توقيع ضخمة يتم توزيعها على مدار خمس سنوات، مما يجعله اللاعب الأعلى دخلا في ريال مدريد.وخاض فينيسيوس جونيور البرازيلي حتى الآن 314 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 105 أهداف، وقدم 79 تمريرة حاسمة، وساهم في تتويج الفريق بـ14 لقبا.وأكد فينيسيوس مرارا وتكرارا على رغبته في البقاء مع ريال مدريد، إلا أن الخلافات المالية وتأخر تجديد العقد قد يدفعانه للتفكير في خطوة جديدة.
https://sarabic.ae/20250112/الرئيس-التنفيذي-لرابطة-دوري-المحترفين-السعودي-قادرون-على-جلب-فينيسيوس-1096719398.html
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أخبار نادي ريال مدريد, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار
أخبار نادي ريال مدريد, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار
عرض سعودي يعطل مفاوضات تجديد فينيسيوس مع ريال مدريد
أفادت تقارير صحفية غربية، اليوم الجمعة، بتطورات جديدة في ملف تجديد عقد نجم المنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور، مع نادي ريال مدريد الإسباني.
وذكرت صحيفة
"كادينا سير"، اليوم الجمعة، أن فينيسيوس قرر تجميد مفاوضات التجديد مؤقتا مع النادي الإسباني، مطالبا بأن يحصل على أعلى راتب في الفريق، مثل الفرنسي كيليان مبابي، المنضم حديثا للنادي الملكي.
وعزت الصحيفة الغربية هذه الخطوة من النجم البرازيلي بعد أن تلقى فينيسيوس عرضا ضخما من أحد أندية الدوري السعودي
، وُصف بأنه "الأعلى في تاريخ كرة القدم"، حيث يتجاوز المقابل المعروض له 25 مليون يورو صافي سنويا.
ويشار إلى أن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، يتقاضى حاليا راتبا سنويا يقدر بـ15 مليون يورو، إضافة إلى مكافأة توقيع ضخمة يتم توزيعها على مدار خمس سنوات، مما يجعله اللاعب الأعلى دخلا في ريال مدريد.
وخاض فينيسيوس جونيور البرازيلي حتى الآن 314 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 105 أهداف، وقدم 79 تمريرة حاسمة، وساهم في تتويج الفريق بـ14 لقبا.
وأكد فينيسيوس مرارا وتكرارا على رغبته في البقاء مع ريال مدريد،
إلا أن الخلافات المالية وتأخر تجديد العقد قد يدفعانه للتفكير في خطوة جديدة.