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https://sarabic.ae/20250801/توتر-بين-فينيسيوس-وريال-مدريد-اللاعب-يتهم-الإدارة-بالكذب-والنادي-يشترط-تحسن-مستواه-1103283300.html
توتر بين فينيسيوس و"ريال مدريد": اللاعب يتهم الإدارة بالكذب والنادي يشترط تحسن مستواه
توتر بين فينيسيوس و"ريال مدريد": اللاعب يتهم الإدارة بالكذب والنادي يشترط تحسن مستواه
سبوتنيك عربي
تصاعدت وتيرة التوتر داخل أروقة "ريال مدريد"، بعدما تحولت مفاوضات تجديد عقد النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، إلى مواجهة علنية بين اللاعب وإدارة النادي. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T18:10+0000
2025-08-01T18:10+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
الأخبار
أخبار نادي ريال مدريد
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واتهم مقربون من اللاعب رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، بالكذب بعد تداول أنباء عن اتفاق الطرفين على تمديد العقد حتى 2030، وهو ما نفاه محيط النجم البرازيلي، مؤكدين أن الراتب المقترح لا يختلف عن عقده الحالي البالغ 20 مليون يورو سنويا.في المقابل، نقلت تقارير أن بيريز أبلغ وكلاء اللاعب، فينيسيوس جونيور، بأن تجديد العقد مرهون بتحسن أدائه، معتبرا أن مستواه في الموسم الماضي لم يكن مقبولا، خاصة في ظل مطالبته براتب يعادل ما يتقاضاه كيليان مبابي (31 مليون يورو سنويا).ويعد فينيسيوس جونيور أحد ركائز الفريق في المواسم الأخيرة، إذ ساهم بتتويج نادي "ريال مدريد" بعدة ألقاب محلية وأوروبية، لكن تراجع مستواه الأخير فجّر أزمة جديدة داخل أسوار "الملكي". وخاض فينيسيوس جونيور البرازيلي حتى الآن 314 مباراة بقميص "ريال مدريد"، سجل خلالها 105 أهداف، وقدم 79 تمريرة حاسمة، وساهم في تتويج الفريق بـ14 لقبا.وأكد فينيسيوس مرارا وتكرارا على رغبته في البقاء مع ريال مدريد، إلا أن الخلافات المالية وتأخر تجديد العقد قد يدفعانه للتفكير في خطوة جديدة.
https://sarabic.ae/20250801/عرض-سعودي-يعطل-مفاوضات-تجديد-فينيسيوس-مع-ريال-مدريد-1103271406.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار, أخبار نادي ريال مدريد
رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار, أخبار نادي ريال مدريد

توتر بين فينيسيوس و"ريال مدريد": اللاعب يتهم الإدارة بالكذب والنادي يشترط تحسن مستواه

18:10 GMT 01.08.2025
© AP Photo / Alberto Saizالبرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني
البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Alberto Saiz
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تصاعدت وتيرة التوتر داخل أروقة "ريال مدريد"، بعدما تحولت مفاوضات تجديد عقد النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، إلى مواجهة علنية بين اللاعب وإدارة النادي.
واتهم مقربون من اللاعب رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، بالكذب بعد تداول أنباء عن اتفاق الطرفين على تمديد العقد حتى 2030، وهو ما نفاه محيط النجم البرازيلي، مؤكدين أن الراتب المقترح لا يختلف عن عقده الحالي البالغ 20 مليون يورو سنويا.
في المقابل، نقلت تقارير أن بيريز أبلغ وكلاء اللاعب، فينيسيوس جونيور، بأن تجديد العقد مرهون بتحسن أدائه، معتبرا أن مستواه في الموسم الماضي لم يكن مقبولا، خاصة في ظل مطالبته براتب يعادل ما يتقاضاه كيليان مبابي (31 مليون يورو سنويا).
البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
مجتمع
عرض سعودي يعطل مفاوضات تجديد فينيسيوس مع ريال مدريد
12:27 GMT
ويعد فينيسيوس جونيور أحد ركائز الفريق في المواسم الأخيرة، إذ ساهم بتتويج نادي "ريال مدريد" بعدة ألقاب محلية وأوروبية، لكن تراجع مستواه الأخير فجّر أزمة جديدة داخل أسوار "الملكي".
وخاض فينيسيوس جونيور البرازيلي حتى الآن 314 مباراة بقميص "ريال مدريد"، سجل خلالها 105 أهداف، وقدم 79 تمريرة حاسمة، وساهم في تتويج الفريق بـ14 لقبا.
وأكد فينيسيوس مرارا وتكرارا على رغبته في البقاء مع ريال مدريد، إلا أن الخلافات المالية وتأخر تجديد العقد قد يدفعانه للتفكير في خطوة جديدة.
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