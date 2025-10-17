مصر تستنكر مساعي "جهات خارجية" لتجنيس لاعبيها الرياضيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251017/مصر-تستنكر-مساعي-جهات-خارجية-لتجنيس-لاعبيها-الرياضيين-1106128902.html
مصر تستنكر مساعي "جهات خارجية" لتجنيس لاعبيها الرياضيين
مصر تستنكر مساعي "جهات خارجية" لتجنيس لاعبيها الرياضيين
سبوتنيك عربي
أعربت مصر عن استنكارها لمحاولات تجنيس رياضيين مصريين من قبل ما وصفته بـ "جهات خارجية" تسعى لاستقطاب اللاعبين المصريين بطرق غير مشروعة. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T15:11+0000
2025-10-17T15:11+0000
مجتمع
رياضة
مصر
أخبار مصر الآن
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102255/30/1022553038_0:0:1907:1074_1920x0_80_0_0_24f8c4cf8898ebc7a95cdea529588921.jpg
جاء ذلك في بيان لوزارة الشباب والرياضة المصرية، حسبما ذكر موقع "يالا كورة" المصري، اليوم الجمعة، الذي أشار إلى أن الوزارة أكدت بدء تحركات رسمية لإيقاف هذه المحاولات.وأشار وزير الرياضة المصري أشرف صبحي إلى أن هذا الأمر تسبب في استياء واسع داخل الأوساط الرياضية المصرية والأفريقية، مشيرا إلى أنه يمثل انتهاكا صارخا للقيم الأولمبية ومخالفة للقوانين المنظمة لانتقال الرياضيين بين الدول.كما اعتبر صبحي أن تجنيس اللاعبين يمثل شكلا من أشكال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر استغلال الظروف الاجتماعية لبعض الأبطال الشباب.وأوضح البيان أن وزير الرياضة أصدر تعليمات بمتابعة هذا الملف مع جميع المؤسسات الرياضية القارية والدولية والأولمبية.كما أشار إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للمصارعة والكونفدرالية الأفريقية للمصارعة والاتحاد الدولي للعبة، اتخذت خطوات رسمية في هذا الصدد من أجل وقف أي محاولات تجنيس غير قانونية للاعبين المصريين.وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة الدولة المصرية وحقها في الحفاظ على أبنائها الرياضيين الذين يمثلونها في المحافل الدولية.وكان الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، قد أعلن في وقت سابق أن النجم المصري محمد الشوربجي، 31 عاما، سينافس في المباريات المقبلة تحت علم إنجلترا، مشيرا إلى أن اللاعب عبر عن حماسه لذلك، مؤكدا أنه عاش فيها نحو نصف حياته.
https://sarabic.ae/20230730/الاتحاد-المصري-للاستكواش-يعلق-على-انضمام-الشوربجي-لمنتخب-إنجلترا-1079573607.html
https://sarabic.ae/20220618/محمد-الشوربجي-يحقق-أول-لقب-تحت-العلم-الإنجليزي-1063831642.html
مصر
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102255/30/1022553038_359:0:1907:1161_1920x0_80_0_0_3a471bcbdc6b6f024f8317acc3f13c79.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, بريطانيا
رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, بريطانيا

مصر تستنكر مساعي "جهات خارجية" لتجنيس لاعبيها الرياضيين

15:11 GMT 17.10.2025
© SPUTNIK/Ahmed Elsamanyلاعبا الإسكواش محمد ومروان الشوربجي
لاعبا الإسكواش محمد ومروان الشوربجي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© SPUTNIK/Ahmed Elsamany
تابعنا عبر
أعربت مصر عن استنكارها لمحاولات تجنيس رياضيين مصريين من قبل ما وصفته بـ "جهات خارجية" تسعى لاستقطاب اللاعبين المصريين بطرق غير مشروعة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الشباب والرياضة المصرية، حسبما ذكر موقع "يالا كورة" المصري، اليوم الجمعة، الذي أشار إلى أن الوزارة أكدت بدء تحركات رسمية لإيقاف هذه المحاولات.
شجرة عيد الميلاد في ميدان ترافالغار في مدينة لندن، إنجلترا، ديسمبر/ كانون الاول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
مجتمع
الاتحاد المصري للاستكواش يعلق على انضمام الشوربجي لمنتخب إنجلترا
30 يوليو 2023, 17:54 GMT
وأشار وزير الرياضة المصري أشرف صبحي إلى أن هذا الأمر تسبب في استياء واسع داخل الأوساط الرياضية المصرية والأفريقية، مشيرا إلى أنه يمثل انتهاكا صارخا للقيم الأولمبية ومخالفة للقوانين المنظمة لانتقال الرياضيين بين الدول.
كما اعتبر صبحي أن تجنيس اللاعبين يمثل شكلا من أشكال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر استغلال الظروف الاجتماعية لبعض الأبطال الشباب.
وأوضح البيان أن وزير الرياضة أصدر تعليمات بمتابعة هذا الملف مع جميع المؤسسات الرياضية القارية والدولية والأولمبية.
لاعب الإسكواش محمد الشوربجي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
محمد الشوربجي يحقق أول لقب تحت العلم الإنجليزي
18 يونيو 2022, 18:55 GMT
كما أشار إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للمصارعة والكونفدرالية الأفريقية للمصارعة والاتحاد الدولي للعبة، اتخذت خطوات رسمية في هذا الصدد من أجل وقف أي محاولات تجنيس غير قانونية للاعبين المصريين.
وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة الدولة المصرية وحقها في الحفاظ على أبنائها الرياضيين الذين يمثلونها في المحافل الدولية.
وكان الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، قد أعلن في وقت سابق أن النجم المصري محمد الشوربجي، 31 عاما، سينافس في المباريات المقبلة تحت علم إنجلترا، مشيرا إلى أن اللاعب عبر عن حماسه لذلك، مؤكدا أنه عاش فيها نحو نصف حياته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала