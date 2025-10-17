https://sarabic.ae/20251017/مصر-تستنكر-مساعي-جهات-خارجية-لتجنيس-لاعبيها-الرياضيين-1106128902.html
مصر تستنكر مساعي "جهات خارجية" لتجنيس لاعبيها الرياضيين
أعربت مصر عن استنكارها لمحاولات تجنيس رياضيين مصريين من قبل ما وصفته بـ "جهات خارجية" تسعى لاستقطاب اللاعبين المصريين بطرق غير مشروعة. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في بيان لوزارة الشباب والرياضة المصرية، حسبما ذكر موقع "يالا كورة" المصري، اليوم الجمعة، الذي أشار إلى أن الوزارة أكدت بدء تحركات رسمية لإيقاف هذه المحاولات.وأشار وزير الرياضة المصري أشرف صبحي إلى أن هذا الأمر تسبب في استياء واسع داخل الأوساط الرياضية المصرية والأفريقية، مشيرا إلى أنه يمثل انتهاكا صارخا للقيم الأولمبية ومخالفة للقوانين المنظمة لانتقال الرياضيين بين الدول.كما اعتبر صبحي أن تجنيس اللاعبين يمثل شكلا من أشكال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر استغلال الظروف الاجتماعية لبعض الأبطال الشباب.وأوضح البيان أن وزير الرياضة أصدر تعليمات بمتابعة هذا الملف مع جميع المؤسسات الرياضية القارية والدولية والأولمبية.كما أشار إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للمصارعة والكونفدرالية الأفريقية للمصارعة والاتحاد الدولي للعبة، اتخذت خطوات رسمية في هذا الصدد من أجل وقف أي محاولات تجنيس غير قانونية للاعبين المصريين.وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة الدولة المصرية وحقها في الحفاظ على أبنائها الرياضيين الذين يمثلونها في المحافل الدولية.وكان الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، قد أعلن في وقت سابق أن النجم المصري محمد الشوربجي، 31 عاما، سينافس في المباريات المقبلة تحت علم إنجلترا، مشيرا إلى أن اللاعب عبر عن حماسه لذلك، مؤكدا أنه عاش فيها نحو نصف حياته.
أعربت مصر عن استنكارها لمحاولات تجنيس رياضيين مصريين من قبل ما وصفته بـ "جهات خارجية" تسعى لاستقطاب اللاعبين المصريين بطرق غير مشروعة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الشباب والرياضة المصرية، حسبما ذكر موقع
"يالا كورة" المصري، اليوم الجمعة، الذي أشار إلى أن الوزارة أكدت بدء تحركات رسمية لإيقاف هذه المحاولات.
وأشار وزير الرياضة المصري أشرف صبحي إلى أن هذا الأمر تسبب في استياء واسع داخل الأوساط الرياضية المصرية
والأفريقية، مشيرا إلى أنه يمثل انتهاكا صارخا للقيم الأولمبية ومخالفة للقوانين المنظمة لانتقال الرياضيين بين الدول.
كما اعتبر صبحي أن تجنيس اللاعبين يمثل شكلا من أشكال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر استغلال الظروف الاجتماعية لبعض الأبطال الشباب.
وأوضح البيان أن وزير الرياضة أصدر تعليمات بمتابعة هذا الملف مع جميع المؤسسات الرياضية القارية والدولية والأولمبية.
كما أشار إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للمصارعة والكونفدرالية الأفريقية للمصارعة والاتحاد الدولي للعبة، اتخذت خطوات رسمية في هذا الصدد من أجل وقف أي محاولات تجنيس غير قانونية للاعبين المصريين.
وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة الدولة المصرية وحقها في الحفاظ على أبنائها الرياضيين
الذين يمثلونها في المحافل الدولية.
وكان الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، قد أعلن في وقت سابق أن النجم المصري محمد الشوربجي، 31 عاما، سينافس في المباريات المقبلة تحت علم إنجلترا، مشيرا إلى أن اللاعب عبر عن حماسه لذلك، مؤكدا أنه عاش فيها نحو نصف حياته.