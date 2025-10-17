أجمل الصور لهذا الأسبوع

جيجي حديد تستعرض أزياء "فيكتوريا سيكريت" لعام 2025 في مدينة نيويورك
لحظة إطلاق صاروخ من طراز "لونغ مارش-8 أي"، الذي يحمل مجموعة من أقمار الإنترنت الصناعية، من موقع إطلاق المركبات الفضائية التجارية في الصين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين، بالعاصمة الروسية موسكو
أحد السكان في المكسيك، ينقذ قطة من الفيضانات والأمطار الغزيرة، التي شهدتها البلاد
عرض الصاروخ البالستي العابر للقارات الجديد في كوريا الديمقراطية "هواسونغ-20"، في عرض عسكري بالعاصمة بيونغ يانغ، بمناسبة إحياء الذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال الكوري
شبان فلسطينيون يؤدون حركات "باركور" رياضية بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة
منظر جوي للأغنام والرعاة، وهم ينزلون باتجاه قراهم عبر الطريق الجبلي في جنوب بولندا، وذلك خلال الاحتفال السنوي، الذي يقيمه الرعاة بمناسبة انتهاء موسم الرعي
الملك الإسباني فيليبي السادس، والملكة ليتيزيا، والأميرتين صوفيا وليونور، خلال حضورهم العرض العسكري بمناسبة "يوم الهسباني"، في مدريد.
الممثلان المغامران بابار خان، وأجيم خان، يؤديان عرضًا بدراجة وسيارة في "بئر الموت"، المعروف محليًا باسم "ماوت كا كوان" في أرض معرض "ميلا"
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يتحدث في أذن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الكنيست الإسرائيلي
خلال الاستقبال الحاشد، للأسرى الفلسطينيين المحررين من السجون الإسرائيلية، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل
لحظة وصول الرهينة الإسرائيلي سيغيف كالفون، الذي كان موجودًا لدى حركة حماس الفلسطينية، إلى مركز "حاييم شيبا" الطبي، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"
مراسل قناة "فوكس" يصور أمام منزل مهدد بالانهيار وسط عاصفة في كارولاينا الشمالية
واجهات منازل مزينة بصورة الطبيب خوسيه غريغوريو هيرنانديز الملقب بـ"طبيب الفقراء"، في حي "بيتاري" بكاراكاس، في فنزويلا
خلال قيام رجال الإطفاء بتفقد موقع الحادث الذي اصطدم فيه قطار ركاب بآخر أثناء خروج الأول ودخول الثاني نفقًا قرب قرية جابلونوف ناد تورنو، في سلوفاكيا
جنود يحرسون ساحة "سانتو دومينغو" خلال احتجاج مناهض للحكومة في الإكوادور
الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية، إبراهيم العمر، خلال حفل استقبال رسمي لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية في مطار "شيريميتيفو" الدولي بالعاصمة الروسية موسكو
صورة جوية لسائحين يستمتعون بالعشب الوردي المزهر داخل حقل في مقاطعة جيانغسو، الصينية
تظاهر مئات الإسبان في شارع "باسيو دي غراسيا" في برشلونة، بمناسبة اليوم الإسباني
