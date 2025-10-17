أجمل الصور لهذا الأسبوع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
أجمل الصور لهذا الأسبوع
أجمل الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أجمل الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T09:38+0000
2025-10-17T09:38+0000
صور
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/11/1106103852_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8922974aa8c2a3a02052d2057ceccae7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/11/1106103852_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_4cb2d9cd7e10f82c5d1b52927d323c35.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أجمل الصور لهذا الأسبوع

09:38 GMT 17.10.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أجمل الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع.
© Getty Images / Dimitrios Kambouris

جيجي حديد تستعرض أزياء "فيكتوريا سيكريت" لعام 2025 في مدينة نيويورك

جيجي حديد تستعرض أزياء &quot;فيكتوريا سيكريت&quot; لعام 2025 في مدينة نيويورك - سبوتنيك عربي
1/19
© Getty Images / Dimitrios Kambouris

جيجي حديد تستعرض أزياء "فيكتوريا سيكريت" لعام 2025 في مدينة نيويورك

© Getty Images / VCG/Meng Zhongde

لحظة إطلاق صاروخ من طراز "لونغ مارش-8 أي"، الذي يحمل مجموعة من أقمار الإنترنت الصناعية، من موقع إطلاق المركبات الفضائية التجارية في الصين

لحظة إطلاق صاروخ من طراز &quot;لونغ مارش-8 أي&quot;، الذي يحمل مجموعة من أقمار الإنترنت الصناعية، من موقع إطلاق المركبات الفضائية التجارية في الصين - سبوتنيك عربي
2/19
© Getty Images / VCG/Meng Zhongde

لحظة إطلاق صاروخ من طراز "لونغ مارش-8 أي"، الذي يحمل مجموعة من أقمار الإنترنت الصناعية، من موقع إطلاق المركبات الفضائية التجارية في الصين

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين، بالعاصمة الروسية موسكو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين، بالعاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
3/19
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين، بالعاصمة الروسية موسكو

© AP Photo / Felix Marquez

أحد السكان في المكسيك، ينقذ قطة من الفيضانات والأمطار الغزيرة، التي شهدتها البلاد

أحد السكان في المكسيك، ينقذ قطة من الفيضانات والأمطار الغزيرة، التي شهدتها البلاد - سبوتنيك عربي
4/19
© AP Photo / Felix Marquez

أحد السكان في المكسيك، ينقذ قطة من الفيضانات والأمطار الغزيرة، التي شهدتها البلاد

© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصور

عرض الصاروخ البالستي العابر للقارات الجديد في كوريا الديمقراطية "هواسونغ-20"، في عرض عسكري بالعاصمة بيونغ يانغ، بمناسبة إحياء الذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال الكوري

عرض الصاروخ البالستي العابر للقارات الجديد في كوريا الديمقراطية &quot;هواسونغ-20&quot;، في عرض عسكري بالعاصمة بيونغ يانغ، بمناسبة إحياء الذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال الكوري - سبوتنيك عربي
5/19
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض الصاروخ البالستي العابر للقارات الجديد في كوريا الديمقراطية "هواسونغ-20"، في عرض عسكري بالعاصمة بيونغ يانغ، بمناسبة إحياء الذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال الكوري

© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi

شبان فلسطينيون يؤدون حركات "باركور" رياضية بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة

شبان فلسطينيون يؤدون حركات &quot;باركور&quot; رياضية بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة - سبوتنيك عربي
6/19
© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi

شبان فلسطينيون يؤدون حركات "باركور" رياضية بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة

© Getty Images / Anadolu/Omar Marques

منظر جوي للأغنام والرعاة، وهم ينزلون باتجاه قراهم عبر الطريق الجبلي في جنوب بولندا، وذلك خلال الاحتفال السنوي، الذي يقيمه الرعاة بمناسبة انتهاء موسم الرعي

منظر جوي للأغنام والرعاة، وهم ينزلون باتجاه قراهم عبر الطريق الجبلي في جنوب بولندا، وذلك خلال الاحتفال السنوي، الذي يقيمه الرعاة بمناسبة انتهاء موسم الرعي - سبوتنيك عربي
7/19
© Getty Images / Anadolu/Omar Marques

منظر جوي للأغنام والرعاة، وهم ينزلون باتجاه قراهم عبر الطريق الجبلي في جنوب بولندا، وذلك خلال الاحتفال السنوي، الذي يقيمه الرعاة بمناسبة انتهاء موسم الرعي

© AP Photo / Bernat Armangue

الملك الإسباني فيليبي السادس، والملكة ليتيزيا، والأميرتين صوفيا وليونور، خلال حضورهم العرض العسكري بمناسبة "يوم الهسباني"، في مدريد.

الملك الإسباني فيليبي السادس، والملكة ليتيزيا، والأميرتين صوفيا وليونور، خلال حضورهم العرض العسكري بمناسبة &quot;يوم الهسباني&quot;، في مدريد. - سبوتنيك عربي
8/19
© AP Photo / Bernat Armangue

الملك الإسباني فيليبي السادس، والملكة ليتيزيا، والأميرتين صوفيا وليونور، خلال حضورهم العرض العسكري بمناسبة "يوم الهسباني"، في مدريد.

© Getty Images / LightRocket/SOPA Images/Avishek Das

الممثلان المغامران بابار خان، وأجيم خان، يؤديان عرضًا بدراجة وسيارة في "بئر الموت"، المعروف محليًا باسم "ماوت كا كوان" في أرض معرض "ميلا"

 الممثلان المغامران بابار خان، وأجيم خان، يؤديان عرضًا بدراجة وسيارة في &quot;بئر الموت&quot;، المعروف محليًا باسم &quot;ماوت كا كوان&quot; في أرض معرض &quot;ميلا&quot; - سبوتنيك عربي
9/19
© Getty Images / LightRocket/SOPA Images/Avishek Das

الممثلان المغامران بابار خان، وأجيم خان، يؤديان عرضًا بدراجة وسيارة في "بئر الموت"، المعروف محليًا باسم "ماوت كا كوان" في أرض معرض "ميلا"

© AP Photo / Pool/Evelyn Hockstein

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يتحدث في أذن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الكنيست الإسرائيلي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يتحدث في أذن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي
10/19
© AP Photo / Pool/Evelyn Hockstein

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يتحدث في أذن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الكنيست الإسرائيلي

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

خلال الاستقبال الحاشد، للأسرى الفلسطينيين المحررين من السجون الإسرائيلية، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل

خلال الاستقبال الحاشد، للأسرى الفلسطينيين المحررين من السجون الإسرائيلية، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين &quot;حماس&quot; وإسرائيل - سبوتنيك عربي
11/19
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

خلال الاستقبال الحاشد، للأسرى الفلسطينيين المحررين من السجون الإسرائيلية، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل

© Getty Images / Alexi J. Rosenfeld

لحظة وصول الرهينة الإسرائيلي سيغيف كالفون، الذي كان موجودًا لدى حركة حماس الفلسطينية، إلى مركز "حاييم شيبا" الطبي، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"

لحظة وصول الرهينة الإسرائيلي سيغيف كالفون، الذي كان موجودًا لدى حركة حماس الفلسطينية، إلى مركز &quot;حاييم شيبا&quot; الطبي، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و&quot;حماس&quot; - سبوتنيك عربي
12/19
© Getty Images / Alexi J. Rosenfeld

لحظة وصول الرهينة الإسرائيلي سيغيف كالفون، الذي كان موجودًا لدى حركة حماس الفلسطينية، إلى مركز "حاييم شيبا" الطبي، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"

© AP Photo / Allison Joyce

مراسل قناة "فوكس" يصور أمام منزل مهدد بالانهيار وسط عاصفة في كارولاينا الشمالية

مراسل قناة &quot;فوكس&quot; يصور أمام منزل مهدد بالانهيار وسط عاصفة في كارولاينا الشمالية - سبوتنيك عربي
13/19
© AP Photo / Allison Joyce

مراسل قناة "فوكس" يصور أمام منزل مهدد بالانهيار وسط عاصفة في كارولاينا الشمالية

© AP Photo / Ariana Cubillos

واجهات منازل مزينة بصورة الطبيب خوسيه غريغوريو هيرنانديز الملقب بـ"طبيب الفقراء"، في حي "بيتاري" بكاراكاس، في فنزويلا

واجهات منازل مزينة بصورة الطبيب خوسيه غريغوريو هيرنانديز الملقب بـ&quot;طبيب الفقراء&quot;، في حي &quot;بيتاري&quot; بكاراكاس، في فنزويلا - سبوتنيك عربي
14/19
© AP Photo / Ariana Cubillos

واجهات منازل مزينة بصورة الطبيب خوسيه غريغوريو هيرنانديز الملقب بـ"طبيب الفقراء"، في حي "بيتاري" بكاراكاس، في فنزويلا

© Getty Images / Anadolu/Robert Nemeti

خلال قيام رجال الإطفاء بتفقد موقع الحادث الذي اصطدم فيه قطار ركاب بآخر أثناء خروج الأول ودخول الثاني نفقًا قرب قرية جابلونوف ناد تورنو، في سلوفاكيا

خلال قيام رجال الإطفاء بتفقد موقع الحادث الذي اصطدم فيه قطار ركاب بآخر أثناء خروج الأول ودخول الثاني نفقًا قرب قرية جابلونوف ناد تورنو، في سلوفاكيا - سبوتنيك عربي
15/19
© Getty Images / Anadolu/Robert Nemeti

خلال قيام رجال الإطفاء بتفقد موقع الحادث الذي اصطدم فيه قطار ركاب بآخر أثناء خروج الأول ودخول الثاني نفقًا قرب قرية جابلونوف ناد تورنو، في سلوفاكيا

© AP Photo / Dolores Ochoa

جنود يحرسون ساحة "سانتو دومينغو" خلال احتجاج مناهض للحكومة في الإكوادور

جنود يحرسون ساحة &quot;سانتو دومينغو&quot; خلال احتجاج مناهض للحكومة في الإكوادور - سبوتنيك عربي
16/19
© AP Photo / Dolores Ochoa

جنود يحرسون ساحة "سانتو دومينغو" خلال احتجاج مناهض للحكومة في الإكوادور

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية، إبراهيم العمر، خلال حفل استقبال رسمي لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية في مطار "شيريميتيفو" الدولي بالعاصمة الروسية موسكو

الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية، إبراهيم العمر، خلال حفل استقبال رسمي لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية في مطار &quot;شيريميتيفو&quot; الدولي بالعاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
17/19
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية، إبراهيم العمر، خلال حفل استقبال رسمي لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية في مطار "شيريميتيفو" الدولي بالعاصمة الروسية موسكو

© Getty Images / VCG/Shi Bairong

صورة جوية لسائحين يستمتعون بالعشب الوردي المزهر داخل حقل في مقاطعة جيانغسو، الصينية

صورة جوية لسائحين يستمتعون بالعشب الوردي المزهر داخل حقل في مقاطعة جيانغسو، الصينية - سبوتنيك عربي
18/19
© Getty Images / VCG/Shi Bairong

صورة جوية لسائحين يستمتعون بالعشب الوردي المزهر داخل حقل في مقاطعة جيانغسو، الصينية

© Getty Images / NurPhoto/Marc Asensio

تظاهر مئات الإسبان في شارع "باسيو دي غراسيا" في برشلونة، بمناسبة اليوم الإسباني

تظاهر مئات الإسبان في شارع &quot;باسيو دي غراسيا&quot; في برشلونة، بمناسبة اليوم الإسباني - سبوتنيك عربي
19/19
© Getty Images / NurPhoto/Marc Asensio

تظاهر مئات الإسبان في شارع "باسيو دي غراسيا" في برشلونة، بمناسبة اليوم الإسباني

