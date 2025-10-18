الحرس الثوري الإيراني يؤكد ضرورة توطين "الجزر" المتنازع عليها مع الإمارات في الخليج

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
الحرس الثوري الإيراني يؤكد ضرورة توطين "الجزر" المتنازع عليها مع الإمارات في الخليج
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، اليوم السبت، بأن تصريحات العميد راستي جاءت خلال ندوة إعداد مسودة الوثيقة الشاملة للتنمية البحرية الوطنية، التي تُعقد في جامعة أمير كبير الصناعية.وأشار راستي إلى أنه "لتحقيق هذا الهدف يجب التوجه نحو منح حوافز تشجيعية للسكان المقيمين في هذه الجزر".وقال راستي إن "وثيقة التنمية البحرية واقتصاد البحر يمكن أن تكون محركا مهما لتطوير البلاد، ووفقا للإحصاءات والدراسات الحالية، فإن أقل من 2% من اقتصادنا يعتمد على البحر".وأشار القائد العسكري إلى إمكانات هذه الصناعة وتجارب دول الخليج وتركيا في هذا المجال، منوها بأنه "في المجالات البحرية والصناعية المختلفة مثل تربية الأحياء المائية، بدأنا نحن وتركيا هذه الصناعة في تسعينيات القرن الماضي، لكن عندما زرت تركيا في أواخر العقد التاسع، كانت قد تجاوزت إنتاج 500 ألف طن، بينما نحن لم نتجاوز 5 آلاف طن، رغم أن ظروفنا المناخية أفضل لتربية الكائنات البحرية".وأكد أن الاهتمام بالممرات البحرية يعد من القضايا المهمة في هذا المجال، قائلا: "لكي نستفيد فعليا من هذه الصناعة، يجب أن نتجه نحو العمل التنفيذي، فالجميع يعرف أهمية ومزايا هذا القطاع".واقترح العميد راستي أن يعقد واضعو الوثيقة إحدى جلساتهم في جزيرة أبو موسى، مشددا على أهمية توطين "الجزر الإيرانية" في الخليج، وقال: "لتنفيذ هذا الأمر يجب تقديم حوافز للسكان المحليين في هذه الجزر. فالدول المجاورة، للحفاظ على التواجد السكاني في جزرها ومدنها الساحلية، تستقدم سكانا من دول أخرى مثل بنغلادش والفلبين وتمنحهم امتيازات خاصة".وأوضح العميد راستي أن جزيرة هرمز غنية جدا من الناحية الجغرافية والمعدنية، قائلا: "كل نوع من المعادن التي يمكن تصورها موجود في هذه الجزيرة، ويمكن استخراجها من باطنها".وكان البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، في 11 يوليو/تموز الماضي، أشار إلى دعمهما للجهود السلمية، بما فيها مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.
الحرس الثوري الإيراني يؤكد ضرورة توطين "الجزر" المتنازع عليها مع الإمارات في الخليج

12:33 GMT 18.10.2025
شدد نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، العميد أحمد راستي، على أهمية توطين "الجزر" المتنازع عليها مع الإمارات في الخليج.
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، اليوم السبت، بأن تصريحات العميد راستي جاءت خلال ندوة إعداد مسودة الوثيقة الشاملة للتنمية البحرية الوطنية، التي تُعقد في جامعة أمير كبير الصناعية.
محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
رئيس البرلمان الإيراني: نرفض الادعاء الباطل بشأن الجزر الإيرانية الثلاث
8 أكتوبر, 06:39 GMT
وأشار راستي إلى أنه "لتحقيق هذا الهدف يجب التوجه نحو منح حوافز تشجيعية للسكان المقيمين في هذه الجزر".
وقال راستي إن "وثيقة التنمية البحرية واقتصاد البحر يمكن أن تكون محركا مهما لتطوير البلاد، ووفقا للإحصاءات والدراسات الحالية، فإن أقل من 2% من اقتصادنا يعتمد على البحر".
وأشار القائد العسكري إلى إمكانات هذه الصناعة وتجارب دول الخليج وتركيا في هذا المجال، منوها بأنه "في المجالات البحرية والصناعية المختلفة مثل تربية الأحياء المائية، بدأنا نحن وتركيا هذه الصناعة في تسعينيات القرن الماضي، لكن عندما زرت تركيا في أواخر العقد التاسع، كانت قد تجاوزت إنتاج 500 ألف طن، بينما نحن لم نتجاوز 5 آلاف طن، رغم أن ظروفنا المناخية أفضل لتربية الكائنات البحرية".
وأكد أن الاهتمام بالممرات البحرية يعد من القضايا المهمة في هذا المجال، قائلا: "لكي نستفيد فعليا من هذه الصناعة، يجب أن نتجه نحو العمل التنفيذي، فالجميع يعرف أهمية ومزايا هذا القطاع".
واقترح العميد راستي أن يعقد واضعو الوثيقة إحدى جلساتهم في جزيرة أبو موسى، مشددا على أهمية توطين "الجزر الإيرانية" في الخليج، وقال: "لتنفيذ هذا الأمر يجب تقديم حوافز للسكان المحليين في هذه الجزر. فالدول المجاورة، للحفاظ على التواجد السكاني في جزرها ومدنها الساحلية، تستقدم سكانا من دول أخرى مثل بنغلادش والفلبين وتمنحهم امتيازات خاصة".
وأوضح العميد راستي أن جزيرة هرمز غنية جدا من الناحية الجغرافية والمعدنية، قائلا: "كل نوع من المعادن التي يمكن تصورها موجود في هذه الجزيرة، ويمكن استخراجها من باطنها".
وكان البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، في 11 يوليو/تموز الماضي، أشار إلى دعمهما للجهود السلمية، بما فيها مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.
