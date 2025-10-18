https://sarabic.ae/20251018/الحرس-الثوري-الإيراني-يؤكد-ضرورة-توطين-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-في-الخليج-1106152312.html

الحرس الثوري الإيراني يؤكد ضرورة توطين "الجزر" المتنازع عليها مع الإمارات في الخليج

الحرس الثوري الإيراني يؤكد ضرورة توطين "الجزر" المتنازع عليها مع الإمارات في الخليج

سبوتنيك عربي

شدد نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، العميد أحمد راستي، على أهمية توطين "الجزر" المتنازع عليها مع الإمارات في الخليج. 18.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-18T12:33+0000

2025-10-18T12:33+0000

2025-10-18T12:33+0000

أخبار إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104225/58/1042255858_0:334:3808:2476_1920x0_80_0_0_ae83af4e7291097c0cb8aa9c33bea6fd.jpg

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، اليوم السبت، بأن تصريحات العميد راستي جاءت خلال ندوة إعداد مسودة الوثيقة الشاملة للتنمية البحرية الوطنية، التي تُعقد في جامعة أمير كبير الصناعية.وأشار راستي إلى أنه "لتحقيق هذا الهدف يجب التوجه نحو منح حوافز تشجيعية للسكان المقيمين في هذه الجزر".وقال راستي إن "وثيقة التنمية البحرية واقتصاد البحر يمكن أن تكون محركا مهما لتطوير البلاد، ووفقا للإحصاءات والدراسات الحالية، فإن أقل من 2% من اقتصادنا يعتمد على البحر".وأشار القائد العسكري إلى إمكانات هذه الصناعة وتجارب دول الخليج وتركيا في هذا المجال، منوها بأنه "في المجالات البحرية والصناعية المختلفة مثل تربية الأحياء المائية، بدأنا نحن وتركيا هذه الصناعة في تسعينيات القرن الماضي، لكن عندما زرت تركيا في أواخر العقد التاسع، كانت قد تجاوزت إنتاج 500 ألف طن، بينما نحن لم نتجاوز 5 آلاف طن، رغم أن ظروفنا المناخية أفضل لتربية الكائنات البحرية".وأكد أن الاهتمام بالممرات البحرية يعد من القضايا المهمة في هذا المجال، قائلا: "لكي نستفيد فعليا من هذه الصناعة، يجب أن نتجه نحو العمل التنفيذي، فالجميع يعرف أهمية ومزايا هذا القطاع".واقترح العميد راستي أن يعقد واضعو الوثيقة إحدى جلساتهم في جزيرة أبو موسى، مشددا على أهمية توطين "الجزر الإيرانية" في الخليج، وقال: "لتنفيذ هذا الأمر يجب تقديم حوافز للسكان المحليين في هذه الجزر. فالدول المجاورة، للحفاظ على التواجد السكاني في جزرها ومدنها الساحلية، تستقدم سكانا من دول أخرى مثل بنغلادش والفلبين وتمنحهم امتيازات خاصة".وأوضح العميد راستي أن جزيرة هرمز غنية جدا من الناحية الجغرافية والمعدنية، قائلا: "كل نوع من المعادن التي يمكن تصورها موجود في هذه الجزيرة، ويمكن استخراجها من باطنها".وكان البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، في 11 يوليو/تموز الماضي، أشار إلى دعمهما للجهود السلمية، بما فيها مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.

https://sarabic.ae/20251008/رئيس-البرلمان-الإيراني-نرفض-الادعاء-الباطل-بشأن-الجزر-الإيرانية-الثلاث-1105747117.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, العالم, الأخبار