عربي
قائد الحرس الثوري: أي خطأ في الحسابات من جانب الأعداء في الخليج سيقابل برد حاسم وساحق

12:05 GMT 08.10.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مع محمد باكبور، 21 سبتمبر/ أيلول 2024
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مع محمد باكبور، 21 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، أن "أي خطأ من الأعداء في الخليج سيُقابل برد حاسم وفوري وساحق".
وقال باكبور: إن "القوات البحرية للحرس الثوري تمثل رمز الإيمان والمقاومة والقدرة الرادعة، وهي حاملة لواء الأمن الدائم في الخليج الفارسي ومضيق هرمز"، مضيفا أن "البحرية اليوم تعتمد على الكوادر الملتزمة، الإدارة الجهادية، والتقنيات المحلية المتقدمة في الحرب البحرية والصواريخ والطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية".
وتابع: "الحرس الثوري يحافظ على جاهزيته القتالية والاستخباراتية ويحذر الأعداء من أي خطأ في الخليج ومضيق هرمز والجزر الإيرانية"، مشيرا إلى أن "القوات البحرية ليست فقط ضامن الأمن الوطني والإقليمي، بل مؤسس لنظام بحري جديد قائم على العدالة والاستقلال في مواجهة هيمنة الاستكبار العالمي".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
ترامب يتحدث عن تلقيه "إشارة قوية جدا" من إيران بشأن اتفاق غزة
أمس, 06:14 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق الأربعاء، استدعاء سفراء الدول الأوروبية لدى طهران.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن ذلك "يأتي على خلفية البيان الصادر عن مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بشأن الجزر الإيرانية، والبرنامج النووي والدفاعي للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، أمس الثلاثاء، المطالب الواردة في البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
وأكد بقائي، في بيان له، على "السيادة الإيرانية المطلقة والدائمة على الجزر الثلاث طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبوموسى، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية"، مشدداً على أن "تكرار المزاعم الباطلة في البيانات السياسية لا قيمة قانونية له، ولا يغير من الحقائق الجغرافية والتاريخية شيئاً"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
ترامب يتوعد إيران بالقصف مجددا إذا أعادت تشغيل برنامجها النووي
6 أكتوبر, 17:04 GMT
ودعا دول مجلس التعاون الخليجي إلى "الكف عن تكرار الادعاءات المكررة ضد وحدة الأراضي الإيرانية وتهيئة الساحة لتدخلات الأطراف الأجنبية، والتركيز بدلاً من ذلك على تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع أواصر الصداقة بين دول المنطقة، ومواجهة أخطر تهديد للسلام والاستقرار الإقليمي، وهو الكيان الصهيوني".
كما أدان بقائي "الفتن التي تثيرها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنها ألمانيا وفرنسا، اللتان تدعمان بشكل شامل الكيان الإسرائيلي المجرم، وهو الكيان الوحيد الذي يمتلك أسلحة نووية في المنطقة"، وذكّر بأن هذه الدول تفرض مصالحها وأهدافها السياسية الضيقة على مجمل سياسات الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن تدخل الاتحاد الأوروبي غير المبرر في شؤون المنطقة لن يسهم في حل النزاعات والمشاكل الداخلية في القارة الأوروبية، بل يكشف فقط عن "سياساته الخادعة والمثيرة للانقسام" تجاه إيران والمنطقة بأكملها.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
إيران تتهم "الترويكا" الأوروبية بانتهاج نهج غير مسؤول ومدمر بشأن الاتفاق النووي
6 أكتوبر, 13:26 GMT
وأكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن الادعاءات المتعلقة بالقدرات الدفاعية الإيرانية، الواردة في البيان المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، تمثل "تدخلاً سافراً وغير مقبول في شؤون ترتبط بالسيادة الوطنية الإيرانية"، موضحاً أن "الأطراف التي تحوّل المنطقة إلى ترسانة ضخمة عبر بيع وشراء مئات المليارات من الدولارات من الأسلحة المدمّرة المتطورة، وفي الوقت نفسه تتقاعس عن مواجهة النزعة التوسعية لكيان مجرم يرتكب الإبادة الجماعية، أو تقدّم له دعماً عسكرياً وسياسياً كاملاً، ليست مؤهلة إطلاقاً لإبداء الرأي بشأن القدرات الدفاعية الوطنية والمستقلة للشعب الإيراني"، على حد تعبيره.
واختتم بقائي بالإشارة إلى "نقض العهود والأداء الضعيف وغير المستقل للدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي"، مؤكداً أن استغلالها آلية حلّ النزاعات بهدف إعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة بلغ ذروته، وقال: "من المخزي أن الأطراف التي تسببت في الوضع الحالي تضع نفسها اليوم في موقع المدّعي".
وشدد مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، في بيان صدر بعد اجتماع للمجلس الوزاري المشترك، عقد في الكويت، أن إعادة فرض العقوبات لا تعني نهاية المسار الدبلوماسي مع طهران، وشددا على أن الجهود السياسية والدبلوماسية وحدها يمكن أن تؤدي إلى حل دائم للقضية النووية الإيرانية.
كما أكد المجلس الوزاري المشترك، على "أهمية استئناف التعاون الكامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، ودعا إيران إلى "العودة للامتثال لالتزاماتها بموجب الضمانات الملزمة قانونا، وبالتالي بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي".
