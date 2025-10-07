عربي
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
إيران ترفض بيانا خليجيا أوروبيا مشتركا وتؤكد سيادتها على الجزر الثلاث
وأكد بقائي، في بيان له، على "السيادة الإيرانية المطلقة والدائمة على الجزر الثلاث طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبوموسى، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية"، مشدداً على أن "تكرار المزاعم الباطلة في البيانات السياسية لا قيمة قانونية له، ولا يغيّر من الحقائق الجغرافية والتاريخية شيئاً"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.ودعا دول مجلس التعاون الخليجي إلى "الكف عن تكرار الادعاءات المكررة ضد وحدة الأراضي الإيرانية وتهيئة الساحة لتدخلات الأطراف الأجنبية، والتركيز بدلاً من ذلك على تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع أواصر الصداقة بين دول المنطقة، ومواجهة أخطر تهديد للسلام والاستقرار الإقليمي، وهو الكيان الصهيوني".كما أدان بقائي "الفتن التي تثيرها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنها ألمانيا وفرنسا، اللتان تدعمان بشكل شامل الكيان الإسرائيلي المجرم، وهو الكيان الوحيد الذي يمتلك أسلحة نووية في المنطقة"، وذكّر بأن هذه الدول تفرض مصالحها وأهدافها السياسية الضيقة على مجمل سياسات الاتحاد الأوروبي.وأشار إلى أن تدخل الاتحاد الأوروبي غير المبرر في شؤون المنطقة لن يسهم في حل النزاعات والمشاكل الداخلية في القارة الأوروبية، بل يكشف فقط عن "سياساته الخادعة والمثيرة للانقسام" تجاه إيران والمنطقة بأكملها.وأكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن الادعاءات المتعلقة بالقدرات الدفاعية الإيرانية، الواردة في البيان المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، تمثل "تدخلاً سافراً وغير مقبول في شؤون ترتبط بالسيادة الوطنية الإيرانية"، موضحاً أن "الأطراف التي تحوّل المنطقة إلى ترسانة ضخمة عبر بيع وشراء مئات المليارات من الدولارات من الأسلحة المدمّرة المتطورة، وفي الوقت نفسه تتقاعس عن مواجهة النزعة التوسعية لكيان مجرم يرتكب الإبادة الجماعية، أو تقدّم له دعماً عسكرياً وسياسياً كاملاً، ليست مؤهلة إطلاقاً لإبداء الرأي بشأن القدرات الدفاعية الوطنية والمستقلة للشعب الإيراني"، على حد تعبيره.واختتم بقائي بالإشارة إلى "نقض العهود والأداء الضعيف وغير المستقل للدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي"، مؤكداً أن استغلالها آلية حلّ النزاعات بهدف إعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة بلغ ذروته، وقال: "من المخزي أن الأطراف التي تسببت في الوضع الحالي تضع نفسها اليوم في موقع المدّعي".وشدد مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، في بيان صدر بعد اجتماع للمجلس الوزاري المشترك، عقد في الكويت، أن إعادة فرض العقوبات لا تعني نهاية المسار الدبلوماسي مع طهران، وشددا على أن الجهود السياسية والدبلوماسية وحدها يمكن أن تؤدي إلى حل دائم للقضية النووية الإيرانية.كما أكد المجلس الوزاري المشترك، على "أهمية استئناف التعاون الكامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، ودعا إيران إلى "العودة للامتثال لالتزاماتها بموجب الضمانات الملزمة قانونا، وبالتالي بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي".
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، المطالب الواردة في البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
وأكد بقائي، في بيان له، على "السيادة الإيرانية المطلقة والدائمة على الجزر الثلاث طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبوموسى، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية"، مشدداً على أن "تكرار المزاعم الباطلة في البيانات السياسية لا قيمة قانونية له، ولا يغيّر من الحقائق الجغرافية والتاريخية شيئاً"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
ودعا دول مجلس التعاون الخليجي إلى "الكف عن تكرار الادعاءات المكررة ضد وحدة الأراضي الإيرانية وتهيئة الساحة لتدخلات الأطراف الأجنبية، والتركيز بدلاً من ذلك على تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع أواصر الصداقة بين دول المنطقة، ومواجهة أخطر تهديد للسلام والاستقرار الإقليمي، وهو الكيان الصهيوني".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
إيران تعلن "رفضها الكامل" للبيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الثلاث وحقل "الدرة"
2 سبتمبر, 07:54 GMT
كما أدان بقائي "الفتن التي تثيرها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنها ألمانيا وفرنسا، اللتان تدعمان بشكل شامل الكيان الإسرائيلي المجرم، وهو الكيان الوحيد الذي يمتلك أسلحة نووية في المنطقة"، وذكّر بأن هذه الدول تفرض مصالحها وأهدافها السياسية الضيقة على مجمل سياسات الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن تدخل الاتحاد الأوروبي غير المبرر في شؤون المنطقة لن يسهم في حل النزاعات والمشاكل الداخلية في القارة الأوروبية، بل يكشف فقط عن "سياساته الخادعة والمثيرة للانقسام" تجاه إيران والمنطقة بأكملها.
وأكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن الادعاءات المتعلقة بالقدرات الدفاعية الإيرانية، الواردة في البيان المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، تمثل "تدخلاً سافراً وغير مقبول في شؤون ترتبط بالسيادة الوطنية الإيرانية"، موضحاً أن "الأطراف التي تحوّل المنطقة إلى ترسانة ضخمة عبر بيع وشراء مئات المليارات من الدولارات من الأسلحة المدمّرة المتطورة، وفي الوقت نفسه تتقاعس عن مواجهة النزعة التوسعية لكيان مجرم يرتكب الإبادة الجماعية، أو تقدّم له دعماً عسكرياً وسياسياً كاملاً، ليست مؤهلة إطلاقاً لإبداء الرأي بشأن القدرات الدفاعية الوطنية والمستقلة للشعب الإيراني"، على حد تعبيره.
الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2025
مستشار الرئيس الإماراتي: إيران مطالبة الآن بترميم الثقة مع محيطها الخليجي بعد ضربتها العسكرية
28 يونيو, 10:18 GMT
واختتم بقائي بالإشارة إلى "نقض العهود والأداء الضعيف وغير المستقل للدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي"، مؤكداً أن استغلالها آلية حلّ النزاعات بهدف إعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة بلغ ذروته، وقال: "من المخزي أن الأطراف التي تسببت في الوضع الحالي تضع نفسها اليوم في موقع المدّعي".
وشدد مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، في بيان صدر بعد اجتماع للمجلس الوزاري المشترك، عقد في الكويت، أن إعادة فرض العقوبات لا تعني نهاية المسار الدبلوماسي مع طهران، وشددا على أن الجهود السياسية والدبلوماسية وحدها يمكن أن تؤدي إلى حل دائم للقضية النووية الإيرانية.
كما أكد المجلس الوزاري المشترك، على "أهمية استئناف التعاون الكامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، ودعا إيران إلى "العودة للامتثال لالتزاماتها بموجب الضمانات الملزمة قانونا، وبالتالي بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي".
