إيران تعلن "رفضها الكامل" للبيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الثلاث وحقل "الدرة"

وجددت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، "التأكيد على السيادة المطلقة لإيران على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، باعتبارها أجزاء لا تتجزأ من الأراضي الإيرانية، وتوضح أن تكرار هذه الادعاءات الباطلة في بيانات مشابهة لن يغير شيئًا من الحقائق الجغرافية والتاريخية والقانونية المتعلقة بهذه الجزر".كما أكدت الوزارة أنها "ومع رفض المزاعم التدخلية الواردة في البيان المذكور، ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات، في إطار ممارستها لحقوقها السيادية، لضمان الأمن والسلامة في هذه الجزر الإيرانية وصون مصالحها ضمن نطاقها".وشددت الخارجية الإيرانية على "حقوق إيران في حقل آرش (الدرة)، استنادًا إلى الحقوق التاريخية وسوابق المفاوضات"، معتبرة "الادعاءات الأحادية بشأن هذا الحقل باطلة"، وأوضحت أن "إصدار بيانات مكررة أو طرح ادعاءات من طرف واحد لا يخلق أي حق قانوني لدولة الكويت"، على حد تعبيرها.وعقد المجلس الوزاري لمجلس تعاون دول الخليج دورته الـ65 بعد المئة، يوم أمس الاثنين، في دولة الكويت، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والأمين العام للمجلس.وفي بيانه الختامي، أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن "إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة".وجدد المجلس تأكيده على ‌"دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئًا من الحقائق التاريخية والقانونية، التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث".وأكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن ملكية حقل "الدرة"، مؤكدًا أن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل "الدرة" بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقًا لأحكام القانون الدولي واستنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت".
إيران تعلن "رفضها الكامل" للبيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الثلاث وحقل "الدرة"

07:54 GMT 02.09.2025
الخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© Sputnik . Sipo
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "رفضها الكامل للادعاءات، التي تضمنها بيان الاجتماع الـ165 لوزراء خارجية مجلس التعاون بشأن الجزر الثلاث الإيرانية"، على حد قولها.
وجددت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، "التأكيد على السيادة المطلقة لإيران على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، باعتبارها أجزاء لا تتجزأ من الأراضي الإيرانية، وتوضح أن تكرار هذه الادعاءات الباطلة في بيانات مشابهة لن يغير شيئًا من الحقائق الجغرافية والتاريخية والقانونية المتعلقة بهذه الجزر".
كما أكدت الوزارة أنها "ومع رفض المزاعم التدخلية الواردة في البيان المذكور، ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات، في إطار ممارستها لحقوقها السيادية، لضمان الأمن والسلامة في هذه الجزر الإيرانية وصون مصالحها ضمن نطاقها".
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
قاليباف: لا يجرؤ أحد على فعل أي شيء ضد ملكية إيران لـ"الجزر الثلاث" ويجب تنميتها في أقرب وقت
20 أكتوبر 2024, 08:52 GMT
وشددت الخارجية الإيرانية على "حقوق إيران في حقل آرش (الدرة)، استنادًا إلى الحقوق التاريخية وسوابق المفاوضات"، معتبرة "الادعاءات الأحادية بشأن هذا الحقل باطلة"، وأوضحت أن "إصدار بيانات مكررة أو طرح ادعاءات من طرف واحد لا يخلق أي حق قانوني لدولة الكويت"، على حد تعبيرها.

وأكدت الوزارة أن "التوصل إلى اتفاق عادل ومستدام بشأن الحقل يستلزم حوارًا ثنائيًا وجهودًا مشتركة وتهيئة أجواء إيجابية وبنّاءة لحماية وصون الحقوق والمصالح المتبادلة".

وعقد المجلس الوزاري لمجلس تعاون دول الخليج دورته الـ65 بعد المئة، يوم أمس الاثنين، في دولة الكويت، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والأمين العام للمجلس.
وفي بيانه الختامي، أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن "إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة".
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
الحرس الثوري: 40% من حقل الدرة تابع لإيران
28 مايو 2024, 12:22 GMT
وجدد المجلس تأكيده على ‌"دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئًا من الحقائق التاريخية والقانونية، التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث".

ودعا المجلس إيران، "للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

وأكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن ملكية حقل "الدرة"، مؤكدًا أن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل "الدرة" بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقًا لأحكام القانون الدولي واستنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت".
