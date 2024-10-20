https://sarabic.ae/20241020/قاليباف-لا-يجرؤ-أحد-على-فعل-أي-شيء-ضد-ملكية-إيران-لـالجزر-الثلاث-ويجب-تنميتها-في-أقرب-وقت-1093962238.html

قاليباف: لا يجرؤ أحد على فعل أي شيء ضد ملكية إيران لـ"الجزر الثلاث" ويجب تنميتها في أقرب وقت

قاليباف: لا يجرؤ أحد على فعل أي شيء ضد ملكية إيران لـ"الجزر الثلاث" ويجب تنميتها في أقرب وقت

سبوتنيك عربي

رد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، على ما ورد في البيان الختامي للاجتماع المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بروكسل،... 20.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-20T08:52+0000

2024-10-20T08:52+0000

2024-10-20T08:52+0000

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وقال خلال جلسة علنية لمجلس النواب، الأحد، إنه "بدلا من أن يصرف مجلس التعاون الخليجي طاقته لوقف آلة الحرب التابعة للكيان الصهيوني، يواصل تقديم مزاعم لا أساس لها من الصحة حول وحدة أراضي إيران"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي وبعض الدول المؤثرة في هذا الاتحاد، تحولت من دول مستقلة وقوية الإرادة إلى جهات تستمع لأوامر الكيان الصهيوني، وتبرر الإبادة الجماعية، التي يرتكبها هذا الكيان في غزة ولبنان".وشدد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في كلمته أن "الاتحاد الأوروبي والآخرين يجب أن يعلموا أن "الجزر الثلاث" أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، هي أجزاء لا تتجزأ من طهران، ولا يجرؤ أحد على فعل أي شيء ضد هذا المبدأ الذي لا جدال فيه".كما حث قاليباف الإدارة الإيرانية على "تنفيذ تنمية هذه الجزر الإيرانية في أقرب وقت ممكن".وسبق أن رفض مجلس التعاون الخليجي "استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث"، مشددا على "دعم سيادة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية"، وذلك في الوقت الذي دعا "إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".وتقع الجزر الاستراتيجية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، في الخليج بالقرب من مضيق هرمز الذي يمرّ عبره خمس إنتاج النفط العالمي.وتشكّل الجزر الثلاث نقطة تجاذب بين طهران وأبو ظبي اللتين تربط بينهما علاقات سياسية واقتصادية جيدة.

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إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مجلس التعاون الخليجي