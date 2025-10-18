https://sarabic.ae/20251018/العراق-يتسلم-مروحيات-للإنقاذ-والإطفاء-لأول-مرة-في-تاريخه-1106139728.html
العراق يتسلم مروحيات للإنقاذ والإطفاء لأول مرة في تاريخه
أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، استلام أول دفعة من الطائرات لتعزيز قدرات الإنقاذ والإطفاء الجوي. 18.10.2025, سبوتنيك عربي
وأوضحت المديرية في بيان لها، أمس الجمعة، أن الطائرات المروحية ستُستخدم في عمليات الإنقاذ والإطفاء، وأشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل "نقلة نوعية غير مسبوقة منذ تأسيس المديرية في عام 1956"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأكد البيان أن "الطائرات ستكون في الخدمة الفعلية ضمن مهام الدفاع المدني بدءا من الآن".
