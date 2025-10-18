عربي
برلماني ليبي لـ"سبوتنيك": التدخلات الدولية عمقت الأزمة وأفقدت الليبيين حقهم في تقرير المصير
برلماني ليبي لـ"سبوتنيك": التدخلات الدولية عمقت الأزمة وأفقدت الليبيين حقهم في تقرير المصير
برلماني ليبي لـ"سبوتنيك": التدخلات الدولية عمقت الأزمة وأفقدت الليبيين حقهم في تقرير المصير
سبوتنيك عربي
قال عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، اليوم السبت، إن "الأزمة الليبية للأسف الشديد مازالت تراوح مكانها، إذ يظل التقارب بين مجلسي النواب والدولة بعيد... 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T08:53+0000
2025-10-18T08:53+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0f/1081077587_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4ac53c62f1e70709e6f5c115a2b0b1ab.jpg
وأضاف الأبلق في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هذه الحالة فتحت المجال أمام تدخل الأطراف الدولية بشكل سافر في الشأن الليبي، في حين سعت بعض القوى المحلية الفاعلة إلى بناء تحالفات خارجية لضمان بقائها في المشهد السياسي، واستمرار تدوير الأزمة بدل حلها".وتابع البرلماني الليبي: "وقد أدى ذلك إلى إرباك مسار الانتقال السياسي وتعطيل إنهاء المرحلة الانتقالية، بدءا من اتفاق الصخيرات مرورا بمساري تونس وجنيف، ووصولا إلى محاولات البعثة الأممية، وفق تصريحات ممثلة الأمين العام لتشكيل لجنة حوار جديدة تُدخل البلاد في مرحلة انتقالية جديدة، من دون تمكين الليبيين من الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وتحديد مسار التحول السياسي وفق دستور دائم".وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، والنزاعات حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20251004/محللون-بعثة-أممية-تقوم-بتدوير-الأزمة-في-ليبيا-وأطراف-محلية-ترفض-التغيير-1105607654.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0f/1081077587_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_425d93f0dcf76278ee108a93f6841402.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

برلماني ليبي لـ"سبوتنيك": التدخلات الدولية عمقت الأزمة وأفقدت الليبيين حقهم في تقرير المصير

08:53 GMT 18.10.2025
© Sputnikمقر مجلس النواب الليبي بمدينة بنغازي
مقر مجلس النواب الليبي بمدينة بنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
قال عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، اليوم السبت، إن "الأزمة الليبية للأسف الشديد مازالت تراوح مكانها، إذ يظل التقارب بين مجلسي النواب والدولة بعيد الاحتمال حتى في أبسط المواقف العامة، ولا يبدو أن هناك أفقا لحل ليبي – ليبي في ظل الثقافة السياسية السائدة والتجربة التي عاشتها البلاد منذ عام 2011".
وأضاف الأبلق في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هذه الحالة فتحت المجال أمام تدخل الأطراف الدولية بشكل سافر في الشأن الليبي، في حين سعت بعض القوى المحلية الفاعلة إلى بناء تحالفات خارجية لضمان بقائها في المشهد السياسي، واستمرار تدوير الأزمة بدل حلها".
وتابع البرلماني الليبي: "وقد أدى ذلك إلى إرباك مسار الانتقال السياسي وتعطيل إنهاء المرحلة الانتقالية، بدءا من اتفاق الصخيرات مرورا بمساري تونس وجنيف، ووصولا إلى محاولات البعثة الأممية، وفق تصريحات ممثلة الأمين العام لتشكيل لجنة حوار جديدة تُدخل البلاد في مرحلة انتقالية جديدة، من دون تمكين الليبيين من الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وتحديد مسار التحول السياسي وفق دستور دائم".
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
محللون: بعثة أممية تقوم بتدوير الأزمة في ليبيا.. وأطراف محلية ترفض التغيير
4 أكتوبر, 11:01 GMT
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، والنزاعات حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
