قطر تؤكد تزايد أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط
قطر تؤكد تزايد أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكدت قطر أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، أصبح اليوم أكثر إلحاحا. 18.10.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في بيان ألقاه وفد عضو دولة قطر، خالد إبراهيم المنصوري، أمام اللجنة الأولى للأمم المتحدة خلال دورتها الـ80، في البند المتعلق بالأسلحة النووية.وأشار المنصوري إلى أن "انتشار هذه الأسلحة يزيد من مخاطر الحوادث والهجمات ويهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت.وأوضح أن الجهود الدولية لنزع الأسلحة النووية ومنع انتشارها تشكل حجر الزاوية لمجتمعات آمنة، وأن امتلاك هذه الأسلحة يعقد النزاعات ويزيد الأزمات الإقليمية.كما شدد على أن التوصل إلى تفاهمات دولية وإقليمية في الشرق الأوسط وتعزيز حسن الجوار يعد أولوية لحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية.وجددت قطر في بيانها دعمها لعقد الدورة السادسة لمؤتمر الأمم المتحدة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وأكدت أهمية مؤتمر الأطراف لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2026، داعية إلى تنفيذ الالتزامات الدولية وضمان تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بمسؤولية وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان أعلى معايير السلامة والأمن.
أكدت قطر أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، أصبح اليوم أكثر إلحاحا.
جاء ذلك في بيان ألقاه وفد عضو دولة قطر، خالد إبراهيم المنصوري، أمام اللجنة الأولى للأمم المتحدة خلال دورتها الـ80، في البند المتعلق بالأسلحة النووية.
وأشار المنصوري إلى أن "انتشار هذه الأسلحة يزيد من مخاطر الحوادث والهجمات ويهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت.
وأوضح أن الجهود الدولية لنزع الأسلحة النووية ومنع انتشارها تشكل حجر الزاوية لمجتمعات آمنة، وأن امتلاك هذه الأسلحة يعقد النزاعات ويزيد الأزمات الإقليمية.
كما شدد على أن التوصل إلى تفاهمات دولية وإقليمية في الشرق الأوسط وتعزيز حسن الجوار يعد أولوية لحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية.
وجددت قطر في بيانها دعمها لعقد الدورة السادسة لمؤتمر الأمم المتحدة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وأكدت أهمية مؤتمر الأطراف لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2026، داعية إلى تنفيذ الالتزامات الدولية وضمان تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بمسؤولية وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان أعلى معايير السلامة والأمن.
