https://sarabic.ae/20251018/لحظات-تحبس-الأنفاس-لصيني-ينقذ-سائقا-بعد-غرق-سيارته-بالكامل-فيديو-1106145423.html
لحظات تحبس الأنفاس لصيني ينقذ سائقا بعد غرق سيارته بالكامل... فيديو
لحظات تحبس الأنفاس لصيني ينقذ سائقا بعد غرق سيارته بالكامل... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تحبس الأنفاس لرجل تمكن بأعجوبة من إنقاذ سائق سيارة سقطت في نهر في مقاطعة جيانغسو الصينية، بعدما غمرتها المياه. 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T09:37+0000
2025-10-18T09:37+0000
2025-10-18T09:37+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0f/1095804331_0:821:1682:1767_1920x0_80_0_0_eb6ea5cd5ee70a25d5ef49c9c5b09c89.jpg
حاول سائق السيارة تفادي صدم امرأة مسنة على دراجة كهربائية فانحرفت سيارته وسقطت في نهر بمدينة تايتشو في مقاطعة جيانغسو الصينية في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.ومع سقوط السيارة في النهر، احتجر السائق داخلها ولم يتمكن من الخروج أثناء غرقها، وعلى الفور، قفز جندي سابق ويدعى دي شوانغتشنغ، يبلغ من العمر 40 عاماً، بشجاعة في الماء.وتمكن في اللحظة المناسبة من تحطيم فتحة السقف بحجر لتحرير السائق بمساعدة ضابط شرطة بعد أن غمرت المياه السيارة بالكامل.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0f/1095804331_0:663:1682:1925_1920x0_80_0_0_dcf3d16a9e1aa053bc004ea8f1592619.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
لحظات تحبس الأنفاس لصيني ينقذ سائقا بعد غرق سيارته بالكامل... فيديو
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تحبس الأنفاس لرجل تمكن بأعجوبة من إنقاذ سائق سيارة سقطت في نهر في مقاطعة جيانغسو الصينية، بعدما غمرتها المياه.
حاول سائق السيارة تفادي صدم امرأة مسنة على دراجة كهربائية فانحرفت سيارته وسقطت في نهر بمدينة تايتشو في مقاطعة جيانغسو الصينية في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ومع سقوط السيارة في النهر
، احتجر السائق داخلها ولم يتمكن من الخروج أثناء غرقها، وعلى الفور، قفز جندي سابق ويدعى دي شوانغتشنغ، يبلغ من العمر 40 عاماً، بشجاعة في الماء.
وتمكن في اللحظة المناسبة من تحطيم فتحة السقف بحجر لتحرير السائق بمساعدة ضابط شرطة بعد أن غمرت المياه السيارة بالكامل.