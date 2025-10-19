https://sarabic.ae/20251019/أسوأ-حادث-مروري-في-تاريخ-فنلندا-فيديو-1106171143.html
أسوأ حادث مروري في تاريخ فنلندا... فيديو
وقع حادث مروري في مدينة رينكوماكي جنوبي فنلندا، اليوم الأحد، أسفرعن مقتل اثنين وإصابة 12 شخصا، اثنان منهم في حالة خطيرة. 19.10.2025, سبوتنيك عربي
وتداولت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، أن الحادث المروري قد وصف بأنه الأسوأ في تاريخ فنلندا، حيث أدى الضباب المفاجئ والطقس الجليدي إلى تصادم ضم حوالي 50 مركبة على الطريق السريع.وأكدت تلك الوسائل أن أحد السائقين فقد القدرة على السيطرة على سيارته التي اصطدمت بالأشجار على جانبي الطريق. وأوضحت أن الشرطة الفنلندية فتحت تحقيقا في الحادث الذي وصف بأنه "أسوأ حادث مروري في تاريخ فنلندا".
