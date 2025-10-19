https://sarabic.ae/20251019/أكثر-دول-العالم-تضررا-مصر-تعلن-حجم-خسائرها-من-التصعيد-في-البحر-الأحمر-1106170152.html
"أكثر دول العالم تضررا".. مصر تعلن حجم خسائرها من التصعيد في البحر الأحمر
"أكثر دول العالم تضررا".. مصر تعلن حجم خسائرها من التصعيد في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن البحر الأحمر يمثل جسرا للتكامل العربي الأفريقي وشريانا حيويا للملاحة الدولية، مشيرا إلى أن "مصر أكثر... 19.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-19T08:56+0000
2025-10-19T08:56+0000
2025-10-19T08:56+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أنصار الله
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096782516_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f82327b282fee87b3e5fcd8eab66776c.jpg
وأضاف عبد العاطي، خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، أن خسائر مصر تجاوزت 9 مليارات دولار نتيجة الانخفاض الحاد بنسبة 60% في واردات الملاحة عبر شريان قناة السويس.وأشار إلى أن عدد السفن العابرة يوميا انخفض من حوالي 72 سفينة حاويات إلى 29 - 30 سفينة، ما أثر مباشرة على عائدات القناة والاقتصاد الوطني والعالمي.وانطلقت أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الخامسة بمدينة أسوان، اليوم الأحد، تحت عنوان: "عالم في تغير، وقارة في حراك: مسيرة تقدم أفريقيا في ظل التحولات العالمية". وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تسببت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 يوليو/ تموز الجاري، في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 140 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096782516_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_837991187ecb67231bcc874ad4c706df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أنصار الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار مصر الآن, أنصار الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن
"أكثر دول العالم تضررا".. مصر تعلن حجم خسائرها من التصعيد في البحر الأحمر
قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن البحر الأحمر يمثل جسرا للتكامل العربي الأفريقي وشريانا حيويا للملاحة الدولية، مشيرا إلى أن "مصر أكثر الدول تضررا من حالة عدم الاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن واليمن".
وأضاف عبد العاطي، خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، أن خسائر مصر تجاوزت 9 مليارات دولار نتيجة الانخفاض الحاد بنسبة 60% في واردات الملاحة عبر شريان قناة السويس.
وأشار إلى أن عدد السفن العابرة يوميا انخفض من حوالي 72 سفينة حاويات إلى 29 - 30 سفينة، ما أثر مباشرة على عائدات القناة والاقتصاد الوطني والعالمي.
وانطلقت أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الخامسة بمدينة أسوان، اليوم الأحد، تحت عنوان: "عالم في تغير، وقارة في حراك: مسيرة تقدم أفريقيا في ظل التحولات العالمية".
وتشن جماعة "أنصار الله
" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تسببت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 يوليو/ تموز الجاري، في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 140 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.