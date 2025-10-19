https://sarabic.ae/20251019/الدين-العام-الأميركي-يسجل-رقما-قياسيا-1106176430.html
الدين العام الأميركي يسجل رقما قياسيا
الدين العام الأميركي يسجل رقما قياسيا
سبوتنيك عربي
وصل إجمالي الدين العام الأميركي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 37.9 تريليون دولار، محققا قفزة قدرها 400 مليار دولار خلال هذا الشهر وحده، أي ما يعادل 25 مليار دولار... 19.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-19T11:49+0000
2025-10-19T11:49+0000
2025-10-19T11:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
ترامب
دونالد ترامب
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65363766ed004948a13f47ac441c2794.jpg
ويعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة، مما يثير مخاوف متزايدة لدى الاقتصاديين وصانعي السياسات والمواطنين على حد سواء.وإذا استمر هذا الاتجاه، من المتوقع أن يصل إجمالي الدين إلى 40 تريليون دولار بحلول عام 2026، ونتيجة لذلك، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 124%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، ويقترب من الرقم القياسي المسجل في 2020. ويعد ارتفاع الدين أمرا مؤثرا على الجميع، إذ يحد من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، ويؤدي إلى زيادة تكاليف الفوائد.ومع مرور الوقت، قد ينعكس هذا على النمو الاقتصادي ويزيد من أسعار السلع والخدمات اليومية، حتى لو لم يشعر المواطنون بالآثار مباشرة في الوقت الحالي.
https://sarabic.ae/20251015/مجلس-الشيوخ-الأميركي-يرفض-مشروع-قانون-التمويل-الجمهوري-للمرة-الثامنة-1106014707.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194385_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9547bdd74239589469fa3f74c2564e58.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
الدين العام الأميركي يسجل رقما قياسيا
وصل إجمالي الدين العام الأميركي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 37.9 تريليون دولار، محققا قفزة قدرها 400 مليار دولار خلال هذا الشهر وحده، أي ما يعادل 25 مليار دولار يوميا.
ويعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة، مما يثير مخاوف متزايدة لدى الاقتصاديين وصانعي السياسات والمواطنين على حد سواء.
ومنذ رفع سقف الدين في يوليو/ تموز الماضي، ارتفع الدين الفيدرالي بمقدار 1.7 تريليون دولار، بزيادة تتجاوز 425 مليار دولار شهريا، بحسب وسائل إعلام غربية.
وإذا استمر هذا الاتجاه، من المتوقع أن يصل إجمالي الدين إلى 40 تريليون دولار بحلول عام 2026، ونتيجة لذلك، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 124%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021
، ويقترب من الرقم القياسي المسجل في 2020.
وخلال اجتماعات الخريف في واشنطن، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الصندوق سيواصل الضغط على مجموعة العشرين للتركيز على معالجة مشكلات الديون التي تثقل كاهل الاقتصادات الناشئة.
ويعد ارتفاع الدين أمرا مؤثرا على الجميع، إذ يحد من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، ويؤدي إلى زيادة تكاليف الفوائد.
ومع مرور الوقت، قد ينعكس هذا على النمو الاقتصادي ويزيد من أسعار السلع والخدمات اليومية
، حتى لو لم يشعر المواطنون بالآثار مباشرة في الوقت الحالي.