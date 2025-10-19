https://sarabic.ae/20251019/السيدة-الأولى-في-صربيا-قمة-الاستثمار-العربي-الأفريقي-في-مصر-لقاء-عائلي-1106173182.html
السيدة الأولى في صربيا: قمة الاستثمار العربي الأفريقي في مصر.. "لقاء عائلي"
السيدة الأولى في صربيا: قمة الاستثمار العربي الأفريقي في مصر.. "لقاء عائلي"
أعربت السيدة الأولى في صربيا تمارا فوتشيتش، عن سعادتها بالمشاركة في قمة الاستثمار العربي الأفريقي بالقاهرة، واصفة إياها بلقاء عائلي يجمع رواد الأعمال والقادة
وأكدت فوتشيتش، في كلمتها خلال القمة التي حضرها مراسل "سبوتنيك"، أن "الطاقة الفريدة الناتجة عن هذا المؤتمر تستمر في توجيه الأعمال واللقاءات المستقبلية، مستمدة من القيم الأصيلة التي تمكن النساء من خدمة شعوبهن بطرق مميزة"، مشيرة إلى أن "هذه هي مشاركتها الرابعة في المؤتمر، مدفوعة بالإلهام الذي يمنحها إياه هذا الحدث.وفي سياق العلاقات المصرية الصربية، أكدت على الروابط التاريخية العريقة التي بدأت منذ عام 1908، والتي تعززت خلال حركة عدم الانحياز، وتطورت مؤخرًا إلى شراكة استراتيجية بفضل الصداقة والاحترام المتبادل بين رئيسي البلدين. وأضافت فوتشيتش، "خلال حقبة حركة عدم الانحياز، وقف شعبانا جنباً إلى جنب للدفاع عن مبادئ السيادة والنزاهة والمساواة بين جميع الدول"، متابعة: "هذا السياق التاريخي وفر أساساً متيناً لشراكتنا الحديثة، التي تطورت في السنوات الأخيرة إلى أعلى المستويات بفضل الصداقة الشخصية والاحترام المتبادل والقيادة الحكيمة للرئيسين".وأوضحت أن "هذه الشراكة تعكس التزامًا حقيقيًا بتحويل الصداقة التقليدية إلى مشاريع ذات منفعة متبادلة"، مشيدة بدور المرأة في أوقات الأزمات، حيث تبرز بحكمتها وصبرها لحماية أسرها وأوطانها، وتساهم كبطلة حقيقية في تحقيق السلام والاستقرار.
أعربت السيدة الأولى في صربيا تمارا فوتشيتش، عن سعادتها بالمشاركة في قمة الاستثمار العربي الأفريقي بالقاهرة، واصفة إياها بلقاء عائلي يجمع رواد الأعمال والقادة من العالمين العربي والأفريقي والمجتمع الدولي.
وأكدت فوتشيتش، في كلمتها خلال القمة التي حضرها مراسل "سبوتنيك
"، أن "الطاقة الفريدة الناتجة عن هذا المؤتمر تستمر في توجيه الأعمال واللقاءات المستقبلية، مستمدة من القيم الأصيلة التي تمكن النساء من خدمة شعوبهن بطرق مميزة"، مشيرة إلى أن "هذه هي مشاركتها الرابعة في المؤتمر، مدفوعة بالإلهام الذي يمنحها إياه هذا الحدث.
وفي سياق العلاقات المصرية الصربية، أكدت على الروابط التاريخية العريقة التي بدأت منذ عام 1908، والتي تعززت خلال حركة عدم الانحياز، وتطورت مؤخرًا إلى شراكة استراتيجية بفضل الصداقة والاحترام المتبادل بين رئيسي البلدين.
وأضافت فوتشيتش، "خلال حقبة حركة عدم الانحياز، وقف شعبانا جنباً إلى جنب للدفاع عن مبادئ السيادة والنزاهة والمساواة بين جميع الدول"، متابعة: "هذا السياق التاريخي وفر أساساً متيناً لشراكتنا الحديثة، التي تطورت في السنوات الأخيرة إلى أعلى المستويات بفضل الصداقة الشخصية والاحترام المتبادل والقيادة الحكيمة للرئيسين".
وأوضحت أن "هذه الشراكة تعكس التزامًا حقيقيًا بتحويل الصداقة التقليدية إلى مشاريع ذات منفعة متبادلة"، مشيدة بدور المرأة في أوقات الأزمات، حيث تبرز بحكمتها وصبرها لحماية أسرها وأوطانها، وتساهم كبطلة حقيقية في تحقيق السلام والاستقرار.