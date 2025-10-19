https://sarabic.ae/20251019/الصين-تتهم-أمريكا-بسرقة-أسرارها-واختراق-مركز-التوقيت-الوطني-1106164409.html

الصين تتهم أمريكا بسرقة أسرارها واختراق مركز التوقيت الوطني

الصين تتهم أمريكا بسرقة أسرارها واختراق مركز التوقيت الوطني

اتهمت الصين أمريكا، اليوم الأحد، بتنفيذ هجوم إلكتروني على مركز التوقيت الوطني وسرقة أسرار حساسة، محذرة من أن هذه الخروقات قد تُعرّض شبكات الاتصالات والأنظمة...

وأوضحت وكالة الأمن القومي الصينية أن نظيرتها الأمريكية نفذت على مدى فترة طويلة عمليات اختراق استهدفت المركز، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، والمسؤول عن إنتاج وبث التوقيت القياسي في البلاد.وذكرت الوزارة أنها عثرت على أدلة لسرقة بيانات واعتمادات تعود إلى عام 2022، استُخدمت للتجسس على الهواتف الذكية للموظفين وشبكات المركز، مشيرة إلى أن وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) استغلت ثغرة أمنية في تطبيق مراسلة تابع لعلامة تجارية أجنبية للهواتف الذكية للوصول إلى تلك الأجهزة، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.كما كشف التحقيق الصيني أن أمريكا حاولت اختراق نظام التوقيت الأرضي عالي الدقة للمركز في عام 2023.ولم تصدر السفارة الأمريكية في بكين تعليقا فوريا على اتهامات الصين. وتتبادل بكين وواشنطن منذ سنوات اتهامات متكررة بالقرصنة الإلكترونية، في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بينهما، على خلفية قيود الصين على تصدير المعادن النادرة، وتهديد أمريكا بفرض رسوم إضافية على السلع الصينية.

