الصين توافق على محادثات تجارية جديدة مع أمريكا "في أقرب وقت ممكن"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
الصين توافق على محادثات تجارية جديدة مع أمريكا "في أقرب وقت ممكن"

06:15 GMT 18.10.2025
© Photo / Unsplash/ Fejuzحاويات في ميناء
حاويات في ميناء - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
© Photo / Unsplash/ Fejuz
اتفقت بكين وواشنطن على عقد جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك خلال اتصال هاتفي جمع بين نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير.
ولم توضح الصين عن موعد محدد لعقد الجولة الجديدة من المحادثات، لكنها اكتفت بالإشارة إلى أنها ستجري في "أقرب وقت ممكن"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
وكتب وزير الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت، على منصة "إكس"، مساء أمس الجمعة في واشنطن: "أجريت هذا المساء مع نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، مناقشات صريحة ومفصلة بشأن التجارة بين أمريكا والصين".
وتابع: "سنلتقي شخصيا الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشاتنا".
وصرح بيسنت، في فعالية بالبيت الأبيض قبل ساعات من محادثةعبر الفيديو مع ليفنغ، أن اجتماعه معه سيُعقد في ماليزيا، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.
وقال: "سنلتقي أنا [ليفنغ] ووفد مرافق في ماليزيا، ربما بعد أسبوع من الغد للتحضير للقاء الرئيسين الأمريكي، دونالد ترامب والصيني، شي جين بينغ".
وتهدف الجولة المقبلة من المحادثات التجارية إلى تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، قبل اجتماع مقرر بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية، والذي من المقرر عقده في الفترة من 31 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
الصين تؤكد حقها في حماية مصالحها ردا على القيود الأمريكية
أمس, 22:01 GMT
واشتعلت التوترات، بعد أن أعلنت بكين في 9 أكتوبر أنها ستفرض المزيد من القيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة، وكان من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة قبضة الصين على إمدادات العالم من المعادن، الضرورية لتصنيع أشباه الموصلات المتقدمة والطائرات النفاثة والروبوتات.
وبعد ساعات من إعلان بكين عن قيود التصدير، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على جميع السلع الصينية اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل، وبعد أيام، أضافت بكين 5 شركات أمريكية تابعة لشركة شحن كورية جنوبية إلى قائمة عقوباتها.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
ترامب: أمريكا ستفرض رسوما إضافية بنسبة 100% على الصين
10 أكتوبر, 21:51 GMT
ولكن في تغيير مفاجئ، أشار ترامب، أمس الجمعة، إلى أن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% يبدو غير قابل للتنفيذ.
وفي مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية بُثت، أمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي إن الرسوم الجمركية المرتفعة "غير مستدامة".
كما أكد ترامب أن اجتماعه مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، كان على المسار الصحيح، وسيُعقد خلال أسبوعين في كوريا الجنوبية.
وقال ترامب: "أعتقد أننا سنكون على ما يرام مع الصين، ولكن يجب أن نتوصل إلى اتفاق عادل. يجب أن يكون عادلا".
