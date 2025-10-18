https://sarabic.ae/20251018/الصين-توافق-على-محادثات-تجارية-جديدة-مع-أمريكا-في-أقرب-وقت-ممكن-1106139114.html

الصين توافق على محادثات تجارية جديدة مع أمريكا "في أقرب وقت ممكن"

اتفقت بكين وواشنطن على عقد جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك خلال اتصال هاتفي جمع بين نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، ووزير الخزانة... 18.10.2025

ولم توضح الصين عن موعد محدد لعقد الجولة الجديدة من المحادثات، لكنها اكتفت بالإشارة إلى أنها ستجري في "أقرب وقت ممكن"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وكتب وزير الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت، على منصة "إكس"، مساء أمس الجمعة في واشنطن: "أجريت هذا المساء مع نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، مناقشات صريحة ومفصلة بشأن التجارة بين أمريكا والصين".وتابع: "سنلتقي شخصيا الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشاتنا".وصرح بيسنت، في فعالية بالبيت الأبيض قبل ساعات من محادثةعبر الفيديو مع ليفنغ، أن اجتماعه معه سيُعقد في ماليزيا، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.وقال: "سنلتقي أنا [ليفنغ] ووفد مرافق في ماليزيا، ربما بعد أسبوع من الغد للتحضير للقاء الرئيسين الأمريكي، دونالد ترامب والصيني، شي جين بينغ".وتهدف الجولة المقبلة من المحادثات التجارية إلى تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، قبل اجتماع مقرر بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية، والذي من المقرر عقده في الفترة من 31 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.واشتعلت التوترات، بعد أن أعلنت بكين في 9 أكتوبر أنها ستفرض المزيد من القيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة، وكان من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة قبضة الصين على إمدادات العالم من المعادن، الضرورية لتصنيع أشباه الموصلات المتقدمة والطائرات النفاثة والروبوتات.وبعد ساعات من إعلان بكين عن قيود التصدير، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على جميع السلع الصينية اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل، وبعد أيام، أضافت بكين 5 شركات أمريكية تابعة لشركة شحن كورية جنوبية إلى قائمة عقوباتها.ولكن في تغيير مفاجئ، أشار ترامب، أمس الجمعة، إلى أن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% يبدو غير قابل للتنفيذ.وفي مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية بُثت، أمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي إن الرسوم الجمركية المرتفعة "غير مستدامة".كما أكد ترامب أن اجتماعه مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، كان على المسار الصحيح، وسيُعقد خلال أسبوعين في كوريا الجنوبية.وقال ترامب: "أعتقد أننا سنكون على ما يرام مع الصين، ولكن يجب أن نتوصل إلى اتفاق عادل. يجب أن يكون عادلا".

