ترامب: مساهمة واشنطن بتنمية غزة تقتصر على المشاركة في "مجلس السلام"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251019/ترامب-مساهمة-واشنطن-بتنمية-غزة-تقتصر-على-المشاركة-في-مجلس-السلام-1106186202.html
ترامب: مساهمة واشنطن بتنمية غزة تقتصر على المشاركة في "مجلس السلام"
ترامب: مساهمة واشنطن بتنمية غزة تقتصر على المشاركة في "مجلس السلام"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن مساهمة واشنطن والزعيم الأمريكي في تنمية قطاع غزة ستقتصر على المشاركة في "مجلس السلام" لإدارة شؤون القطاع بعد... 19.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-19T16:29+0000
2025-10-19T16:29+0000
العالم
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105968267_0:0:2742:1543_1920x0_80_0_0_3e348147fdf651164e116dfa5f12abce.jpg
خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، سُئل الرئيس الأمريكي عما إذا كانت الولايات المتحدة، أو هو نفسه، يخطط للمساعدة في تنمية غزة.وكان أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لن تكون هناك قوات أمريكية في قطاع غزة، مضيفا أنه لا يوجد ما يستدعي ذلك.وقال ترامب، اليوم الأحد، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لن تكون لدينا قوات برية [أمريكية في قطاع غزة]، إذ لا يوجد سبب لذلك".ومن جانبه، صرّح جاكو سيليرز، الممثل الخاص لرئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للشعب الفلسطيني، للصحفيين بأن إعادة إعمار غزة تتطلب تمويلًا بقيمة 70 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20251019/مكتب-نتنياهو-رئيس-الوزراء-أصدر-تعليماته-بالعمل-بقوة-في-قطاع-غزة-1106182066.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105968267_158:0:2595:1828_1920x0_80_0_0_16c22a3a42d7e5f648c3188b15409aa6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: مساهمة واشنطن بتنمية غزة تقتصر على المشاركة في "مجلس السلام"

16:29 GMT 19.10.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن مساهمة واشنطن والزعيم الأمريكي في تنمية قطاع غزة ستقتصر على المشاركة في "مجلس السلام" لإدارة شؤون القطاع بعد الحرب.
خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، سُئل الرئيس الأمريكي عما إذا كانت الولايات المتحدة، أو هو نفسه، يخطط للمساعدة في تنمية غزة.
أجاب ترامب: "سيكون لدينا "مجلس سلام". لقد سمعتم عنه، وطلب مني رئاسته. هذا ما كنت بحاجة إليه. هذا يكفي".
وكان أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لن تكون هناك قوات أمريكية في قطاع غزة، مضيفا أنه لا يوجد ما يستدعي ذلك.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أصدر تعليماته بالعمل بقوة في قطاع غزة
14:09 GMT
وقال ترامب، اليوم الأحد، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لن تكون لدينا قوات برية [أمريكية في قطاع غزة]، إذ لا يوجد سبب لذلك".
وكان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قد أجاب على سؤال من وكالة "سبوتنيك" حول وضع غزة، قائلا إن الأمم المتحدة والبنك الدولي يقيمان حاليًا الأضرار التي لحقت بقطاع غزة. وأضاف أزعور أن القتال تسبب في خسائر بشرية واقتصادية فادحة.
ومن جانبه، صرّح جاكو سيليرز، الممثل الخاص لرئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للشعب الفلسطيني، للصحفيين بأن إعادة إعمار غزة تتطلب تمويلًا بقيمة 70 مليار دولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала