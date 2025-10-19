https://sarabic.ae/20251019/ترامب-مساهمة-واشنطن-بتنمية-غزة-تقتصر-على-المشاركة-في-مجلس-السلام-1106186202.html
ترامب: مساهمة واشنطن بتنمية غزة تقتصر على المشاركة في "مجلس السلام"
ترامب: مساهمة واشنطن بتنمية غزة تقتصر على المشاركة في "مجلس السلام"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن مساهمة واشنطن والزعيم الأمريكي في تنمية قطاع غزة ستقتصر على المشاركة في "مجلس السلام" لإدارة شؤون القطاع بعد... 19.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-19T16:29+0000
2025-10-19T16:29+0000
2025-10-19T16:29+0000
العالم
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105968267_0:0:2742:1543_1920x0_80_0_0_3e348147fdf651164e116dfa5f12abce.jpg
خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، سُئل الرئيس الأمريكي عما إذا كانت الولايات المتحدة، أو هو نفسه، يخطط للمساعدة في تنمية غزة.وكان أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لن تكون هناك قوات أمريكية في قطاع غزة، مضيفا أنه لا يوجد ما يستدعي ذلك.وقال ترامب، اليوم الأحد، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لن تكون لدينا قوات برية [أمريكية في قطاع غزة]، إذ لا يوجد سبب لذلك".ومن جانبه، صرّح جاكو سيليرز، الممثل الخاص لرئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للشعب الفلسطيني، للصحفيين بأن إعادة إعمار غزة تتطلب تمويلًا بقيمة 70 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20251019/مكتب-نتنياهو-رئيس-الوزراء-أصدر-تعليماته-بالعمل-بقوة-في-قطاع-غزة-1106182066.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105968267_158:0:2595:1828_1920x0_80_0_0_16c22a3a42d7e5f648c3188b15409aa6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: مساهمة واشنطن بتنمية غزة تقتصر على المشاركة في "مجلس السلام"
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن مساهمة واشنطن والزعيم الأمريكي في تنمية قطاع غزة ستقتصر على المشاركة في "مجلس السلام" لإدارة شؤون القطاع بعد الحرب.
خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، سُئل الرئيس الأمريكي عما إذا كانت الولايات المتحدة، أو هو نفسه، يخطط للمساعدة في تنمية غزة.
أجاب ترامب: "سيكون لدينا "مجلس سلام". لقد سمعتم عنه، وطلب مني رئاسته. هذا ما كنت بحاجة إليه. هذا يكفي".
وكان أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لن تكون هناك قوات أمريكية في قطاع غزة، مضيفا أنه لا يوجد ما يستدعي ذلك.
وقال ترامب، اليوم الأحد، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لن تكون لدينا قوات برية [أمريكية في قطاع غزة]، إذ لا يوجد سبب لذلك".
وكان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قد أجاب على سؤال من وكالة "سبوتنيك" حول وضع غزة، قائلا إن الأمم المتحدة والبنك الدولي يقيمان حاليًا الأضرار التي لحقت بقطاع غزة. وأضاف أزعور أن القتال تسبب في خسائر بشرية واقتصادية فادحة.
ومن جانبه، صرّح جاكو سيليرز، الممثل الخاص لرئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للشعب الفلسطيني، للصحفيين بأن إعادة إعمار غزة تتطلب تمويلًا بقيمة 70 مليار دولار.