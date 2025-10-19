فستان زفاف ابنة شمخاني يشعل زوبعة... فيديو
© Photo / x.comصورة من حفل زفاف ابنة مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني
انتشرت مشاهد لزواج ابنة مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني، أثارت ضجة واسعة بين الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
على الرغم من أن الزفاف حصل في ربيع العام الماضي، إلا أن المشاهد الجديدة أثارت ضجة واسعة بين الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد ظهرت العروس بفستان مكشوف الصدر، وشعر مسدل على كتفيها، فيما رافقها والدها ممسكاً بيدها، ليدخلا معاً قاعة الاحتفال، التي عجت بالضيوف.
فیلم عروسی دختر علی شمخانی به دستم رسیده. شما هم ببینید. گشت ارشاد و بیکاری و فقر مال مردمه، مراسم میلیاردی با پول ملت هم مال اینا. pic.twitter.com/El7emXKkPh— Cameron Behzadi (@CameronBehzadi) October 18, 2025
في حين علق العديد من الإيرانيين على هذا المشهد متسائلين، لماذا تجبر النساء والفتيات في البلاد على وضع الحجاب الإلزامي والتقيد بقوانين اللباس المحافظ، بينما لا تطبق تلك القواعد على أبناء المسؤولين.
كما اعتبر آخرون أن "دوريات شرطة الأخلاق والبطالة والفقر ملك للشعب، بينما الحفلات الفاخرة بأموال الشعب ملك للمسؤولين".