https://sarabic.ae/20251020/الاتحاد-الأوروبي-يبحث-مصير-العقوبات-المقترحة-ضد-إسرائيل-1106208268.html
الاتحاد الأوروبي يبحث مصير العقوبات المقترحة ضد إسرائيل
الاتحاد الأوروبي يبحث مصير العقوبات المقترحة ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرّحت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون مصير العقوبات المقترحة ضد إسرائيل... 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T13:43+0000
2025-10-20T13:43+0000
أخبار العالم الآن
العالم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104510621_0:0:1251:705_1920x0_80_0_0_a5f87e9e08e3113cf1930229109cf4ec.jpg
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها كالاس، اليوم الاثنين، قبيل اجتماع وزراء الخارجية الأوربيين في لوكسمبورغ، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.ولفتت كالاس إلى أن النقاش سيشمل أيضا الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الأمر مرتبط بما سيتفق عليه وزراء الخارجية بشأن العقوبات المقترحة على إسرائيل.وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن التطورات الأخيرة غيرت طبيعة المداولات حول الملف بين المسؤولين الأوروبيين.وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن مقترحات بفرض عقوبات على تل أبيب، تضمنت قيودا على حرية نقل السلع ضمن اتفاقية الشراكة، إضافة إلى فرض رسوم جمركية على إسرائيل وإدراج الوزيرين الإسرائيليين المتشددين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، على قوائم العقوبات.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل و"حماس" في شرم الشيخ المصرية، وفي الـ 13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في المدينة المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20240528/الاتحاد-الأوروبي-يجري-مناقشات-حول-فرض-عقوبات-على-إسرائيل-1089274497.html
https://sarabic.ae/20240319/الخارجية-الفلسطينية-ترحب-بقرار-الاتحاد-الأوروبي-فرض-عقوبات-على-المستوطنين-الإسرائيليين-1087156943.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104510621_139:0:1251:834_1920x0_80_0_0_45ffab3d6548de25bb2417cba8668c16.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يبحث مصير العقوبات المقترحة ضد إسرائيل

13:43 GMT 20.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayoالممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس
الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
تابعنا عبر
صرّحت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون مصير العقوبات المقترحة ضد إسرائيل بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها كالاس، اليوم الاثنين، قبيل اجتماع وزراء الخارجية الأوربيين في لوكسمبورغ، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
الاتحاد الأوروبي يجري مناقشات حول فرض عقوبات على إسرائيل
28 مايو 2024, 09:35 GMT
ولفتت كالاس إلى أن النقاش سيشمل أيضا الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الأمر مرتبط بما سيتفق عليه وزراء الخارجية بشأن العقوبات المقترحة على إسرائيل.
وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن التطورات الأخيرة غيرت طبيعة المداولات حول الملف بين المسؤولين الأوروبيين.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن مقترحات بفرض عقوبات على تل أبيب، تضمنت قيودا على حرية نقل السلع ضمن اتفاقية الشراكة، إضافة إلى فرض رسوم جمركية على إسرائيل وإدراج الوزيرين الإسرائيليين المتشددين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، على قوائم العقوبات.
وزارة الخارجية الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين
19 مارس 2024, 10:07 GMT
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل و"حماس" في شرم الشيخ المصرية، وفي الـ 13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في المدينة المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.
وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.
