الاتحاد الأوروبي يبحث مصير العقوبات المقترحة ضد إسرائيل

سبوتنيك عربي

صرّحت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون مصير العقوبات المقترحة ضد إسرائيل... 20.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-20T13:43+0000

2025-10-20T13:43+0000

2025-10-20T13:43+0000

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها كالاس، اليوم الاثنين، قبيل اجتماع وزراء الخارجية الأوربيين في لوكسمبورغ، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.ولفتت كالاس إلى أن النقاش سيشمل أيضا الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الأمر مرتبط بما سيتفق عليه وزراء الخارجية بشأن العقوبات المقترحة على إسرائيل.وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن التطورات الأخيرة غيرت طبيعة المداولات حول الملف بين المسؤولين الأوروبيين.وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن مقترحات بفرض عقوبات على تل أبيب، تضمنت قيودا على حرية نقل السلع ضمن اتفاقية الشراكة، إضافة إلى فرض رسوم جمركية على إسرائيل وإدراج الوزيرين الإسرائيليين المتشددين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، على قوائم العقوبات.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل و"حماس" في شرم الشيخ المصرية، وفي الـ 13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في المدينة المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.

