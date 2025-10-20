https://sarabic.ae/20251020/ترامب-إذا-لم-تلتزم-حماس-باتفاق-السلام-فسنقضي-عليها-1106216344.html
ترامب: إذا لم تلتزم "حماس" باتفاق السلام فسنقضي عليها
ترامب: إذا لم تلتزم "حماس" باتفاق السلام فسنقضي عليها
سبوتنيك عربي
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه إذا لم تلتزم حركة "حماس" الفلسطينية باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، فسيتم القضاء عليها. 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T17:12+0000
2025-10-20T17:12+0000
2025-10-20T17:12+0000
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105950817_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3bd20e9c639c6869c1037f52dcf53f85.jpg
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "لقد عقدنا صفقة مع حماس، وسيتم القضاء على حماس إذا خرقت الاتفاق، وهم يعلمون ذلك".وأوضح ترامب أن "الإسرائيليين مستعدون لمعالجه الوضع في دقيقتين إذا طلب منهم ذلك، لكننا لن نفعل ذلك وسنعطيهم فرصه وأمل أن يتصرفوا بعنف أقل".وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن جميع الرهائن العشرين الذين ظلوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن 1,718 معتقلا من غزة و250 أسيرا فلسطينيا من سجونها.
https://sarabic.ae/20251020/حماس-إسرائيل-تواصل-خرق-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-وتتبع-سياسة-التجويع-1106215818.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105950817_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2dd3a7663ac977aa4cc20c6ce44b2239.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
ترامب: إذا لم تلتزم "حماس" باتفاق السلام فسنقضي عليها
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه إذا لم تلتزم حركة "حماس" الفلسطينية باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، فسيتم القضاء عليها.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "لقد عقدنا صفقة مع حماس، وسيتم القضاء على حماس إذا خرقت الاتفاق، وهم يعلمون ذلك".
وأضاف ترامب أنه "إذا واصلوا القيام بذلك فسندخل لتصحيح الوضع وسيحدث ذلك بسرعة كبيرة وعنف كبير للأسف".
وأوضح ترامب أن "الإسرائيليين مستعدون لمعالجه الوضع في دقيقتين إذا طلب منهم ذلك، لكننا لن نفعل ذلك وسنعطيهم فرصه وأمل أن يتصرفوا بعنف أقل".
ويوم الاثنين الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونطيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانا بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن جميع الرهائن العشرين الذين ظلوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن 1,718 معتقلا من غزة و250 أسيرا فلسطينيا من سجونها.