ترامب: إذا لم تلتزم "حماس" باتفاق السلام فسنقضي عليها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251020/ترامب-إذا-لم-تلتزم-حماس-باتفاق-السلام-فسنقضي-عليها-1106216344.html
ترامب: إذا لم تلتزم "حماس" باتفاق السلام فسنقضي عليها
ترامب: إذا لم تلتزم "حماس" باتفاق السلام فسنقضي عليها
سبوتنيك عربي
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه إذا لم تلتزم حركة "حماس" الفلسطينية باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، فسيتم القضاء عليها. 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T17:12+0000
2025-10-20T17:12+0000
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105950817_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3bd20e9c639c6869c1037f52dcf53f85.jpg
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "لقد عقدنا صفقة مع حماس، وسيتم القضاء على حماس إذا خرقت الاتفاق، وهم يعلمون ذلك".وأوضح ترامب أن "الإسرائيليين مستعدون لمعالجه الوضع في دقيقتين إذا طلب منهم ذلك، لكننا لن نفعل ذلك وسنعطيهم فرصه وأمل أن يتصرفوا بعنف أقل".وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن جميع الرهائن العشرين الذين ظلوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن 1,718 معتقلا من غزة و250 أسيرا فلسطينيا من سجونها.
https://sarabic.ae/20251020/حماس-إسرائيل-تواصل-خرق-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-وتتبع-سياسة-التجويع-1106215818.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105950817_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2dd3a7663ac977aa4cc20c6ce44b2239.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

ترامب: إذا لم تلتزم "حماس" باتفاق السلام فسنقضي عليها

17:12 GMT 20.10.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه أمام الكنيست الإسرائيلي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه أمام الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه إذا لم تلتزم حركة "حماس" الفلسطينية باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، فسيتم القضاء عليها.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "لقد عقدنا صفقة مع حماس، وسيتم القضاء على حماس إذا خرقت الاتفاق، وهم يعلمون ذلك".

وأضاف ترامب أنه "إذا واصلوا القيام بذلك فسندخل لتصحيح الوضع وسيحدث ذلك بسرعة كبيرة وعنف كبير للأسف".

حماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
"حماس": إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتتبع سياسة التجويع
17:04 GMT
وأوضح ترامب أن "الإسرائيليين مستعدون لمعالجه الوضع في دقيقتين إذا طلب منهم ذلك، لكننا لن نفعل ذلك وسنعطيهم فرصه وأمل أن يتصرفوا بعنف أقل".

ويوم الاثنين الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونطيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانا بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن جميع الرهائن العشرين الذين ظلوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن 1,718 معتقلا من غزة و250 أسيرا فلسطينيا من سجونها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала