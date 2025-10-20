https://sarabic.ae/20251020/دروك-2-إس-41-هاون-روسي-بقدرات-خارقة-1106202015.html
"دروك 2 إس 41"... هاون روسي بقدرات خارقة
"دروك 2 إس 41"... هاون روسي بقدرات خارقة
سبوتنيك عربي
تمثل المدفعية سلاحا مهما في ميادين القتال، حيث يمكن استخدامها لإجبار العدو على الدخول إلى الملاجئ أثناء الهجوم، بما يحد من قدرته على مراقبة القوات المهاجمة.
وتطور روسيا أنواعا مختلفة من مدافع الهاون المقطورة أو المحمولة، ومنها هاون "دروك 2 إس 41" الذاتي الحركة، الذي يطلق قذائف عيار 82 مم.
تمثل المدفعية سلاحا مهما في ميادين القتال، حيث يمكن استخدامها لإجبار العدو على الدخول إلى الملاجئ أثناء الهجوم، بما يحد من قدرته على مراقبة القوات المهاجمة.
وتطور روسيا أنواعا مختلفة من مدافع الهاون المقطورة أو المحمولة، ومنها هاون "دروك 2 إس 41" الذاتي الحركة، الذي يطلق قذائف عيار 82 مم.