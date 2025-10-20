https://sarabic.ae/20251020/مؤسس-ومدير-مركز-القدس-للدراسات-السياسية-علاقات-تاريخية-مهمة-تجمع-موسكو-والكثير-من-الدول-العربية-1106208151.html

مؤسس ومدير مركز "القدس" للدراسات السياسية: علاقات تاريخية مهمة تجمع موسكو والكثير من الدول العربية

أكد مؤسس ومدير مركز "القدس" للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، أن "لموسكو دور مهم وتاريخي في العالم العربي باعتبار أنها وريثة الاتحاد السوفيتي الذي احتفظ... 20.10.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح الرنتاوي أن "روسيا تتبع استراتيجات متوازنة في المنطقة، وتحتفظ باستراتيجية "أوبك بلس"مع دول الخليج، كما أنها لا تزال تحتفظ بوجود قواعد عسكرية في سوريا، ومناطق أخرى في البحر الأحمر، وليبيا، وشواطىء أفريقية، ولديها علاقات سياسية ودبلوماسية فعالة مع الكثير من الدول العربية".وأضاف: "أدركت القيادة السورية الجديدة أنه لا يمكن التخلي عن الدور الروسي، لا سيما أن الكثير من الوعود التي قطعتها الدول الغربية لم تف بها، إذ لم تقدم المساعدة في بناء الجيش الجديد، كما لم توقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، بالإضافة لوجود مخطط تقسيم معلن وليس مضمر كما السابق، ومحاولة إسرائيل بسط سيطرتها وأطماعها في الجنوب السوري".وأكد الرنتاوي أن "القيادة السورية الجديدة تفكر في إبقاء القواعد الروسية، وإعادة تعريف الدور الروسي في سوريا، والاستفادة من العلاقات الروسية مع إسرائيل فيما يتعلق بالجنوب، بالإضافة لإمكانية انتشار القوات الروسية في الجنوب، وفي شمال شرق الفرات، ناهيك عن تسليح روسيا للجيش السوري الجديد".

