https://sarabic.ae/20251020/مصر-تؤكد-الارتباط-الوثيق-بين-أمنها-واستقرار-السودان-1106205859.html
مصر تؤكد الارتباط الوثيق بين أمنها واستقرار السودان
مصر تؤكد الارتباط الوثيق بين أمنها واستقرار السودان
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، الارتباط الوثيق بين أمن مصر واستقرار السودان، مشددا على ضرورة دعم السودان ومؤسساته الوطنية واحترام... 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T12:15+0000
2025-10-20T12:15+0000
2025-10-20T12:15+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_155163b9b8747dff6141ed9bb7d4849d.jpg
وخلال لقائه مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي آنيت فيبر، أوضح وزير الخارجية المصري أن "الجهود التي تبذلها القاهرة عبر الآلية الرباعية الدولية والاتحاد الأفريقي للتوصل إلى هدنة إنسانية لتسهيل نفاذ المساعدات الانسانية ووقف إطلاق نار شامل وإطلاق عملية سياسية شاملة".وشدد على ضرورة دعم حكومة الأمل برئاسة كامل إدريس ورفض أي محاولات لتشكيل حكومة موازية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته المالية تجاه السودان وتقاسم الأعباء مع دول الجوار.وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
https://sarabic.ae/20251015/السيسي-والبرهان-يؤكدان-رفضهما-القاطع-لأي-إجراءات-أحادية-تتخذ-على-النيل-الأزرق-1106033910.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_3e5a58c92d4e4b0c86f441ce9bdf5503.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر تؤكد الارتباط الوثيق بين أمنها واستقرار السودان
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، الارتباط الوثيق بين أمن مصر واستقرار السودان، مشددا على ضرورة دعم السودان ومؤسساته الوطنية واحترام سيادته.
وخلال لقائه مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي آنيت فيبر، أوضح وزير الخارجية المصري أن "الجهود التي تبذلها القاهرة عبر الآلية الرباعية الدولية والاتحاد الأفريقي للتوصل إلى هدنة إنسانية لتسهيل نفاذ المساعدات الانسانية ووقف إطلاق نار شامل وإطلاق عملية سياسية شاملة".
وشدد على ضرورة دعم حكومة الأمل برئاسة كامل إدريس ورفض أي محاولات لتشكيل حكومة موازية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته المالية تجاه السودان وتقاسم الأعباء مع دول الجوار.
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني
، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.