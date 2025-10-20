عربي
موسكو: لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة
مصر تؤكد الارتباط الوثيق بين أمنها واستقرار السودان
مصر تؤكد الارتباط الوثيق بين أمنها واستقرار السودان
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، الارتباط الوثيق بين أمن مصر واستقرار السودان، مشددا على ضرورة دعم السودان ومؤسساته الوطنية واحترام...
مصر تؤكد الارتباط الوثيق بين أمنها واستقرار السودان

12:15 GMT 20.10.2025
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، الارتباط الوثيق بين أمن مصر واستقرار السودان، مشددا على ضرورة دعم السودان ومؤسساته الوطنية واحترام سيادته.
وخلال لقائه مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي آنيت فيبر، أوضح وزير الخارجية المصري أن "الجهود التي تبذلها القاهرة عبر الآلية الرباعية الدولية والاتحاد الأفريقي للتوصل إلى هدنة إنسانية لتسهيل نفاذ المساعدات الانسانية ووقف إطلاق نار شامل وإطلاق عملية سياسية شاملة".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
السيسي والبرهان يؤكدان رفضهما القاطع لأي إجراءات أحادية تتخذ على النيل الأزرق
15 أكتوبر, 12:23 GMT
وشدد على ضرورة دعم حكومة الأمل برئاسة كامل إدريس ورفض أي محاولات لتشكيل حكومة موازية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته المالية تجاه السودان وتقاسم الأعباء مع دول الجوار.
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
