https://sarabic.ae/20251015/السيسي-والبرهان-يؤكدان-رفضهما-القاطع-لأي-إجراءات-أحادية-تتخذ-على-النيل-الأزرق-1106033910.html

السيسي والبرهان يؤكدان رفضهما القاطع لأي إجراءات أحادية تتخذ على النيل الأزرق

السيسي والبرهان يؤكدان رفضهما القاطع لأي إجراءات أحادية تتخذ على النيل الأزرق

سبوتنيك عربي

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ"العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر والسودان"، وما تشهده من تطور ملموس في مختلف المجالات. 15.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-15T12:23+0000

2025-10-15T12:23+0000

2025-10-15T12:23+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1e/1080544660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d5cbee0df8f65bb74858b0e17640244.jpg

وخلال استقباله الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أكد السيسي على "ثوابت الموقف المصري تجاه السودان"، مشددًا على دعم مصر الكامل لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد أمنه أو النيل من تماسكه الوطني أو تشكيل أي كيانات حكم موازية للحكومة السودانية الشرعية.من جانبه، أعرب البرهان عن بالغ تقديره للدعم المصري المتواصل، وجهود الرئيس المصري في هذا الخصوص، وهو "الأمر الذي يُجسّد عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين، ويسهم في جهود السودان للخروج من أزمته الراهنة واستعادة الأمن والاستقرار".وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "اللقاء تناول أهمية الآلية الرباعية كمظلة للسعي لتسوية الأزمة السودانية ووقف الحرب وتحقيق الاستقرار المطلوب، حيث أعرب الرئيسان عن التطلع لأن يسفر اجتماع الآلية الرباعية، الذي سوف يعقد في واشنطن خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن نتائج ملموسة بغية التوصل لوقف الحرب وتسوية الأزمة".وفي السياق ذاته، شدد رئيس مجلس السيادة السوداني، على وحدة الموقف بين مصر والسودان، وتطابق مصالحهما إزاء قضية سد النهضة الإثيوبي. واتفق الرئيسان، في هذا الإطار، على تعزيز وتكثيف آليات التشاور والتنسيق بين البلدين لضمان حماية الحقوق المائية المشتركة.وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.

https://sarabic.ae/20251007/مصر-إجراءات-إثيوبيا-الأحادية-غير-المسؤولة-أدت-لغرق-أراض-في-السودان-1105718076.html

https://sarabic.ae/20251013/السيسي-يهدي-ترامب-قلادة-النيل-تقديرا-لدوره-في-وقف-حرب-غزة-1105924826.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار العالم الآن, العالم العربي