مصر: إجراءات إثيوبيا الأحادية غير المسؤولة أدت لغرق أراض في السودان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251007/مصر-إجراءات-إثيوبيا-الأحادية-غير-المسؤولة-أدت-لغرق-أراض-في-السودان-1105718076.html
مصر: إجراءات إثيوبيا الأحادية غير المسؤولة أدت لغرق أراض في السودان
مصر: إجراءات إثيوبيا الأحادية غير المسؤولة أدت لغرق أراض في السودان
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، رفض بلاده للإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T08:55+0000
2025-10-07T08:55+0000
أخبار إثيوبيا
أخبار مصر الآن
مصر
أخبار السودان اليوم
أخبار سد النهضة الإثيوبي
خلافات سد النهضة
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_155163b9b8747dff6141ed9bb7d4849d.jpg
وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي في القاهرة، إن "إجراءات إثيوبيا الأحادية غير المسؤولة أدت لغرق أراضي في السودان".وأصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الجمعة الماضي، بيانا بشأن فيضان نهر النيل للعام الحالي 2025، مشيرة إلى "الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي، تمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب".وأوضح البيان أن "فيضان النيل الأزرق لهذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25%، وأن إثيوبيا خالفت القواعد الفنية بتخزين كميات كبيرة من المياه قبل التصريف، ما أدى إلى زيادة مفاجئة في تصريف المياه خلال سبتمبر/ أيلول 2025، مسببة غمر مساحات من الأراضي الزراعية والقرى السودانية".كما شرح وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، تداعيات فيضان نهر النيل، الذي بدأ منذ أيام عدة، بزيادة كبيرة في كميات المياه المتدفقة.وأوضح سويلم في شرحه أمام مجلس الوزراء، أن ذلك أثّر بصورة سلبية على الأشقاء في السودان، مشيرا إلى أن "أحد أسباب هذه الزيادة في المياه يرجع إلى التصرفات الإثيوبية الأحادية التي حذرت منها مصر مرارًا وتكرارًا".وأعلنت الحكومة السودانية، يوم الأربعاء الماضي، تكثيف أعمالها لمواجهة خطر فيضانات غير مسبوقة تواجه بلادها.ونشرت وزارة الزراعة والري السودانية، بيانا على موقعها الإلكتروني، أعلنت من خلاله تشكيل غرفة عمليات طارئة تعمل على مدار الساعة، تحت إدارة وإشراف الوزير، عصمت قرشي، ومدراء الري والخزانات.يأتي هذا فيما ارتفعت مناسيب المياه في نهر النيل والسدود السودانية، نتيجة الأمطار الغزيرة في البلاد، وتدفق كميات كبيرة من سد النهضة الإثيوبي، طوال الأسبوع الماضي، غمرت أراضي زراعية واسعة، وتأثرت بها مدن وبلدات في 6 ولايات على ضفاف النيل.يشار إلى أن منسوب النيل عادة ما يرتفع في الصيف، ليبلغ ذروته بين أغسطس/آب ومنتصف سبتمبر. لكن هذا العام، يعزى الارتفاع غير المسبوق إلى الامتلاء الكامل لسد النهضة، وفقاً لخبراء، ما زاد من حدة الفيضانات في السودان.
https://sarabic.ae/20251004/إثيوبيا-ترد-على-اتهامات-مصرية-حول-تسبب-سد-النهضة-في-فيضان-النيل-1105613400.html
https://sarabic.ae/20251004/السودان-يعلن-استمرار-ارتفاع-منسوب-مياه-النيل-ويصدر-تحذيرات-للسكان-1105602470.html
مصر
أخبار سد النهضة الإثيوبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_3e5a58c92d4e4b0c86f441ce9bdf5503.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إثيوبيا, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, أخبار العالم الآن, العالم

مصر: إجراءات إثيوبيا الأحادية غير المسؤولة أدت لغرق أراض في السودان

08:55 GMT 07.10.2025
© AP Photo وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
 وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، رفض بلاده للإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه.
وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي في القاهرة، إن "إجراءات إثيوبيا الأحادية غير المسؤولة أدت لغرق أراضي في السودان".
وأصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الجمعة الماضي، بيانا بشأن فيضان نهر النيل للعام الحالي 2025، مشيرة إلى "الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي، تمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب".
نهر النيل ـ مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
إثيوبيا ترد على اتهامات مصرية حول تسبب "سد النهضة" في فيضان النيل
4 أكتوبر, 15:15 GMT
وأوضح البيان أن "فيضان النيل الأزرق لهذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25%، وأن إثيوبيا خالفت القواعد الفنية بتخزين كميات كبيرة من المياه قبل التصريف، ما أدى إلى زيادة مفاجئة في تصريف المياه خلال سبتمبر/ أيلول 2025، مسببة غمر مساحات من الأراضي الزراعية والقرى السودانية".
كما شرح وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، تداعيات فيضان نهر النيل، الذي بدأ منذ أيام عدة، بزيادة كبيرة في كميات المياه المتدفقة.
وأوضح سويلم في شرحه أمام مجلس الوزراء، أن ذلك أثّر بصورة سلبية على الأشقاء في السودان، مشيرا إلى أن "أحد أسباب هذه الزيادة في المياه يرجع إلى التصرفات الإثيوبية الأحادية التي حذرت منها مصر مرارًا وتكرارًا".
وأعلنت الحكومة السودانية، يوم الأربعاء الماضي، تكثيف أعمالها لمواجهة خطر فيضانات غير مسبوقة تواجه بلادها.
أزمة الفيضانات في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
السودان يعلن استمرار ارتفاع منسوب مياه النيل ويصدر تحذيرات للسكان
4 أكتوبر, 05:55 GMT
ونشرت وزارة الزراعة والري السودانية، بيانا على موقعها الإلكتروني، أعلنت من خلاله تشكيل غرفة عمليات طارئة تعمل على مدار الساعة، تحت إدارة وإشراف الوزير، عصمت قرشي، ومدراء الري والخزانات.
يأتي هذا فيما ارتفعت مناسيب المياه في نهر النيل والسدود السودانية، نتيجة الأمطار الغزيرة في البلاد، وتدفق كميات كبيرة من سد النهضة الإثيوبي، طوال الأسبوع الماضي، غمرت أراضي زراعية واسعة، وتأثرت بها مدن وبلدات في 6 ولايات على ضفاف النيل.
يشار إلى أن منسوب النيل عادة ما يرتفع في الصيف، ليبلغ ذروته بين أغسطس/آب ومنتصف سبتمبر. لكن هذا العام، يعزى الارتفاع غير المسبوق إلى الامتلاء الكامل لسد النهضة، وفقاً لخبراء، ما زاد من حدة الفيضانات في السودان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала