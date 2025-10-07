https://sarabic.ae/20251007/مصر-إجراءات-إثيوبيا-الأحادية-غير-المسؤولة-أدت-لغرق-أراض-في-السودان-1105718076.html

مصر: إجراءات إثيوبيا الأحادية غير المسؤولة أدت لغرق أراض في السودان

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، رفض بلاده للإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه. 07.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي في القاهرة، إن "إجراءات إثيوبيا الأحادية غير المسؤولة أدت لغرق أراضي في السودان".وأصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الجمعة الماضي، بيانا بشأن فيضان نهر النيل للعام الحالي 2025، مشيرة إلى "الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي، تمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب".وأوضح البيان أن "فيضان النيل الأزرق لهذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25%، وأن إثيوبيا خالفت القواعد الفنية بتخزين كميات كبيرة من المياه قبل التصريف، ما أدى إلى زيادة مفاجئة في تصريف المياه خلال سبتمبر/ أيلول 2025، مسببة غمر مساحات من الأراضي الزراعية والقرى السودانية".كما شرح وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، تداعيات فيضان نهر النيل، الذي بدأ منذ أيام عدة، بزيادة كبيرة في كميات المياه المتدفقة.وأوضح سويلم في شرحه أمام مجلس الوزراء، أن ذلك أثّر بصورة سلبية على الأشقاء في السودان، مشيرا إلى أن "أحد أسباب هذه الزيادة في المياه يرجع إلى التصرفات الإثيوبية الأحادية التي حذرت منها مصر مرارًا وتكرارًا".وأعلنت الحكومة السودانية، يوم الأربعاء الماضي، تكثيف أعمالها لمواجهة خطر فيضانات غير مسبوقة تواجه بلادها.ونشرت وزارة الزراعة والري السودانية، بيانا على موقعها الإلكتروني، أعلنت من خلاله تشكيل غرفة عمليات طارئة تعمل على مدار الساعة، تحت إدارة وإشراف الوزير، عصمت قرشي، ومدراء الري والخزانات.يأتي هذا فيما ارتفعت مناسيب المياه في نهر النيل والسدود السودانية، نتيجة الأمطار الغزيرة في البلاد، وتدفق كميات كبيرة من سد النهضة الإثيوبي، طوال الأسبوع الماضي، غمرت أراضي زراعية واسعة، وتأثرت بها مدن وبلدات في 6 ولايات على ضفاف النيل.يشار إلى أن منسوب النيل عادة ما يرتفع في الصيف، ليبلغ ذروته بين أغسطس/آب ومنتصف سبتمبر. لكن هذا العام، يعزى الارتفاع غير المسبوق إلى الامتلاء الكامل لسد النهضة، وفقاً لخبراء، ما زاد من حدة الفيضانات في السودان.

