السودان يعلن استمرار ارتفاع منسوب مياه النيل ويصدر تحذيرات للسكان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
أمساليوم
بث مباشر
السودان يعلن استمرار ارتفاع منسوب مياه النيل ويصدر تحذيرات للسكان
وأوضحت الوزارة، أمس الجمعة، بحسب بيان لها نُشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أن "محطات الرصد في الخرطوم وشندي وجبل أولياء، سجلت ارتفاعا ملحوظًا في مستويات المياه شمل ولايات الخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض، في حين لوحظ انخفاض منسوب النيل الأزرق من الروصيرص حتى العاصمة".وتشهد مناطق عدة في السودان، خلال اليومين الماضيين، فيضانات بسبب زيادة تدفق مياه النيل ورافديه الأبيض والأزرق، وسط استمرار الجدل حول تأثير سد النهضة الإثيوبي على مستويات المياه في دول المصب.ويأتي ذلك فيما اتهمت مصر، أمس الجمعة، إثيوبيا بتصرفات "متهورة وغير مسؤولة" في إدارة فيضان النيل، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات تسببت بأضرار واسعة في السودان، وتهدد أراضيها وأمنها المائي.وأكدت القاهرة أن "السياسات الإثيوبية تمثل استغلالًا سياسيًا للمياه، وتكشف زيف مزاعمها بعدم الإضرار بالآخرين، خاصة بعد غمر مساحات زراعية وقرى سودانية بمياه الفيضان".
حذّرت وزارة الري السودانية من استمرار ارتفاع مناسيب نهر النيل في المنطقة الممتدة من الخرطوم إلى كجبار شمالي البلاد، داعية السكان على ضفاف النهر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.
وأوضحت الوزارة، أمس الجمعة، بحسب بيان لها نُشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أن "محطات الرصد في الخرطوم وشندي وجبل أولياء، سجلت ارتفاعا ملحوظًا في مستويات المياه شمل ولايات الخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض، في حين لوحظ انخفاض منسوب النيل الأزرق من الروصيرص حتى العاصمة".
وتشهد مناطق عدة في السودان، خلال اليومين الماضيين، فيضانات بسبب زيادة تدفق مياه النيل ورافديه الأبيض والأزرق، وسط استمرار الجدل حول تأثير سد النهضة الإثيوبي على مستويات المياه في دول المصب.
أزمة الفيضانات في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
رغم ويلات الحرب.. الفيضانات تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان.. صور
2 أكتوبر, 20:18 GMT
ويأتي ذلك فيما اتهمت مصر، أمس الجمعة، إثيوبيا بتصرفات "متهورة وغير مسؤولة" في إدارة فيضان النيل، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات تسببت بأضرار واسعة في السودان، وتهدد أراضيها وأمنها المائي.
وأكدت القاهرة أن "السياسات الإثيوبية تمثل استغلالًا سياسيًا للمياه، وتكشف زيف مزاعمها بعدم الإضرار بالآخرين، خاصة بعد غمر مساحات زراعية وقرى سودانية بمياه الفيضان".
