السودان يعلن استمرار ارتفاع منسوب مياه النيل ويصدر تحذيرات للسكان
السودان يعلن استمرار ارتفاع منسوب مياه النيل ويصدر تحذيرات للسكان
حذّرت وزارة الري السودانية من استمرار ارتفاع مناسيب نهر النيل في المنطقة الممتدة من الخرطوم إلى كجبار شمالي البلاد، داعية السكان على ضفاف النهر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.
وأوضحت الوزارة، أمس الجمعة، بحسب بيان لها نُشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أن "محطات الرصد في الخرطوم وشندي وجبل أولياء، سجلت ارتفاعا ملحوظًا في مستويات المياه شمل ولايات الخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض، في حين لوحظ انخفاض منسوب النيل الأزرق من الروصيرص حتى العاصمة".وتشهد مناطق عدة في السودان، خلال اليومين الماضيين، فيضانات بسبب زيادة تدفق مياه النيل ورافديه الأبيض والأزرق، وسط استمرار الجدل حول تأثير سد النهضة الإثيوبي على مستويات المياه في دول المصب.ويأتي ذلك فيما اتهمت مصر، أمس الجمعة، إثيوبيا بتصرفات "متهورة وغير مسؤولة" في إدارة فيضان النيل، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات تسببت بأضرار واسعة في السودان، وتهدد أراضيها وأمنها المائي.وأكدت القاهرة أن "السياسات الإثيوبية تمثل استغلالًا سياسيًا للمياه، وتكشف زيف مزاعمها بعدم الإضرار بالآخرين، خاصة بعد غمر مساحات زراعية وقرى سودانية بمياه الفيضان".
حذّرت وزارة الري السودانية من استمرار ارتفاع مناسيب نهر النيل في المنطقة الممتدة من الخرطوم إلى كجبار شمالي البلاد، داعية السكان على ضفاف النهر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.
وأوضحت الوزارة، أمس الجمعة، بحسب بيان لها نُشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أن "محطات الرصد في الخرطوم وشندي وجبل أولياء، سجلت ارتفاعا ملحوظًا في مستويات المياه شمل ولايات الخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض، في حين لوحظ انخفاض منسوب النيل الأزرق من الروصيرص حتى العاصمة".
وتشهد مناطق عدة في السودان، خلال اليومين الماضيين، فيضانات بسبب زيادة تدفق مياه النيل ورافديه الأبيض والأزرق، وسط استمرار الجدل حول تأثير سد النهضة الإثيوبي على مستويات المياه في دول المصب.
ويأتي ذلك فيما اتهمت مصر، أمس الجمعة، إثيوبيا بتصرفات "متهورة وغير مسؤولة"
في إدارة فيضان النيل، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات تسببت بأضرار واسعة في السودان، وتهدد أراضيها وأمنها المائي.
وأكدت القاهرة أن "السياسات الإثيوبية تمثل استغلالًا سياسيًا للمياه، وتكشف زيف مزاعمها بعدم الإضرار بالآخرين، خاصة بعد غمر مساحات زراعية وقرى سودانية بمياه الفيضان".