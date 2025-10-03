مصر: إثيوبيا تسببت في إحداث فيضان مصطنع ألحق خسائر فادحة بالسودان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مصر: إثيوبيا تسببت في إحداث فيضان مصطنع ألحق خسائر فادحة بالسودان
مصر: إثيوبيا تسببت في إحداث فيضان مصطنع ألحق خسائر فادحة بالسودان
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن فيضان نهر النيل للعام الحالي 2025، مشيرة إلى "الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي المخالفة... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T17:43+0000
2025-10-03T17:43+0000
خلافات سد النهضة
مصر
أخبار إثيوبيا
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104646059_0:41:3071:1768_1920x0_80_0_0_71f4752eded710b09cf99b5d537c2af6.jpg
وأوضح البيان أن "فيضان النيل الأزرق لهذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25%، وأن إثيوبيا خالفت القواعد الفنية بتخزين كميات كبيرة من المياه قبل التصريف، ما أدى إلى زيادة مفاجئة في تصريف المياه خلال سبتمبر/ أيلول 2025، مسببة غمر مساحات من الأراضي الزراعية والقرى السودانية".وأكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن "إدارة الموقف المائي تتم بدقة باستخدام نماذج رياضية للتنبؤ بالفيضانات، مع اتخاذ إجراءات استباقية لحماية المواطنين وممتلكاتهم، مع التنبيه إلى أن الأراضي التي غمرتها المياه جزء طبيعي من مجرى النهر وليست محافظات كاملة كما يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام".وأعلنت الحكومة السودانية، يوم الأربعاء الماضي، تكثيف أعمالها لمواجهة خطر فيضانات غير مسبوقة تواجه بلادها.ونشرت وزارة الزراعة والري السودانية، بيانا على موقعها الإلكتروني، أعلنت من خلاله تشكيل غرفة عمليات طارئة تعمل على مدار الساعة، تحت إدارة وإشراف الوزير، عصمت قرشي، ومدراء الري والخزانات.وأكد بيان وزارة الزراعة السودانية أنها شرعت فورا في استنفار فرق الرصد والتشغيل لتنظيم المناسيب، وتخفيف حدة الفيضان، داعية المواطنين لاتخاذ التدابير اللازمة من دون هلع.ويأتي هذا فيما ارتفعت مناسيب المياه في نهر النيل والسدود السودانية، نتيجة الأمطار الغزيرة في البلاد، وتدفق كميات كبيرة من سد النهضة الإثيوبي، طوال الأسبوع الماضي، غمرت أراضي زراعية واسعة، وتأثرت بها مدن وبلدات في 6 ولايات على ضفاف النيل.وتوقعت الوزارة السودانية أن تشهد مناسيب المياه تراجعا تدريجيا في الأيام المقبلة، مع انخفاض وارد النيل الأزرق، الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية، وذلك في وقت أقرّت بأن اكتمال التخزين في بحيرة سد النهضة" وتصريف المياه منه منذ 10 سبتمبر/أيلول بمتوسط 750 مليون متر مكعب يوميا ساهما في رفع مناسيب المياه في البلاد بشكل ملحوظ.يُشار إلى أن منسوب النيل عادة ما يرتفع في الصيف، ليبلغ ذروته بين أغسطس/آب ومنتصف سبتمبر. لكن هذا العام، يُعزى الارتفاع غير المسبوق إلى الامتلاء الكامل لسد النهضة، وفقاً لخبراء، مما زاد من حدة الفيضانات في السودان.
مصر: إثيوبيا تسببت في إحداث فيضان مصطنع ألحق خسائر فادحة بالسودان

17:43 GMT 03.10.2025
© AP Photoسد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن فيضان نهر النيل للعام الحالي 2025، مشيرة إلى "الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي، تمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب".
وأوضح البيان أن "فيضان النيل الأزرق لهذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25%، وأن إثيوبيا خالفت القواعد الفنية بتخزين كميات كبيرة من المياه قبل التصريف، ما أدى إلى زيادة مفاجئة في تصريف المياه خلال سبتمبر/ أيلول 2025، مسببة غمر مساحات من الأراضي الزراعية والقرى السودانية".

وأشارت الوزارة إلى أن "التصرفات الإثيوبية المتعجلة كانت لأغراض سياسية وإعلامية، بعيدا عن أي اعتبار للسلامة المائية أو مصالح دول المصب"، مؤكدة أن ما حدث يمثل "فيضانا صناعيا مفتعلا" أضر بالسودان، ومهددا أمن مصر المائي".

وأكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن "إدارة الموقف المائي تتم بدقة باستخدام نماذج رياضية للتنبؤ بالفيضانات، مع اتخاذ إجراءات استباقية لحماية المواطنين وممتلكاتهم، مع التنبيه إلى أن الأراضي التي غمرتها المياه جزء طبيعي من مجرى النهر وليست محافظات كاملة كما يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام".
وشددت الوزارة على أن "استمرار التعديات على مجرى النهر يقلل القدرة التصريفية للنهر ويضر بالنشاط الزراعي والاقتصاد الوطني"، مؤكدة أن "السد العالي وإدارة الموارد المائية في مصر تضمن حماية الأرواح والممتلكات وتلبية الاحتياجات المائية لجميع المواطنين".
وأعلنت الحكومة السودانية، يوم الأربعاء الماضي، تكثيف أعمالها لمواجهة خطر فيضانات غير مسبوقة تواجه بلادها.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
ترامب يعتبر سد النهضة الإثيوبي "مشكلة كبيرة"
21 سبتمبر, 11:40 GMT
ونشرت وزارة الزراعة والري السودانية، بيانا على موقعها الإلكتروني، أعلنت من خلاله تشكيل غرفة عمليات طارئة تعمل على مدار الساعة، تحت إدارة وإشراف الوزير، عصمت قرشي، ومدراء الري والخزانات.
وأكد بيان وزارة الزراعة السودانية أنها شرعت فورا في استنفار فرق الرصد والتشغيل لتنظيم المناسيب، وتخفيف حدة الفيضان، داعية المواطنين لاتخاذ التدابير اللازمة من دون هلع.
ويأتي هذا فيما ارتفعت مناسيب المياه في نهر النيل والسدود السودانية، نتيجة الأمطار الغزيرة في البلاد، وتدفق كميات كبيرة من سد النهضة الإثيوبي، طوال الأسبوع الماضي، غمرت أراضي زراعية واسعة، وتأثرت بها مدن وبلدات في 6 ولايات على ضفاف النيل.
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
وزير الخارجية المصري: سد النهضة كارثة على بلادنا في حالة واحدة
1 أكتوبر, 13:43 GMT
وتوقعت الوزارة السودانية أن تشهد مناسيب المياه تراجعا تدريجيا في الأيام المقبلة، مع انخفاض وارد النيل الأزرق، الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية، وذلك في وقت أقرّت بأن اكتمال التخزين في بحيرة سد النهضة" وتصريف المياه منه منذ 10 سبتمبر/أيلول بمتوسط 750 مليون متر مكعب يوميا ساهما في رفع مناسيب المياه في البلاد بشكل ملحوظ.
يُشار إلى أن منسوب النيل عادة ما يرتفع في الصيف، ليبلغ ذروته بين أغسطس/آب ومنتصف سبتمبر. لكن هذا العام، يُعزى الارتفاع غير المسبوق إلى الامتلاء الكامل لسد النهضة، وفقاً لخبراء، مما زاد من حدة الفيضانات في السودان.
