مصر: إثيوبيا تسببت في إحداث فيضان مصطنع ألحق خسائر فادحة بالسودان
أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن فيضان نهر النيل للعام الحالي 2025، مشيرة إلى "الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي، تمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب".
وأشارت الوزارة إلى أن "التصرفات الإثيوبية المتعجلة كانت لأغراض سياسية وإعلامية، بعيدا عن أي اعتبار للسلامة المائية أو مصالح دول المصب"، مؤكدة أن ما حدث يمثل "فيضانا صناعيا مفتعلا" أضر بالسودان، ومهددا أمن مصر المائي".

وشددت الوزارة على أن "استمرار التعديات على مجرى النهر يقلل القدرة التصريفية للنهر ويضر بالنشاط الزراعي والاقتصاد الوطني"، مؤكدة أن "السد العالي وإدارة الموارد المائية في مصر تضمن حماية الأرواح والممتلكات وتلبية الاحتياجات المائية لجميع المواطنين".
أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن فيضان نهر النيل للعام الحالي 2025، مشيرة إلى "الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي، تمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب".
وأوضح البيان أن "فيضان النيل الأزرق لهذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25%، وأن إثيوبيا خالفت القواعد الفنية بتخزين كميات كبيرة من المياه قبل التصريف، ما أدى إلى زيادة مفاجئة في تصريف المياه خلال سبتمبر/ أيلول 2025، مسببة غمر مساحات من الأراضي الزراعية والقرى السودانية".
وأشارت الوزارة إلى أن "التصرفات الإثيوبية المتعجلة كانت لأغراض سياسية وإعلامية، بعيدا عن أي اعتبار للسلامة المائية أو مصالح دول المصب"، مؤكدة أن ما حدث يمثل "فيضانا صناعيا مفتعلا" أضر بالسودان، ومهددا أمن مصر المائي".
وأكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن "إدارة الموقف المائي تتم بدقة باستخدام نماذج رياضية للتنبؤ بالفيضانات، مع اتخاذ إجراءات استباقية لحماية المواطنين وممتلكاتهم، مع التنبيه إلى أن الأراضي التي غمرتها المياه جزء طبيعي من مجرى النهر وليست محافظات كاملة كما يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام".
وشددت الوزارة على أن "استمرار التعديات على مجرى النهر يقلل القدرة التصريفية للنهر ويضر بالنشاط الزراعي والاقتصاد الوطني"، مؤكدة أن "السد العالي وإدارة الموارد المائية في مصر تضمن حماية الأرواح والممتلكات وتلبية الاحتياجات المائية لجميع المواطنين".
وأعلنت الحكومة السودانية، يوم الأربعاء الماضي، تكثيف أعمالها لمواجهة خطر فيضانات غير مسبوقة تواجه بلادها.
ونشرت وزارة الزراعة والري السودانية، بيانا
على موقعها الإلكتروني، أعلنت من خلاله تشكيل غرفة عمليات طارئة تعمل على مدار الساعة، تحت إدارة وإشراف الوزير، عصمت قرشي، ومدراء الري والخزانات.
وأكد بيان وزارة الزراعة السودانية أنها شرعت فورا في استنفار فرق الرصد والتشغيل لتنظيم المناسيب، وتخفيف حدة الفيضان، داعية المواطنين لاتخاذ التدابير اللازمة من دون هلع.
ويأتي هذا فيما ارتفعت مناسيب المياه في نهر النيل
والسدود السودانية، نتيجة الأمطار الغزيرة في البلاد، وتدفق كميات كبيرة من سد النهضة الإثيوبي، طوال الأسبوع الماضي، غمرت أراضي زراعية واسعة، وتأثرت بها مدن وبلدات في 6 ولايات على ضفاف النيل.
وتوقعت الوزارة السودانية أن تشهد مناسيب المياه تراجعا تدريجيا في الأيام المقبلة، مع انخفاض وارد النيل الأزرق، الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية، وذلك في وقت أقرّت بأن اكتمال التخزين في بحيرة سد النهضة" وتصريف المياه منه منذ 10 سبتمبر/أيلول بمتوسط 750 مليون متر مكعب يوميا ساهما في رفع مناسيب المياه في البلاد بشكل ملحوظ.
يُشار إلى أن منسوب النيل عادة ما يرتفع في الصيف، ليبلغ ذروته بين أغسطس/آب ومنتصف سبتمبر. لكن هذا العام، يُعزى الارتفاع غير المسبوق إلى الامتلاء الكامل لسد النهضة، وفقاً لخبراء، مما زاد من حدة الفيضانات في السودان.