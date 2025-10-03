https://sarabic.ae/20251003/مصر-إثيوبيا-تسببت-في-إحداث-فيضان-مصطنع-ألحق-خسائر-فادحة-بالسودان-1105590272.html

مصر: إثيوبيا تسببت في إحداث فيضان مصطنع ألحق خسائر فادحة بالسودان

مصر: إثيوبيا تسببت في إحداث فيضان مصطنع ألحق خسائر فادحة بالسودان

سبوتنيك عربي

أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن فيضان نهر النيل للعام الحالي 2025، مشيرة إلى "الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي المخالفة... 03.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-03T17:43+0000

2025-10-03T17:43+0000

2025-10-03T17:43+0000

خلافات سد النهضة

مصر

أخبار إثيوبيا

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104646059_0:41:3071:1768_1920x0_80_0_0_71f4752eded710b09cf99b5d537c2af6.jpg

وأوضح البيان أن "فيضان النيل الأزرق لهذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25%، وأن إثيوبيا خالفت القواعد الفنية بتخزين كميات كبيرة من المياه قبل التصريف، ما أدى إلى زيادة مفاجئة في تصريف المياه خلال سبتمبر/ أيلول 2025، مسببة غمر مساحات من الأراضي الزراعية والقرى السودانية".وأكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن "إدارة الموقف المائي تتم بدقة باستخدام نماذج رياضية للتنبؤ بالفيضانات، مع اتخاذ إجراءات استباقية لحماية المواطنين وممتلكاتهم، مع التنبيه إلى أن الأراضي التي غمرتها المياه جزء طبيعي من مجرى النهر وليست محافظات كاملة كما يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام".وأعلنت الحكومة السودانية، يوم الأربعاء الماضي، تكثيف أعمالها لمواجهة خطر فيضانات غير مسبوقة تواجه بلادها.ونشرت وزارة الزراعة والري السودانية، بيانا على موقعها الإلكتروني، أعلنت من خلاله تشكيل غرفة عمليات طارئة تعمل على مدار الساعة، تحت إدارة وإشراف الوزير، عصمت قرشي، ومدراء الري والخزانات.وأكد بيان وزارة الزراعة السودانية أنها شرعت فورا في استنفار فرق الرصد والتشغيل لتنظيم المناسيب، وتخفيف حدة الفيضان، داعية المواطنين لاتخاذ التدابير اللازمة من دون هلع.ويأتي هذا فيما ارتفعت مناسيب المياه في نهر النيل والسدود السودانية، نتيجة الأمطار الغزيرة في البلاد، وتدفق كميات كبيرة من سد النهضة الإثيوبي، طوال الأسبوع الماضي، غمرت أراضي زراعية واسعة، وتأثرت بها مدن وبلدات في 6 ولايات على ضفاف النيل.وتوقعت الوزارة السودانية أن تشهد مناسيب المياه تراجعا تدريجيا في الأيام المقبلة، مع انخفاض وارد النيل الأزرق، الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية، وذلك في وقت أقرّت بأن اكتمال التخزين في بحيرة سد النهضة" وتصريف المياه منه منذ 10 سبتمبر/أيلول بمتوسط 750 مليون متر مكعب يوميا ساهما في رفع مناسيب المياه في البلاد بشكل ملحوظ.يُشار إلى أن منسوب النيل عادة ما يرتفع في الصيف، ليبلغ ذروته بين أغسطس/آب ومنتصف سبتمبر. لكن هذا العام، يُعزى الارتفاع غير المسبوق إلى الامتلاء الكامل لسد النهضة، وفقاً لخبراء، مما زاد من حدة الفيضانات في السودان.

https://sarabic.ae/20250921/ترامب-يعتبر-سد-النهضة-الإثيوبي-مشكلة-كبيرة-1105096851.html

https://sarabic.ae/20251001/وزير-الخارجية-المصري-سد-النهضة-كارثة-على-بلادنا-في-حالة-واحدة-1105500108.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

خلافات سد النهضة, مصر, أخبار إثيوبيا, العالم العربي, أخبار السودان اليوم