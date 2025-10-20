عربي
موسكو: لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
أمساليوم
بث مباشر
ألوان "الخريف الذهبي" تزين حدائق سان بطرسبورغ
ألوان "الخريف الذهبي" تزين حدائق سان بطرسبورغ
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لألوان "الخريف الذهبي" التي تزين حدائق سان بطرسبورغ، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 20.10.2025
фото, صور
фото, صور

ألوان "الخريف الذهبي" تزين حدائق سان بطرسبورغ

11:42 GMT 20.10.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لألوان "الخريف الذهبي" التي تزين حدائق سان بطرسبورغ، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

الطبيعة تتزين بألوان الخريف في حديقة "ميخائيلوفسكي" في سان بطرسبورغ.

الطبيعة تتزين بألوان الخريف في حديقة &quot;ميخائيلوفسكي&quot; في سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الطبيعة تتزين بألوان الخريف في حديقة "ميخائيلوفسكي" في سان بطرسبورغ.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

زوار في حديقة "ميخائيلوفسكي" في سان بطرسبورغ يستمتعون بألوان الخريف التي تزين المدينة.

زوار في حديقة &quot;ميخائيلوفسكي&quot; في سان بطرسبورغ يستمتعون بألوان الخريف التي تزين المدينة. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار في حديقة "ميخائيلوفسكي" في سان بطرسبورغ يستمتعون بألوان الخريف التي تزين المدينة.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

"الخريف الذهبي" يزين مدينة سان بطرسبورغ.

&quot;الخريف الذهبي&quot; يزين مدينة سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

"الخريف الذهبي" يزين مدينة سان بطرسبورغ.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

زوار حديقة "الصيف" في سان بطرسبورغ يستمتعون بجمال "الخريف الذهبي".

زوار حديقة &quot;الصيف&quot; في سان بطرسبورغ يستمتعون بجمال &quot;الخريف الذهبي&quot;. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار حديقة "الصيف" في سان بطرسبورغ يستمتعون بجمال "الخريف الذهبي".

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يستمتعن بجمال الخريف في حديقة "الصيف" في سان بطرسبورغ.

فتيات يستمتعن بجمال الخريف في حديقة &quot;الصيف&quot; في سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يستمتعن بجمال الخريف في حديقة "الصيف" في سان بطرسبورغ.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

حديقة "الصيف" في سان بطرسبورغ.

حديقة &quot;الصيف&quot; في سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

حديقة "الصيف" في سان بطرسبورغ.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

زوار حديقة "الصيف" في سان بطرسبورغ يستمتعون بجمال "الخريف الذهبي".

زوار حديقة &quot;الصيف&quot; في سان بطرسبورغ يستمتعون بجمال &quot;الخريف الذهبي&quot;. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار حديقة "الصيف" في سان بطرسبورغ يستمتعون بجمال "الخريف الذهبي".

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

زوار حديقة "الصيف" في سان بطرسبورغ.

زوار حديقة &quot;الصيف&quot; في سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار حديقة "الصيف" في سان بطرسبورغ.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

سنجاب في حديقة "سوسنوفكا" في سان بطرسبورغ.

سنجاب في حديقة &quot;سوسنوفكا&quot; في سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

سنجاب في حديقة "سوسنوفكا" في سان بطرسبورغ.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يستمتعن بجمال الخريف في حديقة "ميخائيلوفسكي" في سان بطرسبورغ.

فتيات يستمتعن بجمال الخريف في حديقة &quot;ميخائيلوفسكي&quot; في سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يستمتعن بجمال الخريف في حديقة "ميخائيلوفسكي" في سان بطرسبورغ.

