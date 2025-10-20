ألوان "الخريف الذهبي" تزين حدائق سان بطرسبورغ

الطبيعة تتزين بألوان الخريف في حديقة "ميخائيلوفسكي" في سان بطرسبورغ.
زوار في حديقة "ميخائيلوفسكي" في سان بطرسبورغ يستمتعون بألوان الخريف التي تزين المدينة.
"الخريف الذهبي" يزين مدينة سان بطرسبورغ.
زوار حديقة "الصيف" في سان بطرسبورغ يستمتعون بجمال "الخريف الذهبي".
فتيات يستمتعن بجمال الخريف في حديقة "الصيف" في سان بطرسبورغ.
حديقة "الصيف" في سان بطرسبورغ.
زوار حديقة "الصيف" في سان بطرسبورغ.
سنجاب في حديقة "سوسنوفكا" في سان بطرسبورغ.
فتيات يستمتعن بجمال الخريف في حديقة "ميخائيلوفسكي" في سان بطرسبورغ.
