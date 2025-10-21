https://sarabic.ae/20251021/الأقوى-والأضخم-قدرات-خارقة-لمروحيات-مي-26-الروسية-1106247345.html
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة مروحيات عسكرية في العالم بأكثر من 1600 مروحية بينها 557 مروحية هجومية، إضافة إلى كونها واحدة من أكبر مصدر لهذا النوع من العتاد العسكري للعالم بصورة عامة والشرق الأوسط بصورة خاصة.
وتعد "مي-26 تي 2 في" أقوى وأضخم مروحية نقل عسكري في العالم، وهي نسخة مطورة من النسخة الأصلية التي تم تطويرها في عهد الاتحاد السوفيتي السابق.هذه الطائرة مصممة لنقل المعدات العسكرية الثقيلة والبضائع الضخمة التي يصل وزنها إلى 20 طنا، سواء داخل مقصورتها أو على الحمالة الخارجية عن طريق التعليق، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.المواصفات الفنيةوبحسب الموقع، فإن "مي - 26" تصنف ضمن المروحيات المتعددة المهام لأنه يمكن استخدامها في مهام نقل العتاد والجنود وإخلاء المصابين وإطفاء الحرائق، إضافة إلى تنفيذ عمليات الإمداد بالوقود والدعم اللوجستي للقوات البرية والجوية في ميادين القتال.وتتميز هذه المروحية العملاقة بقدرتها على الإقلاع والهبوط في المناطق الوعرة وغير المجهزة، ما يجعلها مروحية مثالية للعمل في المناطق النائية، بحمولة تفوق أي طائرة أخرى على مستوى العالم.
