https://sarabic.ae/20251021/الأقوى-والأضخم-قدرات-خارقة-لمروحيات-مي-26-الروسية-1106247345.html
الأقوى والأضخم.. قدرات خارقة لمروحيات "مي-26" الروسية
الأقوى والأضخم.. قدرات خارقة لمروحيات "مي-26" الروسية
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة مروحيات عسكرية في العالم بأكثر من 1600 مروحية بينها 557 مروحية هجومية، إضافة إلى كونها واحدة من أكبر مصدر لهذا النوع من العتاد... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T14:14+0000
2025-10-21T14:14+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104582/08/1045820858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e01393711d90ca1d2c0e88252a9d2a6c.jpg
وتعد "مي-26 تي 2 في" أقوى وأضخم مروحية نقل عسكري في العالم، وهي نسخة مطورة من النسخة الأصلية التي تم تطويرها في عهد الاتحاد السوفيتي السابق.هذه الطائرة مصممة لنقل المعدات العسكرية الثقيلة والبضائع الضخمة التي يصل وزنها إلى 20 طنا، سواء داخل مقصورتها أو على الحمالة الخارجية عن طريق التعليق، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.المواصفات الفنيةوبحسب الموقع، فإن "مي - 26" تصنف ضمن المروحيات المتعددة المهام لأنه يمكن استخدامها في مهام نقل العتاد والجنود وإخلاء المصابين وإطفاء الحرائق، إضافة إلى تنفيذ عمليات الإمداد بالوقود والدعم اللوجستي للقوات البرية والجوية في ميادين القتال.وتتميز هذه المروحية العملاقة بقدرتها على الإقلاع والهبوط في المناطق الوعرة وغير المجهزة، ما يجعلها مروحية مثالية للعمل في المناطق النائية، بحمولة تفوق أي طائرة أخرى على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20220905/بينها-مصر-7-دول-تمتلك-أقوى-المروحيات-الهجومية-في-العالم-1067338954.html
https://sarabic.ae/20240816/مروحيات-روسية-تصطاد-زوارق-مسيرة-أوكرانية-في-عرض-البحر-الأسود-فيديو-1091808856.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104582/08/1045820858_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_6c2c32c356c5d2e317e02bab03dd3d31.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن

الأقوى والأضخم.. قدرات خارقة لمروحيات "مي-26" الروسية

14:14 GMT 21.10.2025
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورالمروحية الثقيلة "مي-26" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة سان بطرسبورغ، 24 يونيو 2020
المروحية الثقيلة مي-26 خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة سان بطرسبورغ، 24 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© Sputnik . Alexander Galperin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة مروحيات عسكرية في العالم بأكثر من 1600 مروحية بينها 557 مروحية هجومية، إضافة إلى كونها واحدة من أكبر مصدر لهذا النوع من العتاد العسكري للعالم بصورة عامة والشرق الأوسط بصورة خاصة.
وتعد "مي-26 تي 2 في" أقوى وأضخم مروحية نقل عسكري في العالم، وهي نسخة مطورة من النسخة الأصلية التي تم تطويرها في عهد الاتحاد السوفيتي السابق.
مروحية كا-52 القاطور (التمساح الأمريكي) خلال عملية عسكرية بمدينة القريتين، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
بينها مصر… 7 دول تمتلك أقوى المروحيات الهجومية في العالم
5 سبتمبر 2022, 20:51 GMT
هذه الطائرة مصممة لنقل المعدات العسكرية الثقيلة والبضائع الضخمة التي يصل وزنها إلى 20 طنا، سواء داخل مقصورتها أو على الحمالة الخارجية عن طريق التعليق، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

المواصفات الفنية

الوزن: 56 طنا
الطاقم: 5 أفراد
السرعة القصوى: 295 كلم/ ساعة
مدى الطيران بكامل الحمولة والوقود: 590 كلم
الحمولة القصوى: 20 طنا
ارتفاع التحليق: 4600 متر
الحجم الداخلي للمقصورة: 120 مترا مكعبا
مروحيات مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مروحيات روسية "تصطاد" زوارق مسيرة أوكرانية في عرض البحر الأسود... فيديو
16 أغسطس 2024, 10:19 GMT
وبحسب الموقع، فإن "مي - 26" تصنف ضمن المروحيات المتعددة المهام لأنه يمكن استخدامها في مهام نقل العتاد والجنود وإخلاء المصابين وإطفاء الحرائق، إضافة إلى تنفيذ عمليات الإمداد بالوقود والدعم اللوجستي للقوات البرية والجوية في ميادين القتال.
وتتميز هذه المروحية العملاقة بقدرتها على الإقلاع والهبوط في المناطق الوعرة وغير المجهزة، ما يجعلها مروحية مثالية للعمل في المناطق النائية، بحمولة تفوق أي طائرة أخرى على مستوى العالم.
© Sputnikالفرق بين مروحية (مي-171) ومروحية (مي-171 شي)
الفرق بين مروحية (مي-171) ومروحية (مي-171 شي) - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
الفرق بين مروحية (مي-171) ومروحية (مي-171 شي)
© Sputnik
