https://sarabic.ae/20251021/ترامب-لن-أفرض-رسوما-جمركية-على-الصين-بسبب-مشترياتها-من-النفط-الروسي-1106261534.html

ترامب: لن أفرض رسوما جمركية على الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي

ترامب: لن أفرض رسوما جمركية على الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه لا يخطط لفرض رسوم جمركية إضافية على الصين بسبب شرائها النفط من روسيا. 21.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-21T21:39+0000

2025-10-21T21:39+0000

2025-10-21T21:40+0000

ترامب

الصين

وزارة النفط الروسية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6644cfef8aa013306769ec27f761ed4c.jpg

وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كان يعتزم فرض رسوم على بكين بسبب كون روسيا أكبر مورّد نفط لها: "أريد أن أكون لطيفًا تجاه الصين".والأسبوع الماضي، أكدت لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن شراء الصين للنفط الروسي، أن بكين "ستتخذ إجراءات مضادة حاسمة إذا تعرضت حقوقها ومصالحها المشروعة للضرر".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي: "إذا تأثرت حقوق ومصالح الصين المشروعة، فإن الجانب الصيني سيتخذ بالتأكيد إجراءات انتقامية حاسمة لحماية سيادته وأمنه ومصالحه التنموية بشكل لا يتزعزع"، مشيرا إلى أن "الصين حافظت باستمرار على موقف موضوعي وعادل بشأن الأزمة الأوكرانية".وأكد أن "الصين تعارض بشدة استخدام الولايات المتحدة للصين كذريعة لأي سبب، وكذلك إساءة استخدام العقوبات الأحادية غير القانونية والولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية على الصين".ووفقا له، فإن "تصرفات الولايات المتحدة تشكل مثالًا نموذجيًا للترهيب الأحادي الجانب والإكراه الاقتصادي، وتقوض بشكل خطير قواعد التجارة والاقتصاد الدولية، وتهدد أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية".في وقت سابق من سبتمبر، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلاً عن مسؤولين، أن ترامب طلب من الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم الجمركية على الهند والصين إلى 100% في إطار جهد مشترك لزيادة الضغط على روسيا.وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة ستضغط ليس فقط على الاتحاد الأوروبي، بل أيضاً على مجموعة السبع لزيادة الرسوم الجمركية على الهند والصين بسبب مشترياتهما من النفط الروسي.أكدت روسيا مرارًا وتكرارًا أن الغرب ارتكب خطأً فادحًا برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا، ما سيؤدي إلى اعتماد جديد أقوى نتيجة ارتفاع الأسعار. وأشارت موسكو إلى أن من رفضوا شراء موارد الطاقة من روسيا ما زالوا يشترون بأسعار أعلى عبر وسطاء، وسيواصلون شراء الفحم والنفط والغاز الروسي.

https://sarabic.ae/20251016/الصين-ردا-على-تهديدات-ترامب-بشأن-شراء-النفط-الروسي-سنتخذ-إجراءات-حاسمة-إذا-تعرضت-مصالحنا-للضرر-1106061572.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, الصين, وزارة النفط الروسية