https://sarabic.ae/20251021/ترامب-لن-أفرض-رسوما-جمركية-على-الصين-بسبب-مشترياتها-من-النفط-الروسي-1106261534.html
ترامب: لن أفرض رسوما جمركية على الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي
ترامب: لن أفرض رسوما جمركية على الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه لا يخطط لفرض رسوم جمركية إضافية على الصين بسبب شرائها النفط من روسيا. 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T21:39+0000
2025-10-21T21:39+0000
2025-10-21T21:40+0000
ترامب
الصين
وزارة النفط الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6644cfef8aa013306769ec27f761ed4c.jpg
وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كان يعتزم فرض رسوم على بكين بسبب كون روسيا أكبر مورّد نفط لها: "أريد أن أكون لطيفًا تجاه الصين".والأسبوع الماضي، أكدت لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن شراء الصين للنفط الروسي، أن بكين "ستتخذ إجراءات مضادة حاسمة إذا تعرضت حقوقها ومصالحها المشروعة للضرر".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي: "إذا تأثرت حقوق ومصالح الصين المشروعة، فإن الجانب الصيني سيتخذ بالتأكيد إجراءات انتقامية حاسمة لحماية سيادته وأمنه ومصالحه التنموية بشكل لا يتزعزع"، مشيرا إلى أن "الصين حافظت باستمرار على موقف موضوعي وعادل بشأن الأزمة الأوكرانية".وأكد أن "الصين تعارض بشدة استخدام الولايات المتحدة للصين كذريعة لأي سبب، وكذلك إساءة استخدام العقوبات الأحادية غير القانونية والولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية على الصين".ووفقا له، فإن "تصرفات الولايات المتحدة تشكل مثالًا نموذجيًا للترهيب الأحادي الجانب والإكراه الاقتصادي، وتقوض بشكل خطير قواعد التجارة والاقتصاد الدولية، وتهدد أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية".في وقت سابق من سبتمبر، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلاً عن مسؤولين، أن ترامب طلب من الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم الجمركية على الهند والصين إلى 100% في إطار جهد مشترك لزيادة الضغط على روسيا.وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة ستضغط ليس فقط على الاتحاد الأوروبي، بل أيضاً على مجموعة السبع لزيادة الرسوم الجمركية على الهند والصين بسبب مشترياتهما من النفط الروسي.أكدت روسيا مرارًا وتكرارًا أن الغرب ارتكب خطأً فادحًا برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا، ما سيؤدي إلى اعتماد جديد أقوى نتيجة ارتفاع الأسعار. وأشارت موسكو إلى أن من رفضوا شراء موارد الطاقة من روسيا ما زالوا يشترون بأسعار أعلى عبر وسطاء، وسيواصلون شراء الفحم والنفط والغاز الروسي.
https://sarabic.ae/20251016/الصين-ردا-على-تهديدات-ترامب-بشأن-شراء-النفط-الروسي-سنتخذ-إجراءات-حاسمة-إذا-تعرضت-مصالحنا-للضرر-1106061572.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_52c3f3caad899f986cd6fb7ce1a3d1f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, الصين, وزارة النفط الروسية
ترامب, الصين, وزارة النفط الروسية
ترامب: لن أفرض رسوما جمركية على الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي
21:39 GMT 21.10.2025 (تم التحديث: 21:40 GMT 21.10.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه لا يخطط لفرض رسوم جمركية إضافية على الصين بسبب شرائها النفط من روسيا.
وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كان يعتزم فرض رسوم على بكين بسبب كون روسيا أكبر مورّد نفط لها: "أريد أن أكون لطيفًا تجاه الصين".
والأسبوع الماضي، أكدت لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن شراء الصين للنفط الروسي، أن بكين "ستتخذ إجراءات مضادة حاسمة إذا تعرضت حقوقها ومصالحها المشروعة للضرر".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي: "إذا تأثرت حقوق ومصالح الصين المشروعة، فإن الجانب الصيني سيتخذ بالتأكيد إجراءات انتقامية حاسمة لحماية سيادته وأمنه
ومصالحه التنموية بشكل لا يتزعزع"، مشيرا إلى أن "الصين حافظت باستمرار على موقف موضوعي وعادل بشأن الأزمة الأوكرانية".
وأكد أن "الصين تعارض بشدة استخدام الولايات المتحدة للصين كذريعة لأي سبب، وكذلك إساءة استخدام العقوبات الأحادية غير القانونية والولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية على الصين".
ووفقا له، فإن "تصرفات الولايات المتحدة تشكل مثالًا نموذجيًا للترهيب الأحادي الجانب والإكراه الاقتصادي، وتقوض بشكل خطير قواعد التجارة والاقتصاد الدولية، وتهدد أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية".
في وقت سابق من سبتمبر، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلاً عن مسؤولين، أن ترامب طلب من الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم الجمركية على الهند والصين إلى 100% في إطار جهد مشترك لزيادة الضغط على روسيا.
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة ستضغط ليس فقط على الاتحاد الأوروبي، بل أيضاً على مجموعة السبع لزيادة الرسوم الجمركية على الهند والصين بسبب مشترياتهما من النفط الروسي.
أكدت روسيا مرارًا وتكرارًا أن الغرب ارتكب خطأً فادحًا برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا، ما سيؤدي إلى اعتماد جديد أقوى نتيجة ارتفاع الأسعار. وأشارت موسكو إلى أن من رفضوا شراء موارد الطاقة من روسيا ما زالوا يشترون بأسعار أعلى عبر وسطاء، وسيواصلون شراء الفحم والنفط والغاز الروسي.