تونس: عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي.. فيديو وصور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251021/تونس-عشرات-الآلاف-يحتجون-بمحافظة-قابس-رفضا-للتلوث-البيئي-فيديو-وصور--1106256852.html
تونس: عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي.. فيديو وصور
تونس: عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي.. فيديو وصور
سبوتنيك عربي
خرج مساء اليوم الثلاثاء، عشرات الآلاف من المحتجين من سكان محافظة قابس جنوبي تونس في مسيرة احتجاجية، رفضاً للتلوث البيئي الذي تعانيه المحافظة، وللمطالبة بتفكيك... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T17:43+0000
2025-10-21T17:43+0000
حصري
تونس
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106255801_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c77df61bfca2811dbec7e70c04837f87.jpg
وتأتي هذه المسيرة بالتزامن مع الإضراب العام الجهوي الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بعد أيام من التحركات الاحتجاجية اليومية التي تشهدها المحافظة، لا سيما بعد تسجيل حالات اختناق متكررة في صفوف أكثر من 100 تلميذ بسبب الغازات السامة المنبعثة من المجمع الكيميائي المتمركز في قلب المدينة. ورفع المحتجون، المشاركون في المسيرة، شعارات تطالب بضمان حقهم في العيش في بيئة سليمة وفي تنفّس هواء نقي خال من الغازات السامة.وأوضح المتحدث أن هذا المجمع أضحى يشكل خطرًا على حياتهم وعلى حياة أبنائهم، وتسبب في انتشار الأمراض السرطانية بمدينتهم. واعتبر أن "الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي قد تقادمت وانتهى عمرها الافتراضي وأصبحت تشكل خطرًا على الساكنين وهو ما يقتضي تفكيكها".وكانت حادثة اختناق عشرات التلاميذ جراء تسربات غازية من المنطقة الصناعية بمحافظة قابس جنوب شرقي تونس الشهر الماضي، قد فجّرت موجة غضب في صفوف الأهالي، لتعيد مجددًا إلى الواجهة ملف التلوث الكيميائي وما يطرحه من تهديدات صحية وبيئية متفاقمة.ويوم السبت 27 سبتمبر/ أيلول 2025، شهدت منطقة شط السلام بمحافظة قابس، حالات اختناق جماعية شملت أكثر من 50 تلميذًا، نتيجة الغازات المتصاعدة من المجمع الكيميائي التونسي، ما استدعى نقلهم إلى المستشفيات.وبحسب بيانات حملة "أوقفوا التلوث" بقابس، فقد شهدت مدينة غنوش القريبة، يوم 9 سبتمبر الماضي، تسجيل أكثر من 30 حالة اختناق، تلتها حادثة أخرى يوم 10 سبتمبر الجاري، طالت 9 أشخاص، ثم عادت لتسجل يوم 16 من الشهر ذاته أكثر من 20 حالة اختناق، وصولا إلى حادثة 27 سبتمبر الجاري الأخيرة في منطقة شط السلام، التي تجاوز فيها عدد المصابين الخمسين.وفي هذا السياق، نبّهت حملة "أوقفوا التلوث" إلى ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" داخل المنطقة الصناعية في قابس، حيث تغيب معايير السلامة البيئية والصحية، وتتفاقم المخاطر بسبب اهتراء الوحدات الصناعية المنتصبة منذ أكثر من نصف قرن، وغياب الصيانة الدورية، ما جعل التسربات الغازية أكثر تواترًا وحدة.
https://sarabic.ae/20250929/تونس-حادثة-اختناق-تلاميذ-تشعل-غضب-الأهالي-في-قابس-وتعيد-ملف-التلوث-إلى-الواجهة-1105437109.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106255801_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_7c4cfeeb6f71d7a2952919d84c0e3830.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي

تونس: عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي.. فيديو وصور

17:43 GMT 21.10.2025
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس:عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي
تونس:عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
حصري
خرج مساء اليوم الثلاثاء، عشرات الآلاف من المحتجين من سكان محافظة قابس جنوبي تونس في مسيرة احتجاجية، رفضاً للتلوث البيئي الذي تعانيه المحافظة، وللمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي.
وتأتي هذه المسيرة بالتزامن مع الإضراب العام الجهوي الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بعد أيام من التحركات الاحتجاجية اليومية التي تشهدها المحافظة، لا سيما بعد تسجيل حالات اختناق متكررة في صفوف أكثر من 100 تلميذ بسبب الغازات السامة المنبعثة من المجمع الكيميائي المتمركز في قلب المدينة.
باب البحر، تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
تونس: حادثة اختناق تلاميذ تشعل غضب الأهالي في قابس وتعيد ملف التلوث إلى الواجهة
29 سبتمبر, 19:47 GMT
ورفع المحتجون، المشاركون في المسيرة، شعارات تطالب بضمان حقهم في العيش في بيئة سليمة وفي تنفّس هواء نقي خال من الغازات السامة.
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس:عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي
تونس:عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
تونس:عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس:عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي
تونس:عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
تونس:عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس:عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي
تونس:عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
تونس:عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس:عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي
تونس:عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
تونس:عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس:عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي
تونس:عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
تونس:عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي
1/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
تونس:عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي
2/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
تونس:عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي
3/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
تونس:عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي
4/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
تونس:عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي
5/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
تونس:عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي

وقال الناشط البيئي بقابس فراس الناصفي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، "إن أهالي قابس خرجوا اليوم في صوت واحد لأنهم ملوا العيش في بيئة ملوثة بالغازات السامة المنبعثة من معامل المجمع الكيميائي التونسي".

وأوضح المتحدث أن هذا المجمع أضحى يشكل خطرًا على حياتهم وعلى حياة أبنائهم، وتسبب في انتشار الأمراض السرطانية بمدينتهم. واعتبر أن "الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي قد تقادمت وانتهى عمرها الافتراضي وأصبحت تشكل خطرًا على الساكنين وهو ما يقتضي تفكيكها".
وكانت حادثة اختناق عشرات التلاميذ جراء تسربات غازية من المنطقة الصناعية بمحافظة قابس جنوب شرقي تونس الشهر الماضي، قد فجّرت موجة غضب في صفوف الأهالي، لتعيد مجددًا إلى الواجهة ملف التلوث الكيميائي وما يطرحه من تهديدات صحية وبيئية متفاقمة.
ويوم السبت 27 سبتمبر/ أيلول 2025، شهدت منطقة شط السلام بمحافظة قابس، حالات اختناق جماعية شملت أكثر من 50 تلميذًا، نتيجة الغازات المتصاعدة من المجمع الكيميائي التونسي، ما استدعى نقلهم إلى المستشفيات.

وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبقتها 3 وقائع اختناق جماعي مشابهة خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما قاد حملة "أوقفوا التلوث" إلى وصف هذا الشهر بـ"سبتمبر الأسود"، محذرة من خطورة الوضع البيئي بمحافظة قابس جنوبي تونس.

وبحسب بيانات حملة "أوقفوا التلوث" بقابس، فقد شهدت مدينة غنوش القريبة، يوم 9 سبتمبر الماضي، تسجيل أكثر من 30 حالة اختناق، تلتها حادثة أخرى يوم 10 سبتمبر الجاري، طالت 9 أشخاص، ثم عادت لتسجل يوم 16 من الشهر ذاته أكثر من 20 حالة اختناق، وصولا إلى حادثة 27 سبتمبر الجاري الأخيرة في منطقة شط السلام، التي تجاوز فيها عدد المصابين الخمسين.
وفي هذا السياق، نبّهت حملة "أوقفوا التلوث" إلى ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" داخل المنطقة الصناعية في قابس، حيث تغيب معايير السلامة البيئية والصحية، وتتفاقم المخاطر بسبب اهتراء الوحدات الصناعية المنتصبة منذ أكثر من نصف قرن، وغياب الصيانة الدورية، ما جعل التسربات الغازية أكثر تواترًا وحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала