تونس: عشرات الآلاف يحتجون بمحافظة قابس رفضا للتلوث البيئي.. فيديو وصور
© Sputnik . Mariam.Gadera
© Sputnik . Mariam.Gadera
خرج مساء اليوم الثلاثاء، عشرات الآلاف من المحتجين من سكان محافظة قابس جنوبي تونس في مسيرة احتجاجية، رفضاً للتلوث البيئي الذي تعانيه المحافظة، وللمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي.
وتأتي هذه المسيرة بالتزامن مع الإضراب العام الجهوي الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بعد أيام من التحركات الاحتجاجية اليومية التي تشهدها المحافظة، لا سيما بعد تسجيل حالات اختناق متكررة في صفوف أكثر من 100 تلميذ بسبب الغازات السامة المنبعثة من المجمع الكيميائي المتمركز في قلب المدينة.
29 سبتمبر, 19:47 GMT
ورفع المحتجون، المشاركون في المسيرة، شعارات تطالب بضمان حقهم في العيش في بيئة سليمة وفي تنفّس هواء نقي خال من الغازات السامة.
وقال الناشط البيئي بقابس فراس الناصفي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، "إن أهالي قابس خرجوا اليوم في صوت واحد لأنهم ملوا العيش في بيئة ملوثة بالغازات السامة المنبعثة من معامل المجمع الكيميائي التونسي".
وأوضح المتحدث أن هذا المجمع أضحى يشكل خطرًا على حياتهم وعلى حياة أبنائهم، وتسبب في انتشار الأمراض السرطانية بمدينتهم. واعتبر أن "الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي قد تقادمت وانتهى عمرها الافتراضي وأصبحت تشكل خطرًا على الساكنين وهو ما يقتضي تفكيكها".
وكانت حادثة اختناق عشرات التلاميذ جراء تسربات غازية من المنطقة الصناعية بمحافظة قابس جنوب شرقي تونس الشهر الماضي، قد فجّرت موجة غضب في صفوف الأهالي، لتعيد مجددًا إلى الواجهة ملف التلوث الكيميائي وما يطرحه من تهديدات صحية وبيئية متفاقمة.
ويوم السبت 27 سبتمبر/ أيلول 2025، شهدت منطقة شط السلام بمحافظة قابس، حالات اختناق جماعية شملت أكثر من 50 تلميذًا، نتيجة الغازات المتصاعدة من المجمع الكيميائي التونسي، ما استدعى نقلهم إلى المستشفيات.
وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبقتها 3 وقائع اختناق جماعي مشابهة خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما قاد حملة "أوقفوا التلوث" إلى وصف هذا الشهر بـ"سبتمبر الأسود"، محذرة من خطورة الوضع البيئي بمحافظة قابس جنوبي تونس.
وبحسب بيانات حملة "أوقفوا التلوث" بقابس، فقد شهدت مدينة غنوش القريبة، يوم 9 سبتمبر الماضي، تسجيل أكثر من 30 حالة اختناق، تلتها حادثة أخرى يوم 10 سبتمبر الجاري، طالت 9 أشخاص، ثم عادت لتسجل يوم 16 من الشهر ذاته أكثر من 20 حالة اختناق، وصولا إلى حادثة 27 سبتمبر الجاري الأخيرة في منطقة شط السلام، التي تجاوز فيها عدد المصابين الخمسين.
وفي هذا السياق، نبّهت حملة "أوقفوا التلوث" إلى ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" داخل المنطقة الصناعية في قابس، حيث تغيب معايير السلامة البيئية والصحية، وتتفاقم المخاطر بسبب اهتراء الوحدات الصناعية المنتصبة منذ أكثر من نصف قرن، وغياب الصيانة الدورية، ما جعل التسربات الغازية أكثر تواترًا وحدة.