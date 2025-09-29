https://sarabic.ae/20250929/تونس-حادثة-اختناق-تلاميذ-تشعل-غضب-الأهالي-في-قابس-وتعيد-ملف-التلوث-إلى-الواجهة-1105437109.html

تونس: حادثة اختناق تلاميذ تشعل غضب الأهالي في قابس وتعيد ملف التلوث إلى الواجهة

تونس: حادثة اختناق تلاميذ تشعل غضب الأهالي في قابس وتعيد ملف التلوث إلى الواجهة

فجّرت حادثة اختناق عشرات التلاميذ جراء تسربات غازية من المنطقة الصناعية بمحافظة قابس جنوب شرقي تونس، موجة غضب في صفوف الأهالي، لتعيد مجددًا إلى الواجهة ملف...

ويوم السبت 27 سبتمبر/ أيلول 2025، شهدت منطقة شط السلام بمحافظة قابس، حالات اختناق جماعية شملت أكثر من 50 تلميذًا، نتيجة الغازات المتصاعدة من المجمع الكيميائي التونسي، ما استدعى نقلهم إلى المستشفيات.وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبقتها 3 وقائع اختناق جماعي مشابهة خلال شهر سبتمبر الجاري، وهو ما قاد حملة "أوقفوا التلوث" إلى وصف هذا الشهر بـ"سبتمبر الأسود"، محذرة من خطورة الوضع البيئي بمحافظة قابس جنوبي تونس. وبحسب بيانات حملة "أوقفوا التلوث" بقابس، فقد شهدت مدينة غنوش القريبة، يوم 9 سبتمبر الجاري، تسجيل أكثر من 30 حالة اختناق، تلتها حادثة أخرى يوم 10 سبتمبر الجاري، طالت 9 أشخاص، ثم عادت لتسجل يوم 16 من الشهر ذاته أكثر من 20 حالة اختناق، وصولا إلى حادثة 27 سبتمبر الجاري الأخيرة في منطقة شط السلام، التي تجاوز فيها عدد المصابين الخمسين. وشهدت محافظة قابس، خلال الأشهر الأخيرة، احتجاجات شعبية واسعة، للتأكيد على ضرورة تنفيذ القرار الحكومي الصادر سنة 2017، والذي يقضي بتفكيك الوحدات الكيميائية ونقلها بعيدًا عن المناطق السكنية. وقد جاءت هذه التحركات رفضًا لقرارات حكومية أخرى مؤرخة في 5 مارس/ آذار 2025، تنص على الترفيع في الإنتاج المرتبط بالفسفاط داخل المنطقة الصناعية، وإخراج مادة "الفوسفوجيبس" من قائمة المواد الخطرة، بالإضافة إلى السماح بإحداث صناعات جديدة مستنزفة، من بينها وحدة لإنتاج الأمونيا ومشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر. أولياء التلاميذ: أطفالنا يختنقون ولا أحد يتحرك ويُعدّ المجمع الكيميائي بمحافظة قابس، والذي يُسهم بنحو 57% من الإنتاج الوطني لحمض الفسفور، أحد أبرز مصادر التلوث في المحافظة، إذ تدفع الانبعاثات الغازية السكان والمجتمع المدني إلى المطالبة مرارًا بنقل المصانع بعيدًا عن المناطق السكنية، بعد أن ألحقت أضرارًا بالحياة البرية والبحرية وتسببت في تفشي الأمراض التنفسية والجلدية والسرطانية بين السكان. لا نعلم إلى اليوم ما نوعية الغازات التي استنشقوها، ولا إن كانت ستترك آثارًا دائمة على صحتهم". وتساءلت: "إلى متى سيتواصل العبث بأرواح أبنائنا؟". من جهته، أوضح منجي، وليّ تلميذ آخر أن ما حصل لم يكن حادثًا معزولًا، بل حلقة جديدة من سلسلة متواصلة منذ سنوات. وتابع: "الأهالي هنا باتوا يعيشون في جوّ ملوث بشكل دائم، حيث لا هواء نقي ولا ضمانة لسلامة أبنائنا"، مؤكدًا أن "السكان لم يجنوا من هذه المصانع سوى الأمراض والحوادث المتكررة، في ظل غياب إجراءات عاجلة لوقف التدهور البيئي، وتراخي السلطات في تطبيق القرارات الحكومية السابقة المتعلقة بتفكيك الوحدات الملوثة"، حسب قوله. "جريمة في حق الأرواح البشرية" وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، أكد الناشط البيئي وعضو حملة "أوقفوا التلوث" خير الدين دبية، أن "حوادث الاختناق في ولاية قابس تواصلت بوتيرة متصاعدة، حيث تجاوز عدد الحالات 100 حالة خلال شهر سبتمبر فقط". وأشار الناشط البيئي إلى أن "حالات الاختناق كانت تحدث عادة مرتين في السنة، لكنها هذه المرة تكررت ثلاث مرات متواترة خلال الشهر نفسه".وأوضح أن "وزارة الصحة بادرت بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق في الأمر، إلا أن الحوادث تكررت دون أي خطوات تنفيذية فعلية". ووصف دبية ما حدث في منطقتي شط السلام وغنوش الواقعتين بمحافظة قابس، بأنه "جريمة في حق الأرواح البشرية، ناتجة عن تعطل تنفيذ القرار الحكومي الصادر سنة 2017، القاضي بإيقاف عمل الوحدات الصناعية الملوثة". وأوضح دبية أن "الحكومات المتعاقبة أجلت تطبيق هذا القرار، مبررة ذلك بالانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، وتشكيل الحكومة الجديدة، ثم جائحة كوفيد، ثم الانتخابات مجددا، قبل أن يُلاحظ المجتمع المدني وجود مخطط للتراجع عن القرار، إذ لم يعد الحديث عن إيقاف الوحدات القاتلة، بل عن تثمين مادة الفوسفوجيبس ورفع إنتاج الفوسفاط خمس مرات، ما سيضاعف التلوث آليا خمس مرات".وحذّر الناشط البيئي من أن "حوادث الاختناق ليست سوى البداية"، لافتًا إلى التداعيات البيئية والصحية الكارثية المحتملة، خاصة في ظل إعلان الحكومة عن توسيع النشاط الصناعي في الجهة، من خلال إنشاء مصنع للأمونياك والمباشرة في تصنيع الهيدروجين الأخضر. وأكد أن "قرار 2017 جاء بعد مسار طويل من التحركات الشعبية والدراسات العلمية منذ 2011، وأن الأهالي والمجتمع المدني سيواصلون نضالهم للحفاظ على هذا القرار". تفكيك الوحدات ضرورة عاجلةوأوضح أن "السلطات الرسمية لم تولِ أي اهتمام للكارثة البيئية في المحافظة، مشيرا إلى أن المجمع الكيميائي في قابس، وكذلك في معتمدية المضيلة التابعة لمحافظة قفصة، ما زالا يستخدمان أساليب إنتاج قديمة وملوثة، دون تطوير تقنيات العمل بما يتوافق مع المعايير البيئية الوطنية والدولية". وأضاف: "نفس الإشكال يتكرر في مناطق أخرى ضمن الحوض المنجمي، خصوصا في شركة فسفاط قفصة، ما يؤكد غياب تدخل رسمي فعّال لمعالجة هذا الملف".وذكر بن عثمان أن "الشركات التابعة للمجمع الكيميائي التونسي هي شركات حكومية، وكان من المفترض أن تتدخل الدولة لحل الأزمة، إلا أن الأولويات الرسمية ما زالت تركز على المنوال التنموي والجدوى الاقتصادية، على حساب صحة السكان والبيئة". وأكد ابن عثمان أن "هذه المصانع تواصل العمل في ظروف ملوثة، رغم تسجيل حالات إصابات بالسرطان ومضاعفات خطيرة أخرى بين أهالي الجهة، ما يعكس تجاهل السلطات للأضرار الصحية الناتجة عن التلوث"، بحسب قوله.وأوضح أن "المطلب الأساسي يتمثل في تفكيك الوحدات الصناعية الملوثة ونقلها إلى مناطق بعيدة عن الأحياء السكنية، كما حدث في محافظة صفاقس، لإنهاء ما وصفه بالمأساة البيئية التي حولت قابس إلى جهة منكوبة على جميع الأصعدة".وأكد المنسق الجهوي للعدالة البيئية أن "المجتمع المدني والأهالي سيواصلون الضغط على السلطات، حتى يتم الالتزام بالقرارات الحكومية السابقة وحماية صحة المواطنين من تداعيات التلوث الصناعي".

