"الشاشية التونسية".. حرفة عريقة تواجه خطر الاندثار

"الشاشية التونسية".. حرفة عريقة تواجه خطر الاندثار

سبوتنيك عربي

في قلب المدينة العتيقة بالعاصمة تونس، يواصل الحرفي عبد السلام الغربي، الحفاظ على واحدة من أعرق الحرف التقليدية في تونس، وهي صناعة "الشاشية التونسية". 27.09.2025

داخل محله الصغير، الذي ورثه عن والده، يجلس عبد السلام، محاطًا بأدواته التقليدية وأكياس الصوف، يترقب دخول زبائن أصبحوا نادرين في السنوات الأخيرة، فـ"الشاشية التونسية"، ذلك "الطربوش" الصوفي الأحمر، الذي يُعد رمزًا من رموز الهوية التونسية، يمر اليوم بالعديد من الصعوبات، سواء على مستوى التسويق المحلي أو التصدير، ما أضرّ بهذه الحرفة العريقة التي تكافح اليوم من أجل البقاء.تاريخ ضارب في القدموأكد التواتي أن "صناعة الشاشية مثّلت خلال القرنين الـ18 والـ19 ميلادي، إحدى دعائم الاقتصاد التونسي، فقد نجحت في غزو الأسواق العالمية عبر أوروبا وأفريقيا وبعض البلدان الآسيوية، بفضل ما تتمتع به من جودة وخصوصية غير متوفرة في غيرها من أغطية الرأس".وأضاف الباحث في التراث بأن "صانعي الشاشية في تونس أو "الشوّاشون" كانوا من أعيان البلاد في ذلك الوقت باعتبار ما تدرّه عليهم حرفتهم من مداخيل كبيرة، وكان سوق "الشوّاشين" من أكثر الأسواق حركيّة ونشاطا نظرا لإقبال التونسيّين وكذلك الوافدين على تونس على هذه البضاعة، ولكن الشّاشية التونسية أصيبت بوهن مع الحرب العالمية الأولى جرّاء صعوبات التزوّد بالصّوف المغزول في ذلك الوقت".وأشار المتحدث إلى أنه "من العوامل الأخرى، التي أدت إلى تراجع صناعة الشّاشية التونسيّة هو المنافسة الأجنبية في ذلك الوقت وخاصّة منها المنافسة النمساويّة والإيطالية على الرغم من أن الشّاشية الأوروبية أحيانا هي أقلّ جودة من الشّاشية التونسية من جهتي النسيج والصّباغة إلاّ أنّ ثمنها البخس هو الذي فسّر زحفها على السّوق التونسية، وبعد استقلال تونس والتحوّلات الاجتماعية والثقافية التي طرأت على المجتمع التونسي في ظلّ الدولة الحديثة، وما كان لذلك من انعكاسات هزّت البنية التقليدية من قواعدها، لتطال اللّباس التقليدي بوجه عامّ والشّاشية بوجه خاصّ وهو ما أدى الى تراجع هذا القطاع منذ العقود الأولى لاستقلال تونس ليصل تدريجيا اليوم إلى تخوم الكساد"."الشاشية" عنوان هويةوأضاف محدثنا بنبرة متحمسة: "عشقي لهذه الحرفة دفعني إلى مغادرة مقاعد الدراسة مبكرًا رغم تفوقي، حيث كانت هذه الحرفة الأقرب إلى قلبي، وقد اعتدت منذ صغري على الوجود في محلات الحرفيين".واوضح عبد السلام بأن "صناعة الشاشية تعتمد في الأساس على الصوف، الذي يغزل بطريقة خاصة، ثم يصنع الكبوس (القبعة) من قبل النساء، من ثم يمر إلى مرحلة التلبيد لأخذ الشكل قبل معالجة الكبوس بواسطة "الكرضون" (أداة تستخدم في صنع الشاشية)، بعدها يأتي دور صبغ الشاشية ومعالجة ثانية بواسطة "الكرضون"، وأخيرًا توضع في القالب لاكتساب شكلها النهائي".حرفة تكافح من أجل البقاءويؤكد عبد السلام أن "ضعف الترويج والتسويق، وعزوف التونسي عن ارتداء الشاشية، ساهم في تراجع مبيعات الشاشية وتقلص عدد الحرفيين العاملين في هذا المجال، حيث صار عددهم يقدر بـ7 حرفيين على أقصى تقدير".بدوره، أكد العم علي العمري، الذي يمارس هذه الحرفة منذ نحو 40 عاما، على ضرورة تدخل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الحرفيين، وإحياء التراث التونسي من خلال حملات توعية وتشجيع على اقتناء المنتجات التقليدية.ضعف الترويج وغياب الدعموأشار عبد السلام إلى أن "كلفة الإنتاج ارتفعت كثيرًا في السنوات الأخيرة، مع غلاء المواد الأولية وخاصة الصوف عالي الجودة الذي يتم جلبه من الخارج في بعض الأحيان، في ظل غياب دعم حكومي مباشر للحرفيين".عزوف من الشبابومن بين التحديات الكبرى التي يواجهها قطاع الشاشية في تونس هو عزوف الشباب عن تعلم هذه الحرفة. وقال العم علي العمري: "نحن نُعاني من نقص فادح في اليد العاملة الشابة، كثير من الحرفيين الكبار تقاعدوا أو توفوا، ولم نجد من يُعوّضهم، فالشاشية تتطلب الصبر، والشباب اليوم يبحث عن مهن أسرع ربحا وأقل جهدا".ويأمل عبد السلام الغربي وزملاؤه القلائل، بأن يرى في يوم من الأيام عودة الشاشية التونسية إلى مكانتها الأصلية وإشعاعها، ليس فقط كقطعة من اللباس التقليدي، بل كرمز من رموز الهوية الثقافية التونسية.

