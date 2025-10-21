رشاش روسي خفيف يطلق 950 رصاصة في الدقيقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251021/رشاش-روسي-خفيف-يطلق-950-رصاصة-في-الدقيقة-1106239320.html
رشاش روسي خفيف يطلق 950 رصاصة في الدقيقة
رشاش روسي خفيف يطلق 950 رصاصة في الدقيقة
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا تاريخا طويلا في إنتاج وتطوير الأسلحة الهجومية الخفيفة التي يستخدمها الجنود في مهام الاقتحام خلال المعارك البرية، حيث توفر غطاء نيرانيا يمكنه تأمين... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T10:37+0000
2025-10-21T10:37+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106238992_0:67:1279:786_1920x0_80_0_0_7370c00788d5fcfa24ba70eca67d5ab0.png
ورغم أن بندقية كلاشنيكوف "إيه كيه - 47" ونسخها تنال الشهرة الأكثر عالميا بين الأسلحة الروسية، إلا أن هناك أسلحة هجومية أخرى تستخدم طلقات خاصة ذات كفاءة عالية، مثل رشاش "إس آر - 2 إم".وأورد موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي معلومات عن هذا الرشاش الروسي، الذي يمكن استخدامه ضد الأفراد بفاعلية من مسافة 200 متر، وضد المركبات الخفيفة من مدى 100 متر.ورغم أن هذا الرشاش يستخدم طلقاتها بذات قطر الطلقات التي تستخدمها المسدسات العادية (9 مم)، إلا أن طول طلقاته أكبر ليمنحه مدى وقوة أكبر مقارنة بالمسدسات، إضافة إلى معدل الإطلاق الكبير.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن أهم ما يميز هذا السلاح الروسي هو خفة الوزن والحجم الصغير خاصة في وضع الطي ما يسمح لعناصر الأمن السري بإخفائه بسهولة خلال المهام الخاصة.ويضم تصميم الرشاش الروسي نظام تصويب أمامي وخلفي، إضافة إلى إمكانية تزويده بنظام تصويب إضافي بواسطة مكان مخصص على الجزء العلوي منه.كما يتم رص الذخيرة داخل مخزن الطلقات على صفين لتقليل طول المخزن، الذي يمكن تغيير وضعه عند الحاجة لإخفائه خلال المهام السرية.وبحسب الموقع، فإن الطلقات التي يستخدمها هذا الرشاش يمكنها اختراق وسائل الحماية التي يرتديها الجنود من مسافة 100 متر، كما يمكن استخدامها ضد المركبات من مسافة 200 متر.
https://sarabic.ae/20230918/مدفع-بي-كيه-تي-إم-الرشاش-تستخدمه-الدبابات-الروسية-في-سحق-الأهداف-الصغيرة-1081166509.html
https://sarabic.ae/20230911/كورد-الروسي-مدفع-رشاش-ثقيل-بدقة-بنادق-القنص-الخارقة-صور-1080938970.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106238992_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_db2b053934a992665f4737fa807f1b97.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

رشاش روسي خفيف يطلق 950 رصاصة في الدقيقة

10:37 GMT 21.10.2025
© Photo / ROEإس آر - 2 إم.. رشاش روسي خفيف يطلق 950 رصاصة في الدقيقة
إس آر - 2 إم.. رشاش روسي خفيف يطلق 950 رصاصة في الدقيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© Photo / ROE
تابعنا عبر
تمتلك روسيا تاريخا طويلا في إنتاج وتطوير الأسلحة الهجومية الخفيفة التي يستخدمها الجنود في مهام الاقتحام خلال المعارك البرية، حيث توفر غطاء نيرانيا يمكنه تأمين تلك المهام بنجاح.
ورغم أن بندقية كلاشنيكوف "إيه كيه - 47" ونسخها تنال الشهرة الأكثر عالميا بين الأسلحة الروسية، إلا أن هناك أسلحة هجومية أخرى تستخدم طلقات خاصة ذات كفاءة عالية، مثل رشاش "إس آر - 2 إم".
مدفع بي كيه تي إم الرشاش… تستخدمه الدبابات الروسية في سحق الأهداف الصغيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
وسائط متعددة
مدفع "بي كيه تي إم" الرشاش… تستخدمه الدبابات الروسية في سحق الأهداف الصغيرة
18 سبتمبر 2023, 17:12 GMT
وأورد موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي معلومات عن هذا الرشاش الروسي، الذي يمكن استخدامه ضد الأفراد بفاعلية من مسافة 200 متر، وضد المركبات الخفيفة من مدى 100 متر.
ورغم أن هذا الرشاش يستخدم طلقاتها بذات قطر الطلقات التي تستخدمها المسدسات العادية (9 مم)، إلا أن طول طلقاته أكبر ليمنحه مدى وقوة أكبر مقارنة بالمسدسات، إضافة إلى معدل الإطلاق الكبير.
© Photo / ROEإس آر - 2 إم.. رشاش روسي خفيف يطلق 950 رصاصة في الدقيقة
إس آر - 2 إم.. رشاش روسي خفيف يطلق 950 رصاصة في الدقيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
إس آر - 2 إم.. رشاش روسي خفيف يطلق 950 رصاصة في الدقيقة
© Photo / ROE

المواصفات الفنية

العيار: (9 * 21 مم)
نوع الطلقات: "إس بي - 10" / "إس بي - 11" / "7 بي تي - 3"
مدى الإطلاق: 200 متر.
معدل الإطلاق: 950 طلقة في الدقيقة
الطول الكلي بالدبشك: 60.5 سم
الطول في وضع الطي: 36.7 سم
الوزن دون مخزن ودبشك: 1.5 كغ تقريبا
سعة المخزن: 20 أو 30 طلقة حسب الحاجة
ولفت الموقع إلى أن أهم ما يميز هذا السلاح الروسي هو خفة الوزن والحجم الصغير خاصة في وضع الطي ما يسمح لعناصر الأمن السري بإخفائه بسهولة خلال المهام الخاصة.
مدفع رشاش كورد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
"كورد" الروسي.. مدفع رشاش ثقيل بدقة بنادق القنص الخارقة... صور
11 سبتمبر 2023, 20:57 GMT
ويضم تصميم الرشاش الروسي نظام تصويب أمامي وخلفي، إضافة إلى إمكانية تزويده بنظام تصويب إضافي بواسطة مكان مخصص على الجزء العلوي منه.
كما يتم رص الذخيرة داخل مخزن الطلقات على صفين لتقليل طول المخزن، الذي يمكن تغيير وضعه عند الحاجة لإخفائه خلال المهام السرية.
وبحسب الموقع، فإن الطلقات التي يستخدمها هذا الرشاش يمكنها اختراق وسائل الحماية التي يرتديها الجنود من مسافة 100 متر، كما يمكن استخدامها ضد المركبات من مسافة 200 متر.
© Sputnikبيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
بيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
بيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала