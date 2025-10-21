https://sarabic.ae/20251021/رشاش-روسي-خفيف-يطلق-950-رصاصة-في-الدقيقة-1106239320.html
سبوتنيك عربي
2025-10-21T10:37+0000
2025-10-21T10:37+0000
2025-10-21T10:37+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106238992_0:67:1279:786_1920x0_80_0_0_7370c00788d5fcfa24ba70eca67d5ab0.png
ورغم أن بندقية كلاشنيكوف "إيه كيه - 47" ونسخها تنال الشهرة الأكثر عالميا بين الأسلحة الروسية، إلا أن هناك أسلحة هجومية أخرى تستخدم طلقات خاصة ذات كفاءة عالية، مثل رشاش "إس آر - 2 إم".وأورد موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي معلومات عن هذا الرشاش الروسي، الذي يمكن استخدامه ضد الأفراد بفاعلية من مسافة 200 متر، وضد المركبات الخفيفة من مدى 100 متر.ورغم أن هذا الرشاش يستخدم طلقاتها بذات قطر الطلقات التي تستخدمها المسدسات العادية (9 مم)، إلا أن طول طلقاته أكبر ليمنحه مدى وقوة أكبر مقارنة بالمسدسات، إضافة إلى معدل الإطلاق الكبير.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن أهم ما يميز هذا السلاح الروسي هو خفة الوزن والحجم الصغير خاصة في وضع الطي ما يسمح لعناصر الأمن السري بإخفائه بسهولة خلال المهام الخاصة.ويضم تصميم الرشاش الروسي نظام تصويب أمامي وخلفي، إضافة إلى إمكانية تزويده بنظام تصويب إضافي بواسطة مكان مخصص على الجزء العلوي منه.كما يتم رص الذخيرة داخل مخزن الطلقات على صفين لتقليل طول المخزن، الذي يمكن تغيير وضعه عند الحاجة لإخفائه خلال المهام السرية.وبحسب الموقع، فإن الطلقات التي يستخدمها هذا الرشاش يمكنها اختراق وسائل الحماية التي يرتديها الجنود من مسافة 100 متر، كما يمكن استخدامها ضد المركبات من مسافة 200 متر.
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
تمتلك روسيا تاريخا طويلا في إنتاج وتطوير الأسلحة الهجومية الخفيفة التي يستخدمها الجنود في مهام الاقتحام خلال المعارك البرية، حيث توفر غطاء نيرانيا يمكنه تأمين تلك المهام بنجاح.
ورغم أن بندقية كلاشنيكوف "إيه كيه - 47" ونسخها تنال الشهرة الأكثر عالميا بين الأسلحة
الروسية، إلا أن هناك أسلحة هجومية أخرى تستخدم طلقات خاصة ذات كفاءة عالية، مثل رشاش "إس آر - 2 إم".
18 سبتمبر 2023, 17:12 GMT
وأورد موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي معلومات عن هذا الرشاش
الروسي، الذي يمكن استخدامه ضد الأفراد بفاعلية من مسافة 200 متر، وضد المركبات الخفيفة من مدى 100 متر.
ورغم أن هذا الرشاش يستخدم طلقاتها بذات قطر الطلقات التي تستخدمها المسدسات العادية (9 مم)، إلا أن طول طلقاته أكبر ليمنحه مدى وقوة أكبر مقارنة بالمسدسات، إضافة إلى معدل الإطلاق الكبير.
نوع الطلقات: "إس بي - 10" / "إس بي - 11" / "7 بي تي - 3"
معدل الإطلاق: 950 طلقة في الدقيقة
الطول الكلي بالدبشك: 60.5 سم
الطول في وضع الطي: 36.7 سم
الوزن دون مخزن ودبشك: 1.5 كغ تقريبا
سعة المخزن: 20 أو 30 طلقة حسب الحاجة
ولفت الموقع إلى أن أهم ما يميز هذا السلاح الروسي هو خفة الوزن والحجم الصغير خاصة في وضع الطي ما يسمح لعناصر الأمن السري بإخفائه بسهولة خلال المهام الخاصة.
11 سبتمبر 2023, 20:57 GMT
ويضم تصميم الرشاش الروسي نظام تصويب أمامي وخلفي، إضافة إلى إمكانية تزويده بنظام تصويب إضافي بواسطة مكان مخصص على الجزء العلوي منه.
كما يتم رص الذخيرة
داخل مخزن الطلقات على صفين لتقليل طول المخزن، الذي يمكن تغيير وضعه عند الحاجة لإخفائه خلال المهام السرية.
وبحسب الموقع، فإن الطلقات التي يستخدمها هذا الرشاش يمكنها اختراق وسائل الحماية التي يرتديها الجنود من مسافة 100 متر، كما يمكن استخدامها ضد المركبات من مسافة 200 متر.