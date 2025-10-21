عربي
مقتل 5 جنود وإصابة 20 آخرين إثر هجوم لتنظيم "القاعدة" على ثكنة عسكرية جنوبي اليمن
مقتل 5 جنود وإصابة 20 آخرين إثر هجوم لتنظيم "القاعدة" على ثكنة عسكرية جنوبي اليمن

لقي خمسة جنود يمنيين حتفهم وأصيب عشرون آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر هجومين انتحاريين وثالث مسلح نفذها تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في محافظة أبين الساحلية جنوبي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة أبين، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "انتحارياً نفذ هجوماً بسيارة مفخخة على بوابة المجمع الحكومي لمديرية المحفد شرقي أبين، الذي تتخذ منه قيادة اللواء الأول في قوات الدعم والإسناد التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي مقراً لها".
وأضاف، أن "تنظيم القاعدة شن هجوماً انتحارياً آخر بدراجة نارية مفخخة استهدف البوابة الرئيسية لمقر اللواء الأول دعم وإسناد، ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف العسكريين، وأدى إلى انهيار أجزاء من الثكنة العسكرية".
وذكر المصدر أن "خمسة مهاجمين من "القاعدة" نفذوا هجوماً ثالثاً بأسلحة رشاشة على مقر اللواء بهدف السيطرة على قيادته وأسلحته، إلا أن أفراد اللواء تصدوا له وقتلوا منفذيه".
وحسب المصدر، فإن "الهجوم الواسع لتنظيم القاعدة الذي نفذته عناصره مرتديةً الزي العسكري، أسفر عن سقوط 5 قتلى و20 جريحاً في حصيلة أولية، كما خلف أضراراً مادية واسعة في الثكنة العسكرية ومستشفى المحفد".
وتشهد محافظة أبين، منذ أكثر من عام، سلسلة هجمات لـ "القاعدة" على القوات العسكرية والأمنية، أعنفها في 16 آب/ أغسطس من العام الماضي، حين قُتل وأصيب 34 جندياً من اللواء الثالث بقوات الدعم والإسناد، إثر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، شنه التنظيم على ثكنة في مديرية مُودية شمال شرقي أبين.
ومنذ إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، في 22 آب/ أغسطس 2022، إطلاق قواته عملية "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين الساحلية من عناصر "القاعدة"، تتعرض القوات العسكرية والأمنية في المحافظة إلى هجمات للتنظيم توقع عادةً قتلى.
