من "الموناليزا" إلى ياقوتة "نجمة الهند"... أشهر السرقات في تاريخ المتاحف العالمية

09:03 GMT 21.10.2025
تابعنا عبر
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" صور بعض الأعمال الفنية الشهيرة التي تمت سرقتها من متاحف عدة مختلفة في العالم.
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور

لوحة تيتيان فيسيليو "يا رجل!"، في المعرض الدائم لمتحف بوشكين. تم سرقة اللوحة عام 1927

لوحة تيتيان فيسيليو &quot;يا رجل!&quot;، في المعرض الدائم لمتحف بوشكين. تم سرقة اللوحة عام 1927 - سبوتنيك عربي
1/14
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
الانتقال إلى بنك الصور

لوحة تيتيان فيسيليو "يا رجل!"، في المعرض الدائم لمتحف بوشكين. تم سرقة اللوحة عام 1927

CC0 / Shonagon / Diadème de la parure de la reine Marie-Amélie

تاج من مجموعة مجوهرات الملكة ماري أميلي والملكة هورتنس الذي تم سرقته، من متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس

تاج من مجموعة مجوهرات الملكة ماري أميلي والملكة هورتنس الذي تم سرقته، من متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس - سبوتنيك عربي
2/14
CC0 / Shonagon / Diadème de la parure de la reine Marie-Amélie

تاج من مجموعة مجوهرات الملكة ماري أميلي والملكة هورتنس الذي تم سرقته، من متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

ضباط شرطة فرنسيون يقفون أمام متحف اللوفر بعد عملية سطو في باريس، فرنسا، في 19 أكتوبر 2025

ضباط شرطة فرنسيون يقفون أمام متحف اللوفر بعد عملية سطو في باريس، فرنسا، في 19 أكتوبر 2025 - سبوتنيك عربي
3/14
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

ضباط شرطة فرنسيون يقفون أمام متحف اللوفر بعد عملية سطو في باريس، فرنسا، في 19 أكتوبر 2025

© Getty Images / Bettmann

بيل بونتي، مدير العلاقات العامة في متحف مونتريال للفنون الجميلة، يعرض صورا لـ 18 لوحة مسروقة من المتحف

بيل بونتي، مدير العلاقات العامة في متحف مونتريال للفنون الجميلة، يعرض صورا لـ 18 لوحة مسروقة من المتحف - سبوتنيك عربي
4/14
© Getty Images / Bettmann

بيل بونتي، مدير العلاقات العامة في متحف مونتريال للفنون الجميلة، يعرض صورا لـ 18 لوحة مسروقة من المتحف

© AP Photo / Josh Reynoldsلا يزال الإطار الفارغ الذي قطع منه اللصوص لوحة رامبرانت "العاصفة على بحيرة طبريا" معروضا في متحف إيزابيلا ستيوارت جاردنر في بوسطن.
لا يزال الإطار فارغ الذي قطع منه اللصوص لوحة رامبرانت العاصفة على بحيرة طبريا معروضا في متحف إيزابيلا ستيوارت جاردنر في بوسطن. - سبوتنيك عربي
5/14
© AP Photo / Josh Reynolds
لا يزال الإطار الفارغ الذي قطع منه اللصوص لوحة رامبرانت "العاصفة على بحيرة طبريا" معروضا في متحف إيزابيلا ستيوارت جاردنر في بوسطن.
© Photo / Public domain

الأميرة هيلدا فون بادن وعلى رأسها تاج (ويعود تاريخه إلى بداية القرن العشرين) سرق من المتحف الوطني في مدينة كارلسروه الألمانية، وهو من الذهب والبلاتين مرصع بـ367 ماسة

الأميرة هيلدا فون بادن وعلى رأسها تاج (ويعود تاريخه إلى بداية القرن العشرين) سرق من المتحف الوطني في مدينة كارلسروه الألمانية، وهو من الذهب والبلاتين مرصع بـ367 ماسة - سبوتنيك عربي
6/14
© Photo / Public domain

الأميرة هيلدا فون بادن وعلى رأسها تاج (ويعود تاريخه إلى بداية القرن العشرين) سرق من المتحف الوطني في مدينة كارلسروه الألمانية، وهو من الذهب والبلاتين مرصع بـ367 ماسة

© Getty Images / Roger Viollet

فينتشنزو بيروجيا، الذي سرق الموناليزا، دخل عامل اللوفر إلى المتحف، ولاحظ أن الغرفة التي تحتوي على لوحة الموناليزا لم يكن بها حراس أو زوار، وأخذ اللوحة وأزالها من الإطار، وخرج من متحف اللوفر تحت ذراعه، وصفت السرقة بأنها أعظم سرقة الفن في القرن الـ20

فينتشنزو بيروجيا، الذي سرق الموناليزا، دخل عامل اللوفر إلى المتحف، ولاحظ أن الغرفة التي تحتوي على لوحة الموناليزا لم يكن بها حراس أو زوار، وأخذ اللوحة وأزالها من الإطار، وخرج من متحف اللوفر تحت ذراعه، وصفت السرقة بأنها أعظم سرقة الفن في القرن الـ20 - سبوتنيك عربي
7/14
© Getty Images / Roger Viollet

فينتشنزو بيروجيا، الذي سرق الموناليزا، دخل عامل اللوفر إلى المتحف، ولاحظ أن الغرفة التي تحتوي على لوحة الموناليزا لم يكن بها حراس أو زوار، وأخذ اللوحة وأزالها من الإطار، وخرج من متحف اللوفر تحت ذراعه، وصفت السرقة بأنها أعظم سرقة الفن في القرن الـ20

© Getty Images / Picture alliance/Sebastian Kahnert

صورة توثق الأضرار التي لحقت بالخزنة، غرفة الجوهرة هي في الواقع جزء من متحف "القبو الأخضر التاريخي" الموجود في القصر الملكي في دريسدن، ألمانيا

صورة توثق الأضرار التي لحقت بالخزنة، غرفة الجوهرة هي في الواقع جزء من متحف &quot;القبو الأخضر التاريخي&quot; الموجود في القصر الملكي في دريسدن، ألمانيا - سبوتنيك عربي
8/14
© Getty Images / Picture alliance/Sebastian Kahnert

صورة توثق الأضرار التي لحقت بالخزنة، غرفة الجوهرة هي في الواقع جزء من متحف "القبو الأخضر التاريخي" الموجود في القصر الملكي في دريسدن، ألمانيا

© AP Photo / Alekander Nordahl

يعرض كنوت بيرج، مدير المعرض الوطني في أوسلو، وليف بلاتر، أمين المتحف، لوحة مونش الشهيرة "الصرخة" ثاني أشهر لوحة فنية بعد الموناليزا ، التي تم العثور عليها بعد أربعة أشهر من السرقة من المتحف الوطني في النرويج

يعرض كنوت بيرج، مدير المعرض الوطني في أوسلو، وليف بلاتر، أمين المتحف، لوحة مونش الشهيرة &quot;الصرخة&quot; ثاني أشهر لوحة فنية بعد الموناليزا ، التي تم العثور عليها بعد أربعة أشهر من السرقة من المتحف الوطني في النرويج - سبوتنيك عربي
9/14
© AP Photo / Alekander Nordahl

يعرض كنوت بيرج، مدير المعرض الوطني في أوسلو، وليف بلاتر، أمين المتحف، لوحة مونش الشهيرة "الصرخة" ثاني أشهر لوحة فنية بعد الموناليزا ، التي تم العثور عليها بعد أربعة أشهر من السرقة من المتحف الوطني في النرويج

© AP Photo / Egypt's Ministry of Tourism and Antiquities

سوار عمره 3000 عام يخص فرعون قديم سرق من المتحف المصري في القاهرة

سوار عمره 3000 عام يخص فرعون قديم سرق من المتحف المصري في القاهرة - سبوتنيك عربي
10/14
© AP Photo / Egypt's Ministry of Tourism and Antiquities

سوار عمره 3000 عام يخص فرعون قديم سرق من المتحف المصري في القاهرة

© Getty Images / PA Images

حارس معرض يفحص إطاراتٍ تركها لصوص سرقوا ثلاث لوحات لرامبرانت، وثلاث لوحات لروبنز، ولوحتين أخريين

حارس معرض يفحص إطاراتٍ تركها لصوص سرقوا ثلاث لوحات لرامبرانت، وثلاث لوحات لروبنز، ولوحتين أخريين - سبوتنيك عربي
11/14
© Getty Images / PA Images

حارس معرض يفحص إطاراتٍ تركها لصوص سرقوا ثلاث لوحات لرامبرانت، وثلاث لوحات لروبنز، ولوحتين أخريين

© AP Photo / Christian Lutz

يظهر الفرنسي ستيفان بريتويسر، إلى اليمين، ومحاميه تييري موسر في قاعة محكمة في ستراسبورغ، شرقي فرنسا، 6 يناير 2005. اتهم بريتويزر بسرقة نحو 240 قطعة فنية في متاحف أوروبية مختلفة، خاصة في فرنسا وألمانيا وسويسرا

يظهر الفرنسي ستيفان بريتويسر، إلى اليمين، ومحاميه تييري موسر في قاعة محكمة في ستراسبورغ، شرقي فرنسا، 6 يناير 2005. اتهم بريتويزر بسرقة نحو 240 قطعة فنية في متاحف أوروبية مختلفة، خاصة في فرنسا وألمانيا وسويسرا - سبوتنيك عربي
12/14
© AP Photo / Christian Lutz

يظهر الفرنسي ستيفان بريتويسر، إلى اليمين، ومحاميه تييري موسر في قاعة محكمة في ستراسبورغ، شرقي فرنسا، 6 يناير 2005. اتهم بريتويزر بسرقة نحو 240 قطعة فنية في متاحف أوروبية مختلفة، خاصة في فرنسا وألمانيا وسويسرا

© Photo / Social media page of Bergen University Museum

400 قطعة أثرية من عصر الفايكنج سرقت من متحف الجامعة في بيرغن في النرويج

400 قطعة أثرية من عصر الفايكنج سرقت من متحف الجامعة في بيرغن في النرويج - سبوتنيك عربي
13/14
© Photo / Social media page of Bergen University Museum

400 قطعة أثرية من عصر الفايكنج سرقت من متحف الجامعة في بيرغن في النرويج

© AP Photo / Anthony Cameranoحارس أمن في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك يراقب نجم الياقوت الهندي الذي يبلغ وزنه 563 قيراطا في 9 أبريل 1965
حارس أمن في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك يراقب نجم الياقوت الهندي الذي يبلغ وزنه 563 قيراطا في 9 أبريل 1965 - سبوتنيك عربي
14/14
© AP Photo / Anthony Camerano
حارس أمن في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك يراقب نجم الياقوت الهندي الذي يبلغ وزنه 563 قيراطا في 9 أبريل 1965
