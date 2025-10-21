من "الموناليزا" إلى ياقوتة "نجمة الهند"... أشهر السرقات في تاريخ المتاحف العالمية

لوحة تيتيان فيسيليو "يا رجل!"، في المعرض الدائم لمتحف بوشكين. تم سرقة اللوحة عام 1927
لوحة تيتيان فيسيليو "يا رجل!"، في المعرض الدائم لمتحف بوشكين. تم سرقة اللوحة عام 1927
تاج من مجموعة مجوهرات الملكة ماري أميلي والملكة هورتنس الذي تم سرقته، من متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس
تاج من مجموعة مجوهرات الملكة ماري أميلي والملكة هورتنس الذي تم سرقته، من متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس
ضباط شرطة فرنسيون يقفون أمام متحف اللوفر بعد عملية سطو في باريس، فرنسا، في 19 أكتوبر 2025
ضباط شرطة فرنسيون يقفون أمام متحف اللوفر بعد عملية سطو في باريس، فرنسا، في 19 أكتوبر 2025
بيل بونتي، مدير العلاقات العامة في متحف مونتريال للفنون الجميلة، يعرض صورا لـ 18 لوحة مسروقة من المتحف
بيل بونتي، مدير العلاقات العامة في متحف مونتريال للفنون الجميلة، يعرض صورا لـ 18 لوحة مسروقة من المتحف
الأميرة هيلدا فون بادن وعلى رأسها تاج (ويعود تاريخه إلى بداية القرن العشرين) سرق من المتحف الوطني في مدينة كارلسروه الألمانية، وهو من الذهب والبلاتين مرصع بـ367 ماسة
الأميرة هيلدا فون بادن وعلى رأسها تاج (ويعود تاريخه إلى بداية القرن العشرين) سرق من المتحف الوطني في مدينة كارلسروه الألمانية، وهو من الذهب والبلاتين مرصع بـ367 ماسة
فينتشنزو بيروجيا، الذي سرق الموناليزا، دخل عامل اللوفر إلى المتحف، ولاحظ أن الغرفة التي تحتوي على لوحة الموناليزا لم يكن بها حراس أو زوار، وأخذ اللوحة وأزالها من الإطار، وخرج من متحف اللوفر تحت ذراعه، وصفت السرقة بأنها أعظم سرقة الفن في القرن الـ20
فينتشنزو بيروجيا، الذي سرق الموناليزا، دخل عامل اللوفر إلى المتحف، ولاحظ أن الغرفة التي تحتوي على لوحة الموناليزا لم يكن بها حراس أو زوار، وأخذ اللوحة وأزالها من الإطار، وخرج من متحف اللوفر تحت ذراعه، وصفت السرقة بأنها أعظم سرقة الفن في القرن الـ20
صورة توثق الأضرار التي لحقت بالخزنة، غرفة الجوهرة هي في الواقع جزء من متحف "القبو الأخضر التاريخي" الموجود في القصر الملكي في دريسدن، ألمانيا
صورة توثق الأضرار التي لحقت بالخزنة، غرفة الجوهرة هي في الواقع جزء من متحف "القبو الأخضر التاريخي" الموجود في القصر الملكي في دريسدن، ألمانيا
يعرض كنوت بيرج، مدير المعرض الوطني في أوسلو، وليف بلاتر، أمين المتحف، لوحة مونش الشهيرة "الصرخة" ثاني أشهر لوحة فنية بعد الموناليزا ، التي تم العثور عليها بعد أربعة أشهر من السرقة من المتحف الوطني في النرويج
يعرض كنوت بيرج، مدير المعرض الوطني في أوسلو، وليف بلاتر، أمين المتحف، لوحة مونش الشهيرة "الصرخة" ثاني أشهر لوحة فنية بعد الموناليزا ، التي تم العثور عليها بعد أربعة أشهر من السرقة من المتحف الوطني في النرويج
سوار عمره 3000 عام يخص فرعون قديم سرق من المتحف المصري في القاهرة
سوار عمره 3000 عام يخص فرعون قديم سرق من المتحف المصري في القاهرة
حارس معرض يفحص إطاراتٍ تركها لصوص سرقوا ثلاث لوحات لرامبرانت، وثلاث لوحات لروبنز، ولوحتين أخريين
حارس معرض يفحص إطاراتٍ تركها لصوص سرقوا ثلاث لوحات لرامبرانت، وثلاث لوحات لروبنز، ولوحتين أخريين
يظهر الفرنسي ستيفان بريتويسر، إلى اليمين، ومحاميه تييري موسر في قاعة محكمة في ستراسبورغ، شرقي فرنسا، 6 يناير 2005. اتهم بريتويزر بسرقة نحو 240 قطعة فنية في متاحف أوروبية مختلفة، خاصة في فرنسا وألمانيا وسويسرا
يظهر الفرنسي ستيفان بريتويسر، إلى اليمين، ومحاميه تييري موسر في قاعة محكمة في ستراسبورغ، شرقي فرنسا، 6 يناير 2005. اتهم بريتويزر بسرقة نحو 240 قطعة فنية في متاحف أوروبية مختلفة، خاصة في فرنسا وألمانيا وسويسرا
400 قطعة أثرية من عصر الفايكنج سرقت من متحف الجامعة في بيرغن في النرويج
400 قطعة أثرية من عصر الفايكنج سرقت من متحف الجامعة في بيرغن في النرويج