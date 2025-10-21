من "الموناليزا" إلى ياقوتة "نجمة الهند"... أشهر السرقات في تاريخ المتاحف العالمية

© Getty Images / Roger Viollet

فينتشنزو بيروجيا، الذي سرق الموناليزا، دخل عامل اللوفر إلى المتحف، ولاحظ أن الغرفة التي تحتوي على لوحة الموناليزا لم يكن بها حراس أو زوار، وأخذ اللوحة وأزالها من الإطار، وخرج من متحف اللوفر تحت ذراعه، وصفت السرقة بأنها أعظم سرقة الفن في القرن الـ20