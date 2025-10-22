الـ"ريكتسيا" في ليبيا.. بين التحذيرات الطبية والإهمال البيئي

عربي
بوتين يشرف على تدريب للقوات النووية الاستراتيجية الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251022/الـريكتسيا-في-ليبيا-بين-التحذيرات-الطبية-والإهمال-البيئي-1106273715.html
الـ"ريكتسيا" في ليبيا.. بين التحذيرات الطبية والإهمال البيئي
الـ"ريكتسيا" في ليبيا.. بين التحذيرات الطبية والإهمال البيئي
سبوتنيك عربي
تشهد ليبيا في الآونة الأخيرة تحذيرات طبية متصاعدة من انتشار مرض الـ"ركيتسيا"، وهو أحد الأمراض البكتيرية، التي تنتقل عبر الحشرات وتشكل خطرًا على الصحة العامة،... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T10:30+0000
2025-10-22T10:30+0000
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102204/76/1022047695_0:28:3541:2020_1920x0_80_0_0_46d94e19c940bb68a407ca9a76505d67.jpg
ويخشى الأطباء من تحول المرض إلى مشكلة وبائية إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة للسيطرة عليه والتوعية بطرق الوقاية منه، خصوصًا في المناطق الريفية، التي تفتقر إلى الخدمات البيطرية والصحية الأساسية.وفي إطار الجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، نظمت العاصمة طرابلس، في الأيام الماضية، يومًا علميًا خُصص لمناقشة مرض الـ"ريكتسيا" وحمى "كيو" في ليبيا، بمشاركة نخبة من المتخصصين والباحثين في مجالي الطب البشري والبيطري.تصريح مسؤولوقال مدير إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور أسامة غريبة، إن "مرض الريكتسيا هو عدوى بكتيرية تنتقل عن طريق الحشرات، ويعد من الأمراض المستوطنة في ليبيا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم تسجيل حالات إصابة به سنويا في بعض المدن الليبية".وأوضح الدكتور غريبة أنه "تم الإبلاغ مؤخرا عن حالات مصابة بطفح جلدي وارتفاع في درجة الحرارة، وبعد التشخيص الطبي تبين أن المصابين تعرضوا للدغات حشرات تسببت في إصابتهم بمرض الريكتسيا".وأضاف غريبة أن "المركز الوطني لمكافحة الأمراض قام بتشكيل فريق متخصص قام بزيارة ميدانية إلى موقع الحالات، بالتنسيق مع إدارات الخدمات الصحية والإصحاح البيئي والصحة الحيوانية".وأكد أن "المركز يبذل جهودا كبيرة من خلال فرق الرصد لمتابعة الوضع الوبائي في مختلف مدن ليبيا، سواء فيما يتعلق بمرض الريكتسيا أو غيره من الأمراض المعدية".وأشار إلى أن "هناك قائمة بالأمراض التي يجب الإبلاغ عنها ليتمكن المركز من متابعتها بشكل دقيق ومستمر".وبيّن الدكتور غريبة أن "المركز درّب فرقًا وطنية متخصصة في الرصد والاستجابة السريعة، بهدف رفع جاهزيتها في حال ظهور حالات جديدة أو بؤر وبائية محتملة".وأوضح أنه "تم تسجيل عدد من الإصابات نتيجة لدغات الحشرات، وتم على الفور البحث عن أي حالات أخرى محتملة".ولفت إلى أن "مسؤولية الحماية من هذا المرض مسؤولية مشتركة بين عدة قطاعات"، مؤكدًا في الوقت نفسه على أهمية دور وسائل الإعلام في رفع مستوى الوعي المجتمعي حول طرق انتقال هذه الأمراض وسبل الوقاية منها.وشدد على أن "مرض الريكتسيا يعالج بالمضادات الحيوية، التي تعطى للمصابين الذين تظهر عليهم الأعراض بعد التشخيص الطبي المناسب".بين الحرص والإهمالقال الدكتور علي المبروك أبوقرين، عضو المجلس الاستشاري العربي الأفريقي للتوعية، إن "الأمراض لا تولد في الفراغ، بل تنمو في البيئات التي تتوافر فيها أسبابها، وتتغذى على الفقر وسوء النظافة وضعف الوعي والتهاون في الوقاية".وأشار إلى أن "هذه الكائنات تستغل لحظات الضعف وتعيش في الشقوق التي يتركها الإهمال، سواء في البيوت أو في السياسات الصحية أو في ضمائر البشر، وفي المناطق الفقيرة والمزدحمة، حيث يختلط الإنسان بالحيوان وتتراكم القمامة وتغيب الرقابة الصحية، تتكاثر النواقل وتتحول البيوت إلى بيئات خصبة للعدوى".وأضاف أبوقرين أن "ضعف النظام الصحي وتراجع الوعي المجتمعي يجعلان من الريكتسيا وغيرها من الأمراض الطفيلية جزءًا من دورة الفقر والمرض، التي تعيد إنتاج ذاتها جيلًا بعد جيل"، لافتًا إلى أن "التغيرات المناخية تسهم في اتساع رقعة المرض، إذ تمتد الحشرات الحاملة للعدوى إلى مناطق جديدة كانت سابقًا آمنة".وأكد أبوقرين أن "حركة السفر والتنقل غير المنضبطة والهجرات غير القانونية التي لا تخضع للرقابة الصحية تسهم في انتشار العدوى عبر الحدود"، مشيرًا إلى أن "هذه الأمراض تجد في الإهمال البشري حليفًا وفي الجهل بيئة خصبة للبقاء".وتابع: "العلاقة بين الإنسان والحيوان متشابكة، وإهمال النظافة في الحظائر والمزارع وغياب الإشراف البيطري يجعل انتقال العدوى مسألة وقت فقط، كما أن نقص التدريب والمعدات لدى العاملين في قطاع الصحة العامة يؤدي إلى ضياع الفرص الذهبية للسيطرة على المرض قبل تفشيه".وأشار إلى أن "التشخيص يعتمد على الفحص السريري الدقيق وملاحظة الطفح الجلدي والقرح النخرية، إلى جانب تقييم الوضع البيئي أو السفر إلى مناطق موبوءة، ويُؤكد التشخيص من خلال الفحوص المخبرية أو اختبار (بي سي آر) الذي يكشف الحمض النووي للبكتيريا".وشدد على أن "إمكانيات التشخيص والعلاج متوفرة في ليبيا، وأن العلاج المعياري لجميع أنواع الريكتسيا معروف ومتوافر، ويجب أن يعطى فور الاشتباه دون انتظار نتائج المختبر. وفي حال الحوامل أو الأطفال الذين لا يتحملون العلاج الأساسي، تستخدم أدوية بديلة مثل الكلورامفينيكول".وأكد أبوقرين أن "العلاج المبكر خلال الأيام الأولى من ظهور الأعراض ضروري جدا، إذ يساعد على خفض الوفيات والمضاعفات، مشددا في الوقت ذاته على أن الوقاية تظل الأساس من خلال مكافحة النواقل، وتحسين النظافة الشخصية والعامة، واستمرار التوعية المجتمعية لأنها الدرع الحقيقي ضد انتشار العدوى".كما دعا إلى أن "يتجه النظام الصحي نحو الخدمات الاستباقية والتنبؤية والوقائية، التي تتجاوز الإنذار المبكر والترصد، مع تعزيز التوعية الصحية والعمل بمفهوم الصحة الواحدة، الذي يربط بين صحة الإنسان والبيئة والحيوان، وبناء نظام صحي موحد يقوم على الاستعداد والاستجابة والجاهزية لمختلف التحديات الصحية".
https://sarabic.ae/20250904/ليبيا-بدأت-إعداد-خطة-طوارئ-لمواجهة-وباء-الكوليرا-1104485522.html
https://sarabic.ae/20191027/انتشار-وباء-اللشمانيا-في-ليبيا-يهدد-حياة-الآلاف-1043260110.html
https://sarabic.ae/20250904/ليبيا-بدأت-إعداد-خطة-طوارئ-لمواجهة-وباء-الكوليرا-1104485522.html
https://sarabic.ae/20180826/المغرب-الجزائر-ليبيا-الكوليرا-1034878700.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102204/76/1022047695_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_c5447844ba02bad8f12914410c32b462.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك

الـ"ريكتسيا" في ليبيا.. بين التحذيرات الطبية والإهمال البيئي

10:30 GMT 22.10.2025
© Fotolia / VILeviمستشفى
مستشفى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© Fotolia / VILevi
تابعنا عبر
حصري
تشهد ليبيا في الآونة الأخيرة تحذيرات طبية متصاعدة من انتشار مرض الـ"ركيتسيا"، وهو أحد الأمراض البكتيرية، التي تنتقل عبر الحشرات وتشكل خطرًا على الصحة العامة، خاصة في ظل ضعف الرقابة الصحية وتدهور البنية التحتية للمستشفيات.
ويخشى الأطباء من تحول المرض إلى مشكلة وبائية إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة للسيطرة عليه والتوعية بطرق الوقاية منه، خصوصًا في المناطق الريفية، التي تفتقر إلى الخدمات البيطرية والصحية الأساسية.
وفي إطار الجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، نظمت العاصمة طرابلس، في الأيام الماضية، يومًا علميًا خُصص لمناقشة مرض الـ"ريكتسيا" وحمى "كيو" في ليبيا، بمشاركة نخبة من المتخصصين والباحثين في مجالي الطب البشري والبيطري.
تصريح مسؤول
وقال مدير إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور أسامة غريبة، إن "مرض الريكتسيا هو عدوى بكتيرية تنتقل عن طريق الحشرات، ويعد من الأمراض المستوطنة في ليبيا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم تسجيل حالات إصابة به سنويا في بعض المدن الليبية".
وأوضح الدكتور غريبة أنه "تم الإبلاغ مؤخرا عن حالات مصابة بطفح جلدي وارتفاع في درجة الحرارة، وبعد التشخيص الطبي تبين أن المصابين تعرضوا للدغات حشرات تسببت في إصابتهم بمرض الريكتسيا".
مستشفى ميداني لعلاج الكوليرا في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
ليبيا بدأت إعداد خطة طوارئ لمواجهة وباء "الكوليرا"
4 سبتمبر, 07:05 GMT
وأضاف غريبة أن "المركز الوطني لمكافحة الأمراض قام بتشكيل فريق متخصص قام بزيارة ميدانية إلى موقع الحالات، بالتنسيق مع إدارات الخدمات الصحية والإصحاح البيئي والصحة الحيوانية".
وأكد أن "المركز يبذل جهودا كبيرة من خلال فرق الرصد لمتابعة الوضع الوبائي في مختلف مدن ليبيا، سواء فيما يتعلق بمرض الريكتسيا أو غيره من الأمراض المعدية".
وأشار إلى أن "هناك قائمة بالأمراض التي يجب الإبلاغ عنها ليتمكن المركز من متابعتها بشكل دقيق ومستمر".
كما شدد على أن "مرض الريكتسيا يعد من الأمراض التي تنتقل عن طريق الحيوانات، وقد قامت إدارة الإعلام بالمركز بتنفيذ حملات توعوية للمواطنين حول طبيعة المرض وطرق الوقاية منه".
وبيّن الدكتور غريبة أن "المركز درّب فرقًا وطنية متخصصة في الرصد والاستجابة السريعة، بهدف رفع جاهزيتها في حال ظهور حالات جديدة أو بؤر وبائية محتملة".
وأوضح أنه "تم تسجيل عدد من الإصابات نتيجة لدغات الحشرات، وتم على الفور البحث عن أي حالات أخرى محتملة".
ولفت إلى أن "مسؤولية الحماية من هذا المرض مسؤولية مشتركة بين عدة قطاعات"، مؤكدًا في الوقت نفسه على أهمية دور وسائل الإعلام في رفع مستوى الوعي المجتمعي حول طرق انتقال هذه الأمراض وسبل الوقاية منها.
وشدد على أن "مرض الريكتسيا يعالج بالمضادات الحيوية، التي تعطى للمصابين الذين تظهر عليهم الأعراض بعد التشخيص الطبي المناسب".
ذبابة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2019
انتشار وباء "اللشمانيا" في ليبيا يهدد حياة الآلاف
27 أكتوبر 2019, 14:55 GMT

بين الحرص والإهمال

قال الدكتور علي المبروك أبوقرين، عضو المجلس الاستشاري العربي الأفريقي للتوعية، إن "الأمراض لا تولد في الفراغ، بل تنمو في البيئات التي تتوافر فيها أسبابها، وتتغذى على الفقر وسوء النظافة وضعف الوعي والتهاون في الوقاية".
وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "مرض الريكتسيا ينتقل عبر كائنات صغيرة لا ترى بالعين المجردة مثل القمل والبراغيث والقراد، والتي تحمل في أجسادها عوالم من الأخطار، وما إن تجد طريقها إلى الإنسان حتى تحدث اضطرابا في توازن الجسد مسببة حمى فتاكة إذا لم تعالج في الوقت المناسب".
وأشار إلى أن "هذه الكائنات تستغل لحظات الضعف وتعيش في الشقوق التي يتركها الإهمال، سواء في البيوت أو في السياسات الصحية أو في ضمائر البشر، وفي المناطق الفقيرة والمزدحمة، حيث يختلط الإنسان بالحيوان وتتراكم القمامة وتغيب الرقابة الصحية، تتكاثر النواقل وتتحول البيوت إلى بيئات خصبة للعدوى".
وأضاف أبوقرين أن "ضعف النظام الصحي وتراجع الوعي المجتمعي يجعلان من الريكتسيا وغيرها من الأمراض الطفيلية جزءًا من دورة الفقر والمرض، التي تعيد إنتاج ذاتها جيلًا بعد جيل"، لافتًا إلى أن "التغيرات المناخية تسهم في اتساع رقعة المرض، إذ تمتد الحشرات الحاملة للعدوى إلى مناطق جديدة كانت سابقًا آمنة".
مستشفى ميداني لعلاج الكوليرا في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
ليبيا بدأت إعداد خطة طوارئ لمواجهة وباء "الكوليرا"
4 سبتمبر, 07:05 GMT
وأكد أبوقرين أن "حركة السفر والتنقل غير المنضبطة والهجرات غير القانونية التي لا تخضع للرقابة الصحية تسهم في انتشار العدوى عبر الحدود"، مشيرًا إلى أن "هذه الأمراض تجد في الإهمال البشري حليفًا وفي الجهل بيئة خصبة للبقاء".
وتابع: "العلاقة بين الإنسان والحيوان متشابكة، وإهمال النظافة في الحظائر والمزارع وغياب الإشراف البيطري يجعل انتقال العدوى مسألة وقت فقط، كما أن نقص التدريب والمعدات لدى العاملين في قطاع الصحة العامة يؤدي إلى ضياع الفرص الذهبية للسيطرة على المرض قبل تفشيه".

وبيّن أبوقرين أن "العدوى تبدأ عادة بعد لدغة الحشرة الناقلة بفترة قصيرة، حيث تظهر الحمى المفاجئة والصداع الشديد وآلام العضلات والمفاصل والتعب العام، وقد يصاحبها طفح جلدي مميز يبدأ من الجذع ثم ينتشر إلى الأطراف، وقد تلاحظ أحيانا قرحة أو تورم في موضع اللدغة، بينما قد تتطور الحالات الشديدة إلى التهاب الأوعية الدموية أو إصابة الأعضاء الحيوية إذا لم تعالج سريعا".

وأشار إلى أن "التشخيص يعتمد على الفحص السريري الدقيق وملاحظة الطفح الجلدي والقرح النخرية، إلى جانب تقييم الوضع البيئي أو السفر إلى مناطق موبوءة، ويُؤكد التشخيص من خلال الفحوص المخبرية أو اختبار (بي سي آر) الذي يكشف الحمض النووي للبكتيريا".
وشدد على أن "إمكانيات التشخيص والعلاج متوفرة في ليبيا، وأن العلاج المعياري لجميع أنواع الريكتسيا معروف ومتوافر، ويجب أن يعطى فور الاشتباه دون انتظار نتائج المختبر. وفي حال الحوامل أو الأطفال الذين لا يتحملون العلاج الأساسي، تستخدم أدوية بديلة مثل الكلورامفينيكول".
ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2018
بعد المغرب... ليبيا تتأهب لمواجهة مرض مميت
26 أغسطس 2018, 22:37 GMT
وأكد أبوقرين أن "العلاج المبكر خلال الأيام الأولى من ظهور الأعراض ضروري جدا، إذ يساعد على خفض الوفيات والمضاعفات، مشددا في الوقت ذاته على أن الوقاية تظل الأساس من خلال مكافحة النواقل، وتحسين النظافة الشخصية والعامة، واستمرار التوعية المجتمعية لأنها الدرع الحقيقي ضد انتشار العدوى".

وشدد على أن "القضاء على الريكتسيا يبدأ من الوعي اليومي بأبسط الأمور، مثل نظافة المسكن، ورعاية الحيوان، والتخلص السليم من القمامة، مشيرا إلى أن صحة الإنسان من صحة بيئته، وصحة المجتمع من وعي أفراده".

كما دعا إلى أن "يتجه النظام الصحي نحو الخدمات الاستباقية والتنبؤية والوقائية، التي تتجاوز الإنذار المبكر والترصد، مع تعزيز التوعية الصحية والعمل بمفهوم الصحة الواحدة، الذي يربط بين صحة الإنسان والبيئة والحيوان، وبناء نظام صحي موحد يقوم على الاستعداد والاستجابة والجاهزية لمختلف التحديات الصحية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала