الـ"ريكتسيا" في ليبيا.. بين التحذيرات الطبية والإهمال البيئي

الـ"ريكتسيا" في ليبيا.. بين التحذيرات الطبية والإهمال البيئي

تشهد ليبيا في الآونة الأخيرة تحذيرات طبية متصاعدة من انتشار مرض الـ"ركيتسيا"، وهو أحد الأمراض البكتيرية، التي تنتقل عبر الحشرات وتشكل خطرًا على الصحة العامة،... 22.10.2025

ويخشى الأطباء من تحول المرض إلى مشكلة وبائية إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة للسيطرة عليه والتوعية بطرق الوقاية منه، خصوصًا في المناطق الريفية، التي تفتقر إلى الخدمات البيطرية والصحية الأساسية.وفي إطار الجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، نظمت العاصمة طرابلس، في الأيام الماضية، يومًا علميًا خُصص لمناقشة مرض الـ"ريكتسيا" وحمى "كيو" في ليبيا، بمشاركة نخبة من المتخصصين والباحثين في مجالي الطب البشري والبيطري.تصريح مسؤولوقال مدير إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور أسامة غريبة، إن "مرض الريكتسيا هو عدوى بكتيرية تنتقل عن طريق الحشرات، ويعد من الأمراض المستوطنة في ليبيا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم تسجيل حالات إصابة به سنويا في بعض المدن الليبية".وأوضح الدكتور غريبة أنه "تم الإبلاغ مؤخرا عن حالات مصابة بطفح جلدي وارتفاع في درجة الحرارة، وبعد التشخيص الطبي تبين أن المصابين تعرضوا للدغات حشرات تسببت في إصابتهم بمرض الريكتسيا".وأضاف غريبة أن "المركز الوطني لمكافحة الأمراض قام بتشكيل فريق متخصص قام بزيارة ميدانية إلى موقع الحالات، بالتنسيق مع إدارات الخدمات الصحية والإصحاح البيئي والصحة الحيوانية".وأكد أن "المركز يبذل جهودا كبيرة من خلال فرق الرصد لمتابعة الوضع الوبائي في مختلف مدن ليبيا، سواء فيما يتعلق بمرض الريكتسيا أو غيره من الأمراض المعدية".وأشار إلى أن "هناك قائمة بالأمراض التي يجب الإبلاغ عنها ليتمكن المركز من متابعتها بشكل دقيق ومستمر".وبيّن الدكتور غريبة أن "المركز درّب فرقًا وطنية متخصصة في الرصد والاستجابة السريعة، بهدف رفع جاهزيتها في حال ظهور حالات جديدة أو بؤر وبائية محتملة".وأوضح أنه "تم تسجيل عدد من الإصابات نتيجة لدغات الحشرات، وتم على الفور البحث عن أي حالات أخرى محتملة".ولفت إلى أن "مسؤولية الحماية من هذا المرض مسؤولية مشتركة بين عدة قطاعات"، مؤكدًا في الوقت نفسه على أهمية دور وسائل الإعلام في رفع مستوى الوعي المجتمعي حول طرق انتقال هذه الأمراض وسبل الوقاية منها.وشدد على أن "مرض الريكتسيا يعالج بالمضادات الحيوية، التي تعطى للمصابين الذين تظهر عليهم الأعراض بعد التشخيص الطبي المناسب".بين الحرص والإهمالقال الدكتور علي المبروك أبوقرين، عضو المجلس الاستشاري العربي الأفريقي للتوعية، إن "الأمراض لا تولد في الفراغ، بل تنمو في البيئات التي تتوافر فيها أسبابها، وتتغذى على الفقر وسوء النظافة وضعف الوعي والتهاون في الوقاية".وأشار إلى أن "هذه الكائنات تستغل لحظات الضعف وتعيش في الشقوق التي يتركها الإهمال، سواء في البيوت أو في السياسات الصحية أو في ضمائر البشر، وفي المناطق الفقيرة والمزدحمة، حيث يختلط الإنسان بالحيوان وتتراكم القمامة وتغيب الرقابة الصحية، تتكاثر النواقل وتتحول البيوت إلى بيئات خصبة للعدوى".وأضاف أبوقرين أن "ضعف النظام الصحي وتراجع الوعي المجتمعي يجعلان من الريكتسيا وغيرها من الأمراض الطفيلية جزءًا من دورة الفقر والمرض، التي تعيد إنتاج ذاتها جيلًا بعد جيل"، لافتًا إلى أن "التغيرات المناخية تسهم في اتساع رقعة المرض، إذ تمتد الحشرات الحاملة للعدوى إلى مناطق جديدة كانت سابقًا آمنة".وأكد أبوقرين أن "حركة السفر والتنقل غير المنضبطة والهجرات غير القانونية التي لا تخضع للرقابة الصحية تسهم في انتشار العدوى عبر الحدود"، مشيرًا إلى أن "هذه الأمراض تجد في الإهمال البشري حليفًا وفي الجهل بيئة خصبة للبقاء".وتابع: "العلاقة بين الإنسان والحيوان متشابكة، وإهمال النظافة في الحظائر والمزارع وغياب الإشراف البيطري يجعل انتقال العدوى مسألة وقت فقط، كما أن نقص التدريب والمعدات لدى العاملين في قطاع الصحة العامة يؤدي إلى ضياع الفرص الذهبية للسيطرة على المرض قبل تفشيه".وأشار إلى أن "التشخيص يعتمد على الفحص السريري الدقيق وملاحظة الطفح الجلدي والقرح النخرية، إلى جانب تقييم الوضع البيئي أو السفر إلى مناطق موبوءة، ويُؤكد التشخيص من خلال الفحوص المخبرية أو اختبار (بي سي آر) الذي يكشف الحمض النووي للبكتيريا".وشدد على أن "إمكانيات التشخيص والعلاج متوفرة في ليبيا، وأن العلاج المعياري لجميع أنواع الريكتسيا معروف ومتوافر، ويجب أن يعطى فور الاشتباه دون انتظار نتائج المختبر. وفي حال الحوامل أو الأطفال الذين لا يتحملون العلاج الأساسي، تستخدم أدوية بديلة مثل الكلورامفينيكول".وأكد أبوقرين أن "العلاج المبكر خلال الأيام الأولى من ظهور الأعراض ضروري جدا، إذ يساعد على خفض الوفيات والمضاعفات، مشددا في الوقت ذاته على أن الوقاية تظل الأساس من خلال مكافحة النواقل، وتحسين النظافة الشخصية والعامة، واستمرار التوعية المجتمعية لأنها الدرع الحقيقي ضد انتشار العدوى".كما دعا إلى أن "يتجه النظام الصحي نحو الخدمات الاستباقية والتنبؤية والوقائية، التي تتجاوز الإنذار المبكر والترصد، مع تعزيز التوعية الصحية والعمل بمفهوم الصحة الواحدة، الذي يربط بين صحة الإنسان والبيئة والحيوان، وبناء نظام صحي موحد يقوم على الاستعداد والاستجابة والجاهزية لمختلف التحديات الصحية".

