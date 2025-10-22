عربي
المفوضية الأوروبية توقع حزمة مساعدات لمصر بقيمة 5 مليارات يورو لدعم الاقتصاد
وقّعت المفوضية الأوروبية، برئاسة أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، حزمة مساعدات مالية لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتناهية... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
وأكدت فون دير لاين أن هذه القمة تمثل خطوة محورية لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الاتحاد يُعد الشريك الاقتصادي الأبرز للقاهرة، وفقا لجريدة "المصري اليوم". وأوضحت رئيسة المفوضية أن الشراكة تشمل قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والطاقة النظيفة، بهدف تحقيق منافع مشتركة، مشددة على التزام الاتحاد الأوروبي باستكشاف فرص استثمارية جديدة وإطلاق مبادرات لجذب رؤوس الأموال إلى مصر.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعرب، اليوم الأربعاء، عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.وخلال استقباله كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك في مقر إقامته في العاصمة البلجيكية بروكسل، أشار السيسي إلى أن الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطراباً، وأن مصر تلتزم بسياسة متزنة وحكيمة تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، بعيداً عن المصالح الضيقة.واستعرض السيسي، خلال اللقاء، جهود مصر في تسوية الأزمات وتحقيق الاستقرار في عدد من دول المنطقة، مؤكداً ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومقدرات شعوبها، ووقف التدخلات الخارجية فيها.وفي هذا السياق، أشار إلى الدور المصري في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة، بالتعاون مع الوسطاء، معرباً عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاتفاق وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، وبدء عملية إعادة إعمار القطاع.
تابعنا عبر
وقّعت المفوضية الأوروبية، برئاسة أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، حزمة مساعدات مالية لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك خلال الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي المنعقد على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل.
وأكدت فون دير لاين أن هذه القمة تمثل خطوة محورية لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الاتحاد يُعد الشريك الاقتصادي الأبرز للقاهرة، وفقا لجريدة "المصري اليوم".
وأوضحت رئيسة المفوضية أن الشراكة تشمل قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والطاقة النظيفة، بهدف تحقيق منافع مشتركة، مشددة على التزام الاتحاد الأوروبي باستكشاف فرص استثمارية جديدة وإطلاق مبادرات لجذب رؤوس الأموال إلى مصر.
كما كشفت عن خطط لإطلاق منصة استثمارية تستهدف مشروعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا على امتداد الساحل المتوسطي، لدعم التحول الأخضر والنمو المستدام في المنطقة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعرب، اليوم الأربعاء، عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
السيسي يؤكد للاتحاد الأوروبي ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومقدرات شعوبها
10:44 GMT
وخلال استقباله كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك في مقر إقامته في العاصمة البلجيكية بروكسل، أشار السيسي إلى أن الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطراباً، وأن مصر تلتزم بسياسة متزنة وحكيمة تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، بعيداً عن المصالح الضيقة.

وأضاف أن السنوات العشر الماضية أثبتت نجاح النهج المصري، موضحا أن أوروبا لم تتأثر بشكل كبير بتداعيات الهجرة غير الشرعية، بفضل الجهود المصرية في هذا المجال، وعلى رأسها منع خروج قوارب الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر(أيلول) 2016، في وقت تستضيف فيه مصر نحو عشرة ملايين أجنبي نزحوا إليها من دول تعاني من الأزمات وعدم الاستقرار.

واستعرض السيسي، خلال اللقاء، جهود مصر في تسوية الأزمات وتحقيق الاستقرار في عدد من دول المنطقة، مؤكداً ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومقدرات شعوبها، ووقف التدخلات الخارجية فيها.
وفي هذا السياق، أشار إلى الدور المصري في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة، بالتعاون مع الوسطاء، معرباً عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاتفاق وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، وبدء عملية إعادة إعمار القطاع.
