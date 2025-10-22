https://sarabic.ae/20251022/ترامب-يحصل-على-جائزة-مهندس-السلام-1106265128.html

ترامب يحصل على جائزة "مهندس السلام"

ترامب يحصل على جائزة "مهندس السلام"

منحت مؤسسة "ريتشارد نيكسون"، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جائزة "مهندس السلام" لعامي 2025-2026، خلال حفل أقيم في البيت الأبيض يوم أمس الثلاثاء. 22.10.2025, سبوتنيك عربي

وقدم أعضاء عائلة نيكسون، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة السفير روبرت كوبرين، الجائزة إلى الرئيس ترامب، في حفل أقيم في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.وقالت المؤسسة في بيان عبر حسابها على منصة "إكس": "تستند السياسة الخارجية للرئيس ترامب، "أمريكا أولاً"، إلى دبلوماسية شخصية استباقية مقرونة بفلسفة السلام من خلال القوة. وكانت النتائج مبهرة من حيث عدد اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، التي حققها حول العالم".وأشارت المؤسسة إلى "إنجازات ترامب في السياسة الخارجية، بما في ذلك التوسط في "اتفاقيات أبراهام" لتطبيع علاقات إسرائيل مع جيرانها، والتوسط في وقف إطلاق النار في العديد من مناطق الصراع، وإبرام اتفاق السلام في غزة، الذي نص على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين ووضع الأساس لتسوية مستقرة في الشرق الأوسط".وصرّح ترامب، مرارًا، بأنه يستحق جائزة نوبل للسلام، لكن في النهاية مُنحت الجائزة للسياسية الفنزويلية المعارضة ماريا كورينا ماتشادو. وصرح الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض أن الحائزة على الجائزة اتصلت به شخصيًا وقالت إنها تتسلم الجائزة تكريمًا له إيمانًا منها بأنه يستحقها.وكانت لجنة نوبل في أوسلو، أعلنت منح الجائزة لهذا العام لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، "تقديرا لجهودها المستمرة في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا"، وفق تعبير اللجنة.فوز الفنزويلية مارينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام لعام 2025+

