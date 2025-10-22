ترامب يحصل على جائزة "مهندس السلام"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يحصل على جائزة "مهندس السلام"
ترامب يحصل على جائزة "مهندس السلام"
منحت مؤسسة "ريتشارد نيكسون"، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جائزة "مهندس السلام" لعامي 2025-2026، خلال حفل أقيم في البيت الأبيض يوم أمس الثلاثاء.
وقدم أعضاء عائلة نيكسون، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة السفير روبرت كوبرين، الجائزة إلى الرئيس ترامب، في حفل أقيم في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.وقالت المؤسسة في بيان عبر حسابها على منصة "إكس": "تستند السياسة الخارجية للرئيس ترامب، "أمريكا أولاً"، إلى دبلوماسية شخصية استباقية مقرونة بفلسفة السلام من خلال القوة. وكانت النتائج مبهرة من حيث عدد اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، التي حققها حول العالم".وأشارت المؤسسة إلى "إنجازات ترامب في السياسة الخارجية، بما في ذلك التوسط في "اتفاقيات أبراهام" لتطبيع علاقات إسرائيل مع جيرانها، والتوسط في وقف إطلاق النار في العديد من مناطق الصراع، وإبرام اتفاق السلام في غزة، الذي نص على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين ووضع الأساس لتسوية مستقرة في الشرق الأوسط".وصرّح ترامب، مرارًا، بأنه يستحق جائزة نوبل للسلام، لكن في النهاية مُنحت الجائزة للسياسية الفنزويلية المعارضة ماريا كورينا ماتشادو. وصرح الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض أن الحائزة على الجائزة اتصلت به شخصيًا وقالت إنها تتسلم الجائزة تكريمًا له إيمانًا منها بأنه يستحقها.وكانت لجنة نوبل في أوسلو، أعلنت منح الجائزة لهذا العام لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، "تقديرا لجهودها المستمرة في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا"، وفق تعبير اللجنة.فوز الفنزويلية مارينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام لعام 2025+
ترامب يحصل على جائزة "مهندس السلام"

منحت مؤسسة "ريتشارد نيكسون"، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جائزة "مهندس السلام" لعامي 2025-2026، خلال حفل أقيم في البيت الأبيض يوم أمس الثلاثاء.
وقدم أعضاء عائلة نيكسون، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة السفير روبرت كوبرين، الجائزة إلى الرئيس ترامب، في حفل أقيم في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.
وقالت المؤسسة في بيان عبر حسابها على منصة "إكس": "تستند السياسة الخارجية للرئيس ترامب، "أمريكا أولاً"، إلى دبلوماسية شخصية استباقية مقرونة بفلسفة السلام من خلال القوة. وكانت النتائج مبهرة من حيث عدد اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، التي حققها حول العالم".
وأشارت المؤسسة إلى "إنجازات ترامب في السياسة الخارجية، بما في ذلك التوسط في "اتفاقيات أبراهام" لتطبيع علاقات إسرائيل مع جيرانها، والتوسط في وقف إطلاق النار في العديد من مناطق الصراع، وإبرام اتفاق السلام في غزة، الذي نص على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين ووضع الأساس لتسوية مستقرة في الشرق الأوسط".

بحسب الموقع الإلكتروني لمؤسسة "ريتشارد نيكسون"، فإن الجائزة، التي تأسست في عام 1995، تمنح للأشخاص، الذين يُجسدون هدف نيكسون مدى الحياة المتمثل في تشكيل عالم أكثر سلامًا".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
ترامب يشكر بوتين على تصريحه حول فقدان جائزة "نوبل" للسلام مصداقيتها
10 أكتوبر, 15:58 GMT
وصرّح ترامب، مرارًا، بأنه يستحق جائزة نوبل للسلام، لكن في النهاية مُنحت الجائزة للسياسية الفنزويلية المعارضة ماريا كورينا ماتشادو. وصرح الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض أن الحائزة على الجائزة اتصلت به شخصيًا وقالت إنها تتسلم الجائزة تكريمًا له إيمانًا منها بأنه يستحقها.
وكانت لجنة نوبل في أوسلو، أعلنت منح الجائزة لهذا العام لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، "تقديرا لجهودها المستمرة في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا"، وفق تعبير اللجنة.
فوز الفنزويلية مارينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام لعام 2025+
