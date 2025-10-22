رئيس البيرو يعلن حالة طوارئ لمدة 30 يوما بعد احتجاجات واسعة النطاق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251022/رئيس-البيرو-يعلن-حالة-طوارئ-لمدة-30-يوما-بعد-احتجاجات-واسعة-النطاق-1106263007.html
رئيس البيرو يعلن حالة طوارئ لمدة 30 يوما بعد احتجاجات واسعة النطاق
رئيس البيرو يعلن حالة طوارئ لمدة 30 يوما بعد احتجاجات واسعة النطاق
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس المؤقت لبيرو، خوسيه جيري، اليوم الأربعاء، أن حالة الطوارئ ستُفرض في العاصمة ليما والميناء المجاور كاياو، ردًا على موجة من العنف والجريمة المنظمة... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T03:07+0000
2025-10-22T03:07+0000
البيرو
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/16/1106263534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3d5737c73dfa84eb2bee67b84117173.jpg
وقال جيري في بيان مقتضب بثّه التلفزيون الرسمي: "ستدخل حالة الطوارئ التي أقرّها مجلس الوزراء حيّز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء، وستستمر لمدة 30 يومًا في ليما الكبرى وكاياو".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء إرنستو ألفاريز إن إعلان الطوارئ لن يكون "إجراءً شكليًا بلا فائدة"، مؤكدًا أن الحكومة أعدت حزمة كاملة من الإجراءات سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، مع إمكانية فرض حظر تجوال.وبدأت الاحتجاجات، الأسبوع الماضي، في وسط ليما، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة وأشعلوا النيران في القمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وفق مراسل وكالة "سبوتنيك".وكانت المطالب الرئيسة للمتظاهرين تشمل رحيل الرئيس الجديد خوسيه جيري وأعضاء الكونغرس الحالي، معتبرين أن السلطات التنفيذية والتشريعية متورطة في قضايا فساد وتسعى للسيطرة على القضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية.وأفاد مكتب الأمين العام لحقوق المواطنين أن شخصًا واحدًا قُتل وأصيب 102 آخرون، بينهم 24 مدنيًا و78 من رجال الأمن.وأكدت السلطات أن المتظاهر القتيل في وسط العاصمة لقي مصرعه إثر إطلاق نار من قبل أحد عناصر الشرطة، فيما يوجد أحد المصابين برصاصة في الرأس في حالة غيبوبة بمستشفى رئيس الأساقفة لوايزا.وعبر الرئيس جيري عن أسفه لمقتل شخص على منصة "إكس" مؤكّدًا أن الحادث سيتم التحقيق فيه "موضوعيًا"، واعتبر أن العنف مصدره "مجرمون تسللوا إلى مظاهرة سلمية لإثارة الفوضى".وتعد احتجاجات الأربعاء اختبارًا حاسمًا للرئاسة الجديدة لجيري، الذي وعد بوضع مكافحة الجريمة على رأس أولوياته، لكنه يواجه أيضًا فضائح شخصية تشمل اتهامات بالفساد وقضية اعتداء جنسي تم إيقافها لاحقًا، فيما نال الكونغرس السابق برئاسته تقييمات منخفضة مشابهة.
https://sarabic.ae/20251017/-بيرو-تعلن-حالة-الطوارئ-في-ليما-بعد-احتجاجات-دامية-1106098111.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/16/1106263534_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_92a52ffee073a79726c2376de5f80e0f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
البيرو, العالم, أخبار العالم الآن
البيرو, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس البيرو يعلن حالة طوارئ لمدة 30 يوما بعد احتجاجات واسعة النطاق

03:07 GMT 22.10.2025
© AP Photo / Martin MejiaПолиция задерживает протестующего на марше против президента Дины Балуарте в Лиме, Перу
Полиция задерживает протестующего на марше против президента Дины Балуарте в Лиме, Перу - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Martin Mejia
تابعنا عبر
أعلن الرئيس المؤقت لبيرو، خوسيه جيري، اليوم الأربعاء، أن حالة الطوارئ ستُفرض في العاصمة ليما والميناء المجاور كاياو، ردًا على موجة من العنف والجريمة المنظمة وعمليات الابتزاز.
وقال جيري في بيان مقتضب بثّه التلفزيون الرسمي: "ستدخل حالة الطوارئ التي أقرّها مجلس الوزراء حيّز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء، وستستمر لمدة 30 يومًا في ليما الكبرى وكاياو".
احتجاجات مناهضة للحكومة في وسط مدينة ليما، بيرو، 19 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
بيرو تعلن حالة الطوارئ في ليما بعد احتجاجات دامية
17 أكتوبر, 04:24 GMT
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء إرنستو ألفاريز إن إعلان الطوارئ لن يكون "إجراءً شكليًا بلا فائدة"، مؤكدًا أن الحكومة أعدت حزمة كاملة من الإجراءات سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، مع إمكانية فرض حظر تجوال.
وبدأت الاحتجاجات، الأسبوع الماضي، في وسط ليما، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة وأشعلوا النيران في القمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وفق مراسل وكالة "سبوتنيك".
وكانت المطالب الرئيسة للمتظاهرين تشمل رحيل الرئيس الجديد خوسيه جيري وأعضاء الكونغرس الحالي، معتبرين أن السلطات التنفيذية والتشريعية متورطة في قضايا فساد وتسعى للسيطرة على القضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية.
وأفاد مكتب الأمين العام لحقوق المواطنين أن شخصًا واحدًا قُتل وأصيب 102 آخرون، بينهم 24 مدنيًا و78 من رجال الأمن.
وأكدت السلطات أن المتظاهر القتيل في وسط العاصمة لقي مصرعه إثر إطلاق نار من قبل أحد عناصر الشرطة، فيما يوجد أحد المصابين برصاصة في الرأس في حالة غيبوبة بمستشفى رئيس الأساقفة لوايزا.
وعبر الرئيس جيري عن أسفه لمقتل شخص على منصة "إكس" مؤكّدًا أن الحادث سيتم التحقيق فيه "موضوعيًا"، واعتبر أن العنف مصدره "مجرمون تسللوا إلى مظاهرة سلمية لإثارة الفوضى".
وتعد احتجاجات الأربعاء اختبارًا حاسمًا للرئاسة الجديدة لجيري، الذي وعد بوضع مكافحة الجريمة على رأس أولوياته، لكنه يواجه أيضًا فضائح شخصية تشمل اتهامات بالفساد وقضية اعتداء جنسي تم إيقافها لاحقًا، فيما نال الكونغرس السابق برئاسته تقييمات منخفضة مشابهة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала