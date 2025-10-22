https://sarabic.ae/20251022/رئيس-البيرو-يعلن-حالة-طوارئ-لمدة-30-يوما-بعد-احتجاجات-واسعة-النطاق-1106263007.html
رئيس البيرو يعلن حالة طوارئ لمدة 30 يوما بعد احتجاجات واسعة النطاق
رئيس البيرو يعلن حالة طوارئ لمدة 30 يوما بعد احتجاجات واسعة النطاق
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس المؤقت لبيرو، خوسيه جيري، اليوم الأربعاء، أن حالة الطوارئ ستُفرض في العاصمة ليما والميناء المجاور كاياو، ردًا على موجة من العنف والجريمة المنظمة... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T03:07+0000
2025-10-22T03:07+0000
2025-10-22T03:07+0000
البيرو
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/16/1106263534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3d5737c73dfa84eb2bee67b84117173.jpg
وقال جيري في بيان مقتضب بثّه التلفزيون الرسمي: "ستدخل حالة الطوارئ التي أقرّها مجلس الوزراء حيّز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء، وستستمر لمدة 30 يومًا في ليما الكبرى وكاياو".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء إرنستو ألفاريز إن إعلان الطوارئ لن يكون "إجراءً شكليًا بلا فائدة"، مؤكدًا أن الحكومة أعدت حزمة كاملة من الإجراءات سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، مع إمكانية فرض حظر تجوال.وبدأت الاحتجاجات، الأسبوع الماضي، في وسط ليما، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة وأشعلوا النيران في القمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وفق مراسل وكالة "سبوتنيك".وكانت المطالب الرئيسة للمتظاهرين تشمل رحيل الرئيس الجديد خوسيه جيري وأعضاء الكونغرس الحالي، معتبرين أن السلطات التنفيذية والتشريعية متورطة في قضايا فساد وتسعى للسيطرة على القضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية.وأفاد مكتب الأمين العام لحقوق المواطنين أن شخصًا واحدًا قُتل وأصيب 102 آخرون، بينهم 24 مدنيًا و78 من رجال الأمن.وأكدت السلطات أن المتظاهر القتيل في وسط العاصمة لقي مصرعه إثر إطلاق نار من قبل أحد عناصر الشرطة، فيما يوجد أحد المصابين برصاصة في الرأس في حالة غيبوبة بمستشفى رئيس الأساقفة لوايزا.وعبر الرئيس جيري عن أسفه لمقتل شخص على منصة "إكس" مؤكّدًا أن الحادث سيتم التحقيق فيه "موضوعيًا"، واعتبر أن العنف مصدره "مجرمون تسللوا إلى مظاهرة سلمية لإثارة الفوضى".وتعد احتجاجات الأربعاء اختبارًا حاسمًا للرئاسة الجديدة لجيري، الذي وعد بوضع مكافحة الجريمة على رأس أولوياته، لكنه يواجه أيضًا فضائح شخصية تشمل اتهامات بالفساد وقضية اعتداء جنسي تم إيقافها لاحقًا، فيما نال الكونغرس السابق برئاسته تقييمات منخفضة مشابهة.
https://sarabic.ae/20251017/-بيرو-تعلن-حالة-الطوارئ-في-ليما-بعد-احتجاجات-دامية-1106098111.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/16/1106263534_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_92a52ffee073a79726c2376de5f80e0f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
البيرو, العالم, أخبار العالم الآن
البيرو, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس البيرو يعلن حالة طوارئ لمدة 30 يوما بعد احتجاجات واسعة النطاق
أعلن الرئيس المؤقت لبيرو، خوسيه جيري، اليوم الأربعاء، أن حالة الطوارئ ستُفرض في العاصمة ليما والميناء المجاور كاياو، ردًا على موجة من العنف والجريمة المنظمة وعمليات الابتزاز.
وقال جيري في بيان مقتضب بثّه التلفزيون الرسمي: "ستدخل حالة الطوارئ التي أقرّها مجلس الوزراء حيّز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء، وستستمر لمدة 30 يومًا في ليما الكبرى وكاياو".
وفي وقت سابق،
قال رئيس الوزراء إرنستو ألفاريز إن إعلان الطوارئ لن يكون "إجراءً شكليًا بلا فائدة"، مؤكدًا أن الحكومة أعدت حزمة كاملة من الإجراءات
سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، مع إمكانية فرض حظر تجوال.
وبدأت الاحتجاجات، الأسبوع الماضي، في وسط ليما، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة وأشعلوا النيران في القمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وفق مراسل وكالة "سبوتنيك".
وكانت المطالب الرئيسة للمتظاهرين تشمل رحيل الرئيس الجديد خوسيه جيري وأعضاء الكونغرس الحالي، معتبرين أن السلطات التنفيذية والتشريعية متورطة في قضايا فساد وتسعى للسيطرة على القضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية.
وأفاد مكتب الأمين العام لحقوق المواطنين أن شخصًا واحدًا قُتل وأصيب 102 آخرون، بينهم 24 مدنيًا و78 من رجال الأمن.
وأكدت السلطات أن المتظاهر القتيل في وسط العاصمة لقي مصرعه إثر إطلاق نار من قبل أحد عناصر الشرطة، فيما يوجد أحد المصابين برصاصة في الرأس في حالة غيبوبة بمستشفى رئيس الأساقفة لوايزا.
وعبر الرئيس جيري عن أسفه لمقتل شخص على منصة "إكس" مؤكّدًا أن الحادث سيتم التحقيق فيه "موضوعيًا"، واعتبر أن العنف مصدره "مجرمون تسللوا إلى مظاهرة سلمية لإثارة الفوضى".
وتعد احتجاجات الأربعاء اختبارًا حاسمًا
للرئاسة الجديدة لجيري، الذي وعد بوضع مكافحة الجريمة على رأس أولوياته، لكنه يواجه أيضًا فضائح شخصية تشمل اتهامات بالفساد وقضية اعتداء جنسي تم إيقافها لاحقًا، فيما نال الكونغرس السابق برئاسته تقييمات منخفضة مشابهة.