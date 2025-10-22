عبد العاطي: مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود ومصر لن تتهاون في حقوقها المائية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
عبد العاطي: مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود ومصر لن تتهاون في حقوقها المائية
عبد العاطي: مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود ومصر لن تتهاون في حقوقها المائية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بأن "تعنّت الجانب الإثيوبي ورفضه الالتزام بالقانون الدولي، هو السبب في فشل مفاوضات سد النهضة"، مؤكدًا أن "القاهرة... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عبد العاطي، خلال مشاركته في بودكاست وزارة الخارجية "ديبلوكاست"، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الأربعاء.وأوضح عبد العاطي أن "مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وصلت إلى طريق مسدود، لأن أديس أبابا تتبنى سياسات أحادية".وتابع: "ترفض إثيوبيا الالتزام بمبدأ الإخطار المسبق وعدم التسبب في الضرر"، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى انهيار المسار التفاوضي.ولفت عبد العاطي إلى أن "مصر أعلنت بوضوح أنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها التاريخية في النيل"، مؤكدًا أن "القانون الدولي يمنحها الحق في اتخاذ ما يلزم لحماية مصالحها الحيوية".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، إن "الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي تمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب".ومن جانبها، تؤكد الحكومة الإثيوبية أنها أدارت مشروع سد النهضة "بشفافية كاملة"، وقدّمت "بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر، سواء عبر آليات الاتحاد الأفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة"، على حد قولها.
عبد العاطي: مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود ومصر لن تتهاون في حقوقها المائية

صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بأن "تعنّت الجانب الإثيوبي ورفضه الالتزام بالقانون الدولي، هو السبب في فشل مفاوضات سد النهضة"، مؤكدًا أن "القاهرة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عبد العاطي، خلال مشاركته في بودكاست وزارة الخارجية "ديبلوكاست"، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الأربعاء.
وأوضح عبد العاطي أن "مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وصلت إلى طريق مسدود، لأن أديس أبابا تتبنى سياسات أحادية".
وتابع: "ترفض إثيوبيا الالتزام بمبدأ الإخطار المسبق وعدم التسبب في الضرر"، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى انهيار المسار التفاوضي.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
السيسي: يجب أن يواجه المجتمع الدولي وأفريقيا تهور إثيوبيا في إدارة سد النهضة
12 أكتوبر, 07:52 GMT

وقال وزير الخارجية المصري: "كنا على وشك توقيع اتفاق نهائي في واشنطن عام 2020، برعاية مباشرة من الإدارة الأمريكية، التي كانت تحكم في ذلك الحين"، مضيفًا: "لكن انسحاب الجانب الإثيوبي فجّر المفاوضات وأفشل التوصل إلى اتفاق شامل".

ولفت عبد العاطي إلى أن "مصر أعلنت بوضوح أنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها التاريخية في النيل"، مؤكدًا أن "القانون الدولي يمنحها الحق في اتخاذ ما يلزم لحماية مصالحها الحيوية".
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
إثيوبيا ترد على تصريحات السيسي بشأن "سد النهضة"
14 أكتوبر, 08:50 GMT
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، إن "الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي تمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب".

ولفتت إلى أن "فيضان النيل الأزرق لهذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25 في المئة"، وأن إثيوبيا "خالفت القواعد الفنية بتخزين كميات كبيرة من المياه قبل التصريف، ما أدى إلى زيادة مفاجئة في تصريف المياه خلال سبتمبر/ أيلول 2025، مسببة غمر مساحات من الأراضي الزراعية والقرى السودانية".

ومن جانبها، تؤكد الحكومة الإثيوبية أنها أدارت مشروع سد النهضة "بشفافية كاملة"، وقدّمت "بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر، سواء عبر آليات الاتحاد الأفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة"، على حد قولها.
