https://sarabic.ae/20251022/من-قصور-الرئاسة-إلى-خلف-القضبان-رؤساء-حكم-عليهم-بالسجن-1106277547.html
من قصور الرئاسة إلى خلف القضبان... رؤساء حكم عليهم بالسجن
من قصور الرئاسة إلى خلف القضبان... رؤساء حكم عليهم بالسجن
سبوتنيك عربي
يقضي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عقوبة سجن لمدة 5 أعوام، حيث جرى إيداعه سجن "لاسانتيه" الباريسي بعد شهر تقريبا على صدور الحكم لإدانته بالحصول على... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T11:39+0000
2025-10-22T11:39+0000
2025-10-22T11:39+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/16/1106277237_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d8892eff3a386d92f3f4f7e302c844e4.png
أعاد سجن ساركوزي الأذهان إلى سلسلة إدانات لرؤساء سابقين بتهم الفساد والرشاوى والقتل، فعلى مدار التاريخ، وجد العديد من الزعماء أنفسهم خلف القضبان، أو أمام القضاء بتهم الفساد أو جرائم الحرب، قضى بعضهم العقوبة فيما ظل آخرون مطلوبين أمام القضاء أو محكمة الجنايات الدولية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/16/1106277237_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_872e02699b4bf0d123eeac7dae877723.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
من قصور الرئاسة إلى خلف القضبان... رؤساء حكم عليهم بالسجن
يقضي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عقوبة سجن لمدة 5 أعوام، حيث جرى إيداعه سجن "لاسانتيه" الباريسي بعد شهر تقريبا على صدور الحكم لإدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية.
أعاد سجن ساركوزي الأذهان إلى سلسلة إدانات لرؤساء سابقين بتهم الفساد والرشاوى والقتل، فعلى مدار التاريخ، وجد العديد من الزعماء أنفسهم خلف القضبان، أو أمام القضاء بتهم الفساد أو جرائم الحرب، قضى بعضهم العقوبة فيما ظل آخرون مطلوبين أمام القضاء أو محكمة الجنايات الدولية.