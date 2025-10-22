https://sarabic.ae/20251022/-الصين-تتهم-أستراليا-بـانتهاك-جوي-في-بحر-الصين-الجنوبي-1106262826.html

الصين تتهم أستراليا بـ"انتهاك جوي" في بحر الصين الجنوبي

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء، إن التصريحات الصادرة عن أستراليا بشأن حادث وقع فوق بحر الصين الجنوبي تمثل محاولة للتغطية على "اختراق" أسترالي للمجال...

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع في بيان: "نحث أستراليا على التوقف فورًا عن الانتهاكات والاستفزازات والتهويل الإعلامي، وضبط تحركات قواتها البحرية والجوية في الخطوط الأمامية بشكل صارم".وأضافت الوزارة أنها قدمت احتجاجًا رسميًا إلى كانبرا بشأن الحادث، مشيرة إلى أنه وقع بالقرب من جزر باراسيل، حيث زعمت أستراليا أن مقاتلة صينية أطلقت شعلات حرارية قرب إحدى طائراتها الدورية البحرية، ووصفت الحادث بأنه "غير آمن وغير مهني".واتهمت أستراليا طائرة عسكرية صينية بإطلاق شعلات حرارية "على مقربة شديدة" من إحدى طائراتها الدورية فوق بحر الصين الجنوبي، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الأسترالية يوم الاثنين.وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة الأسترالية أعربت عن قلقها لبكين بشأن هذه المناورة التي وصفتها بأنها "غير آمنة وغير مهنية"، مؤكدة أن الطائرة الأسترالية من طراز P-8A لم تتعرض لأي أضرار، وأن طاقمها لم يُصب بأذى بعد الحادث الذي وقع يوم الأحد.وتعد هذه المرة الثانية خلال العام التي تتهم فيها أستراليا الصين بإطلاق شعلات قرب طائرة أسترالية في المنطقة، إذ كانت كانبرا قد وجهت اتهامًا مشابهًا في فبراير الماضي، وردت بكين حينها بأن الطائرة الأسترالية "دخلت مجالها الجوي عمدًا"، وأن ردها كان "قانونيًا ومضبوطًا".

