الصين تتهم أستراليا بـ"انتهاك جوي" في بحر الصين الجنوبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251022/-الصين-تتهم-أستراليا-بـانتهاك-جوي-في-بحر-الصين-الجنوبي-1106262826.html
الصين تتهم أستراليا بـ"انتهاك جوي" في بحر الصين الجنوبي
الصين تتهم أستراليا بـ"انتهاك جوي" في بحر الصين الجنوبي
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء، إن التصريحات الصادرة عن أستراليا بشأن حادث وقع فوق بحر الصين الجنوبي تمثل محاولة للتغطية على "اختراق" أسترالي للمجال... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T02:09+0000
2025-10-22T02:09+0000
الصين
أستراليا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085534179_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_d6fe7347cf04de0128083c6885dc7309.jpg
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع في بيان: "نحث أستراليا على التوقف فورًا عن الانتهاكات والاستفزازات والتهويل الإعلامي، وضبط تحركات قواتها البحرية والجوية في الخطوط الأمامية بشكل صارم".وأضافت الوزارة أنها قدمت احتجاجًا رسميًا إلى كانبرا بشأن الحادث، مشيرة إلى أنه وقع بالقرب من جزر باراسيل، حيث زعمت أستراليا أن مقاتلة صينية أطلقت شعلات حرارية قرب إحدى طائراتها الدورية البحرية، ووصفت الحادث بأنه "غير آمن وغير مهني".واتهمت أستراليا طائرة عسكرية صينية بإطلاق شعلات حرارية "على مقربة شديدة" من إحدى طائراتها الدورية فوق بحر الصين الجنوبي، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الأسترالية يوم الاثنين.وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة الأسترالية أعربت عن قلقها لبكين بشأن هذه المناورة التي وصفتها بأنها "غير آمنة وغير مهنية"، مؤكدة أن الطائرة الأسترالية من طراز P-8A لم تتعرض لأي أضرار، وأن طاقمها لم يُصب بأذى بعد الحادث الذي وقع يوم الأحد.وتعد هذه المرة الثانية خلال العام التي تتهم فيها أستراليا الصين بإطلاق شعلات قرب طائرة أسترالية في المنطقة، إذ كانت كانبرا قد وجهت اتهامًا مشابهًا في فبراير الماضي، وردت بكين حينها بأن الطائرة الأسترالية "دخلت مجالها الجوي عمدًا"، وأن ردها كان "قانونيًا ومضبوطًا".
https://sarabic.ae/20250712/البنتاغون-يحث-اليابان-وأستراليا-على-تبني-موقف-واضح-في-حال-نشوب-صراع-مع-الصين-1102626820.html
الصين
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085534179_29:0:484:341_1920x0_80_0_0_b376c1de5fcca88425e8ee6b91e14315.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, أستراليا, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, أستراليا, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تتهم أستراليا بـ"انتهاك جوي" في بحر الصين الجنوبي

02:09 GMT 22.10.2025
© AP Photo / NICHOLAS YEOمقاتلة جوية من طراز F15SG التابعة للقوات الجوية لجمهورية سنغافورة، محاطة بطائرتين من طراز F16C، تحلق فوق بحر الصين الجنوبي، شمال شرق سنغافورة
مقاتلة جوية من طراز F15SG التابعة للقوات الجوية لجمهورية سنغافورة، محاطة بطائرتين من طراز F16C، تحلق فوق بحر الصين الجنوبي، شمال شرق سنغافورة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / NICHOLAS YEO
تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء، إن التصريحات الصادرة عن أستراليا بشأن حادث وقع فوق بحر الصين الجنوبي تمثل محاولة للتغطية على "اختراق" أسترالي للمجال الجوي الصيني.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع في بيان: "نحث أستراليا على التوقف فورًا عن الانتهاكات والاستفزازات والتهويل الإعلامي، وضبط تحركات قواتها البحرية والجوية في الخطوط الأمامية بشكل صارم".
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
البنتاغون يحث اليابان وأستراليا على تبني موقف واضح في حال نشوب صراع مع الصين
12 يوليو, 13:42 GMT
وأضافت الوزارة أنها قدمت احتجاجًا رسميًا إلى كانبرا بشأن الحادث، مشيرة إلى أنه وقع بالقرب من جزر باراسيل، حيث زعمت أستراليا أن مقاتلة صينية أطلقت شعلات حرارية قرب إحدى طائراتها الدورية البحرية، ووصفت الحادث بأنه "غير آمن وغير مهني".
واتهمت أستراليا طائرة عسكرية صينية بإطلاق شعلات حرارية "على مقربة شديدة" من إحدى طائراتها الدورية فوق بحر الصين الجنوبي، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الأسترالية يوم الاثنين.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة الأسترالية أعربت عن قلقها لبكين بشأن هذه المناورة التي وصفتها بأنها "غير آمنة وغير مهنية"، مؤكدة أن الطائرة الأسترالية من طراز P-8A لم تتعرض لأي أضرار، وأن طاقمها لم يُصب بأذى بعد الحادث الذي وقع يوم الأحد.
وتعد هذه المرة الثانية خلال العام التي تتهم فيها أستراليا الصين بإطلاق شعلات قرب طائرة أسترالية في المنطقة، إذ كانت كانبرا قد وجهت اتهامًا مشابهًا في فبراير الماضي، وردت بكين حينها بأن الطائرة الأسترالية "دخلت مجالها الجوي عمدًا"، وأن ردها كان "قانونيًا ومضبوطًا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала