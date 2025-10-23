إعلام إيراني يكشف عن دور ألمانيا في حرب الـ12 يوما بين طهران وتل أبيب

عربي
وذكرت صحيفة "طهران تايمز" أنها تواصلت مع "مصادرها الأصلية"، التي كشفت لها معلومات حول وجود قوات ألمانية في إسرائيل خلال فترة عدوانها على إيران، وذلك ضمن اتفاق سري بين القادة الألمان والإسرائيليين.وبحسب المصادر، فقد كانت هناك مجموعتان رئيسيتان متمركزتان في إسرائيل: المجموعة الأولى ضمت ضباطا متقاعدين دفعهم أساسا المكسب المالي، فيما تألفت المجموعة الثانية من ضباط عاملين أصغر سنا، سمحت لهم الحكومة الألمانية باكتساب خبرة عسكرية خلال الحرب الإيرانية – الإسرائيلية، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية. وتابعت المصادر للصحيفة الإيرانية: "ومع ذلك، فقد قررت المجموعتان العسكريتان الانسحاب من "الأراضي المحتلة"، بعد تعرض إسرائيل لهجمات صاروخية مكثفة من إيران خلال الحرب، وهو احتمال لم يكن في الحسبان".وأضافت الصحيفة: "ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان البرلمان الألماني قد صادق على نشر هذه القوات في إسرائيل، في ظل حظر دستوري على الحكومة الألمانية إرسال قوات إلى حرب خارجية بمبادرة منها، واشتراط القانون الحصول على تصويت أغلبية في البوندستاغ قبل أي مشاركة عسكرية، وقد أُنشئ هذا النظام بعد الحرب العالمية الثانية لضمان عدم قدرة السلطة التنفيذية على خوض حرب من جانب واحد".وبعد أيام من استفسار "طهران تايمز"، ورفض السفارة الألمانية في طهران التعليق، أصدرت وزارة الخارجية الألمانية بيانا نفت فيه ما أوردته الصحيفة الإيرانية حول نشر قوات ألمانية في إسرائيل خلال حرب يونيو 2025 مع إيران، واصفة التقرير بأنه "لا أساس له من الصحة".ويُزعم أن ألمانيا، التي لم تشارك في أي حرب منذ الحرب العالمية الثانية، كانت "قلقة بشأن جاهزية جيشها، في حال اندلاع صراع مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية".يشار إلى أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو 2025، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ22 من يونيو، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
https://sarabic.ae/20251014/قائد-الجيش-الإيراني-حرب-الـ12-يوما-كانت-درسا-يعادل-12-عاما-لإيران-1105997279.html
https://sarabic.ae/20250823/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-إسرائيل-من-رد-أشد-قسوة-من-حرب-الـ12-يوما-1104060717.html
إعلام إيراني يكشف عن دور ألمانيا في حرب الـ12 يوما بين طهران وتل أبيب

18:38 GMT 23.10.2025
كشفت تقارير إيرانية عن "مشاركة ألمانيا" في الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران، في شهر يونيو/ حزيران 2025.
وذكرت صحيفة "طهران تايمز" أنها تواصلت مع "مصادرها الأصلية"، التي كشفت لها معلومات حول وجود قوات ألمانية في إسرائيل خلال فترة عدوانها على إيران، وذلك ضمن اتفاق سري بين القادة الألمان والإسرائيليين.
وبحسب المصادر، فقد كانت هناك مجموعتان رئيسيتان متمركزتان في إسرائيل: المجموعة الأولى ضمت ضباطا متقاعدين دفعهم أساسا المكسب المالي، فيما تألفت المجموعة الثانية من ضباط عاملين أصغر سنا، سمحت لهم الحكومة الألمانية باكتساب خبرة عسكرية خلال الحرب الإيرانية – الإسرائيلية، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وتابعت المصادر للصحيفة الإيرانية: "ومع ذلك، فقد قررت المجموعتان العسكريتان الانسحاب من "الأراضي المحتلة"، بعد تعرض إسرائيل لهجمات صاروخية مكثفة من إيران خلال الحرب، وهو احتمال لم يكن في الحسبان".
وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
قائد الجيش الإيراني: حرب الـ12 يوما كانت درسا يعادل 12 عاما لإيران
14 أكتوبر, 12:35 GMT
وأضافت الصحيفة: "ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان البرلمان الألماني قد صادق على نشر هذه القوات في إسرائيل، في ظل حظر دستوري على الحكومة الألمانية إرسال قوات إلى حرب خارجية بمبادرة منها، واشتراط القانون الحصول على تصويت أغلبية في البوندستاغ قبل أي مشاركة عسكرية، وقد أُنشئ هذا النظام بعد الحرب العالمية الثانية لضمان عدم قدرة السلطة التنفيذية على خوض حرب من جانب واحد".
وبعد أيام من استفسار "طهران تايمز"، ورفض السفارة الألمانية في طهران التعليق، أصدرت وزارة الخارجية الألمانية بيانا نفت فيه ما أوردته الصحيفة الإيرانية حول نشر قوات ألمانية في إسرائيل خلال حرب يونيو 2025 مع إيران، واصفة التقرير بأنه "لا أساس له من الصحة".
ويُزعم أن ألمانيا، التي لم تشارك في أي حرب منذ الحرب العالمية الثانية، كانت "قلقة بشأن جاهزية جيشها، في حال اندلاع صراع مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية".
تدريبات الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
الحرس الثوري الإيراني يحذر إسرائيل من "رد أشد قسوة" من حرب الـ12 يوما
23 أغسطس, 12:44 GMT
يشار إلى أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو 2025، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.
وفي الـ22 من يونيو، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
